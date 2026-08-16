खत्म होने वाला है इंतजार, तहलका मचाने आ रही यह दमदार डीजल SUV, बढ़ेगी फॉर्च्यूनर की टेंशन

स्कोडा अगले साल यानी 2027 में Kodiaq SUV का डीजल वर्जन भारत में लॉन्च कर सकती है। नई नई कोडिएक डीजल का मुकाबला Toyota Fortuner, MG Gloster, Volkswagen Tayron और Tiguan R-Line जैसी दमदार एसयूवी से होगा।

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Skoda Kodiaq RS

डीजल इंजन वाली एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। स्कोडा इंडियन मार्केट में एक बार फिर डीजल इंजन को वापस लाने की तैयारी कर रही है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अगले साल यानी 2027 में Kodiaq SUV का डीजल वर्जन भारत में लॉन्च कर सकती है। नई नई कोडिएक डीजल का मुकाबला Toyota Fortuner, MG Gloster, Volkswagen Tayron और Tiguan R-Line जैसी दमदार एसयूवी से होगा। कोडिएक डीजल को शुरुआत में लिमिटेड नंबर में CBU (Completely Built Unit) के तौर पर भारत में लाया जा सकता है। कंपनी ने हाल ही में Kodiaq RS को भी CBU मॉडल के तौर पर लॉन्च किया था।

डिजाइन और फीचर्स में ज्यादा बदलाव नहीं कोडिएक डीजल का डिजाइन और इंटीरियर मौजूदा कोडिएक से ज्यादा अलग नहीं होगा। एसयूवी में स्लिम LED DRLs देखने को मिल सकती हैं, जो ग्रिल तक जाती हैं। इसके अलावा फ्रंट और रियर बंपर में मामूली बदलाव किए जा सकते हैं। साइड प्रोफाइल में इसका लंबा व्हीलबेस और दमदार एसयूवी स्टांस बरकरार रहेगा, जबकि पीछे C-शेप कनेक्टेड LED टेललैंप्स मिलेंगे। इंटीरियर में भी प्रीमियम और प्रैक्टिकल लेआउट जारी रहने की उम्मीद है। एसयूवी में तीन रो की सीटिंग मिलेगी। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 12.9-इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। डीजल वर्जन का केबिन डिजाइन और कलर थीम मौजूदा कोडिएक जैसा ही हो सकता है।

2.0-लीटर डीजल इंजन और AWD नई कोडिएक डीजल को MQB Evo प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन होगी। यह इंजन करीब 193 bhp की पावर और 400 Nm का पीक टॉर्क देता है। इंजन को 7-स्पीड DSG ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा एसयूवी में AWD (All-Wheel Drive) सिस्टम भी दिया जाएगा। यानी कोडिएक डीजल न सिर्फ हाईवे पर बेहतर टूरिंग ऑफर करेगी, बल्कि खराब रास्तों और टफ कंडीशन्स में भी बेहतर ट्रैक्शन देगी।