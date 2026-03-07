Hindustan Hindi News
ये तो गजब हो गया! 7 लोगों के बैठने वाली ये पॉपुलर SUV हो गई ₹5 लाख तक सस्ती; इस दिन से पहले करें बुक

Mar 07, 2026 03:00 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
स्कोडा अपनी 7-सीटर एसयूवी कोडियाक पर मार्च, 2026 के दौरान लाखों रुपये की छूट दे रही है। यानी ग्राहक 31 मार्च तक MY 2026 स्कोडा कोडियाक (Skoda Kodiaq) खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

अपनी बड़ी फैमिली के लिए नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, दिग्गज कार निर्माता स्कोडा अपनी 7-सीटर एसयूवी कोडियाक पर मार्च, 2026 के दौरान लाखों रुपये की छूट दे रही है। यानी ग्राहक 31 मार्च तक MY 2026 स्कोडा कोडियाक (Skoda Kodiaq) खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। जबकि MY 2025 पर 5 लाख रुपये तक का फायदा ले सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

स्कोडा कोडियाक चौड़ी क्रोम ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स, और नई लाइट बार के साथ इसका फ्रंट काफी दमदार दिखती है। वहीं, एसयूवी के केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा, और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

कोडियाक में दमदार 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है जो करीब 204bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सिस्टम मिलता है जो इसे हर तरह की सड़क पर बेहतरीन कंट्रोल देता है।

इतनी है एसयूवी की कीमत

भारत में स्कोडा कोडियाक की एक्स-शोरूम कीमत 39.99 लाख रुपये से शुरू होकर 44.96 लाख रुपये तक जाती है। यह कीमत इसे देश के प्रीमियम 7-सीटर SUV सेगमेंट में सीधे टोयोटा फॉर्च्यूनर और एमजी ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियों के मुकाबले में खड़ा करती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

