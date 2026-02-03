Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Skoda January sales up 39%, Kylaq hits 50,000 sales milestone
कंपनी की तारणहार बनने वाली इस SUV ने रचा इतिहास, 50000 घरों तक पहुंच गई; कीमत ₹7.59 लाख

कंपनी की तारणहार बनने वाली इस SUV ने रचा इतिहास, 50000 घरों तक पहुंच गई; कीमत ₹7.59 लाख

संक्षेप:

स्कोडा ऑटो इंडिया की सेल्स का ग्राफ हर महीने तेजी से ऊपर हो रही है। कंपनी ने जनवरी 2026 में 5,739 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 39% ज्यादा है। कंपनी के मुताबिक, स्कोडा स्लाविया जनवरी 2026 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एग्जीक्यूटिव सेडान थी।

Feb 03, 2026 05:07 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्कोडा ऑटो इंडिया की सेल्स का ग्राफ हर महीने तेजी से ऊपर हो रही है। कंपनी ने जनवरी 2026 में 5,739 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 39% ज्यादा है। कंपनी के मुताबिक, स्कोडा स्लाविया जनवरी 2026 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एग्जीक्यूटिव सेडान थी। दूसरी तरफ, स्कोडा की सब-4-मीटर SUV, स्कोडा काइलक ने लॉन्च होने के 1 साल के अंदर भारत में 50,000 यूनिट्स की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी ने हाल ही में दो और वैरिएंट क्लासिक प्लस और प्रेस्टीज प्लस पेश किए हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

क्लासिक प्लस वैरिएंट बेस क्लासिक ट्रिम से ऊपर है। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर, क्रूज कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर, LED हेडलैंप और टेल-लैंप, LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। स्कोडा ने सिग्नेचर और सिग्नेचर प्लस ट्रिम्स में भी फीचर्स जोड़े हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक वर्जन में पैडल शिफ्टर्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, रियर वाइपर और वॉशर, और LED रीडिंग लैंप शामिल हैं। सबसे ऊपर, प्रेस्टीज ट्रिम लाइन को प्रेस्टीज और प्रेस्टीज प्लस वैरिएंट में बांटा गया है। इस कदम से पूरी तरह से इक्विप्ड रेंज में उपलब्ध कॉन्फिगरेशन की संख्या बढ़ जाती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Skoda Kylaq

Skoda Kylaq

₹ 7.59 - 12.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Slavia

Skoda Slavia

₹ 10 - 17.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

₹ 39.99 - 45.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

₹ 10.66 - 18.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda New Superb

Skoda New Superb

₹ 55 - 60 लाख

मुझे सूचित करें
Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS

₹ 49.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:इस इलेक्ट्रिक कार पर आया गजब का ऑफर, कंपनी दे रही ₹3 लाख का फायदा

स्कोडा काइलक अपने सेगमेंट में सबसे सुरक्षित ICE कार बनी हुई है, जिसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में सबसे ज्यादा सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसके अलावा, हर वैरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग और 25 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। हायर वैरिएंट में 40 से ज़्यादा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। काइलक अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी भी देती है। साथ ही, 4 साल की रोडसाइड असिस्टेंस और 4 लेबर-फ्री सर्विस भी स्टैंडर्ड हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपए है।

ये भी पढ़ें:₹7.89 लाख की इस SUV का पूरा देश हुआ दीवाना, 3 महीने में मिल गईं 80000 बुकिंग

कंपनी कुशाक का नया मॉडल ला रही

दूसरी तरफ, कंपनी ने जनवरी में स्कोडा ने भारत के लिए फेसलिफ्टेड स्कोडा कुशाक भी पेश की। अपडेटेड मॉडल में पिछले वर्जन की तुलना में बाहरी डिजाइन में बदलाव और छोटे-मोटे सुधार किए गए हैं। फेसलिफ्टेड कुशाक की कीमत अभी तक घोषित नहीं की गई है। हालांकि, बुकिंग अभी खुली हैं। कीमतों का खुलासा अगले महीने होने की उम्मीद है।

स्कोडा ने 2026 के दौरान भारत में 10 मॉडल पेश करने की योजनाओं की पुष्टि की है। इनमें तीन ग्लोबल मॉडल, तीन नए वैरिएंट, दो बड़े अपडेट, एक स्पेशल एडिशन और एक मॉडल जिसमें महत्वपूर्ण फीचर अपग्रेड होंगे, शामिल होंगे। भारत के लिए कन्फर्म फ्यूचर के लॉन्च में स्कोडा कोडिएक RS और स्कोडा ऑक्टेविया RS मॉडल का एक नया बैच शामिल है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।