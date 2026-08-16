खत्म होने वाला है इंतजार, तहलका मचाने आ रही यह दमदार डीजल SUV, बढ़ेगी फॉर्च्यूनर की टेंशन
स्कोडा अगले साल यानी 2027 में Kodiaq SUV का डीजल वर्जन भारत में लॉन्च कर सकती है। नई नई कोडिएक डीजल का मुकाबला Toyota Fortuner, MG Gloster, Volkswagen Tayron और Tiguan R-Line जैसी दमदार एसयूवी से होगा।
डीजल इंजन वाली एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। स्कोडा इंडियन मार्केट में एक बार फिर डीजल इंजन को वापस लाने की तैयारी कर रही है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अगले साल यानी 2027 में Kodiaq SUV का डीजल वर्जन भारत में लॉन्च कर सकती है। नई नई कोडिएक डीजल का मुकाबला Toyota Fortuner, MG Gloster, Volkswagen Tayron और Tiguan R-Line जैसी दमदार एसयूवी से होगा। कोडिएक डीजल को शुरुआत में लिमिटेड नंबर में CBU (Completely Built Unit) के तौर पर भारत में लाया जा सकता है। कंपनी ने हाल ही में Kodiaq RS को भी CBU मॉडल के तौर पर लॉन्च किया था।
डिजाइन और फीचर्स में ज्यादा बदलाव नहीं
कोडिएक डीजल का डिजाइन और इंटीरियर मौजूदा कोडिएक से ज्यादा अलग नहीं होगा। एसयूवी में स्लिम LED DRLs देखने को मिल सकती हैं, जो ग्रिल तक जाती हैं। इसके अलावा फ्रंट और रियर बंपर में मामूली बदलाव किए जा सकते हैं। साइड प्रोफाइल में इसका लंबा व्हीलबेस और दमदार एसयूवी स्टांस बरकरार रहेगा, जबकि पीछे C-शेप कनेक्टेड LED टेललैंप्स मिलेंगे। इंटीरियर में भी प्रीमियम और प्रैक्टिकल लेआउट जारी रहने की उम्मीद है। एसयूवी में तीन रो की सीटिंग मिलेगी। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 12.9-इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। डीजल वर्जन का केबिन डिजाइन और कलर थीम मौजूदा कोडिएक जैसा ही हो सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Skoda Kodiaq RS
₹ 66.99 लाख
Skoda Kodiaq
₹ 36.99 - 46.99 लाख
Skoda Epiq
₹ 21 - 26 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 18.19 लाख
2.0-लीटर डीजल इंजन और AWD
नई कोडिएक डीजल को MQB Evo प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन होगी। यह इंजन करीब 193 bhp की पावर और 400 Nm का पीक टॉर्क देता है। इंजन को 7-स्पीड DSG ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा एसयूवी में AWD (All-Wheel Drive) सिस्टम भी दिया जाएगा। यानी कोडिएक डीजल न सिर्फ हाईवे पर बेहतर टूरिंग ऑफर करेगी, बल्कि खराब रास्तों और टफ कंडीशन्स में भी बेहतर ट्रैक्शन देगी।
2027 में लॉन्च, कीमत होगी अहम
कोडिएक डीजल को भारत में 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसकी कीमत अभी सामने नहीं आई है, लेकिन CBU इंपोर्ट होने के कारण यह सस्ती एसयूवी नहीं होगी। फिर भी दमदार 2.0-लीटर डीजल इंजन, AWD, तीन-रो सीटिंग और प्रीमियम फीचर्स इसे फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर के मुकाबले एक अलग ऑप्शन बना सकते हैं। खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए, जो प्रीमियम और फीचर-लोडेड एसयूवी के साथ डीजल इंजन चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।