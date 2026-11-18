भारतीय मार्केट में स्कोडा के कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है।अब कंपनी भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए स्कोडा कई नई कारों पर काम कर रही है।

भारतीय मार्केट में स्कोडा के कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। खासकर कंपनी की सब-4 मीटर SUV कायलाक को ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब कंपनी भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए स्कोडा कई नई कारों और मौजूदा मॉडल के नए वर्जन पर काम कर रही है। इस लिस्ट में कायलाक का CNG मॉडल, ऑक्टाविया का फेसलिफ्ट मॉडल और सुपर्ब का डीजल वर्जन शामिल है। आइए जानते हैं इन पांचों अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

1. स्कोडा कायलाक CNG स्कोडा अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर SUV कायलाक का CNG वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। लॉन्च होने के बाद यह कंपनी की पहली फैक्ट्री-फिटेड CNG SUV होगी। कंपनी के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने भी 1.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन में CNG टेक्नोलॉजी की संभावनाओं पर काम करने की बात कही है। अभी कायलाक में यही इंजन मिलता है। कायलाक CNG को 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। मार्केट में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन iCNG, महिंद्रा XUV 3XO ZNG और मारुति ब्रेजा CNG से होगा।

2. स्कोडा कायलाक 8-स्पीड ऑटोमैटिक स्कोडा कायलाक का दूसरा नया वर्जन 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आ सकता है। फिलहाल इस SUV में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक की जगह नया 8-स्पीड गियरबॉक्स दे सकती है। इसमें मौजूदा 1.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन ही मिलने की उम्मीद है। नए गियरबॉक्स के साथ कंपनी इसमें कुछ छोटे-मोटे डिजाइन बदलाव और नए फीचर्स भी दे सकती है।

3. स्कोडा कायलाक RS 1.5 TSI स्कोडा कायलाक का एक ज्यादा पावरफुल वर्जन भी कंपनी के विचार में है। इसमें 1.5-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी भारत के लिए कायलाक RS की लॉन्चिंग कन्फर्म नहीं की है। कंपनी की कुशाक और स्लाविया में यही 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। अगर कायलाक में भी कंपनी इसी इंजन को शामिल करती है, तो यह सब-4 मीटर SUV सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ियों में शामिल हो सकती है।

4. स्कोडा ऑक्टाविया फेसलिफ्ट स्कोडा ग्लोबल मार्केट में ऑक्टाविया के फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है। इसे भारत में 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अपडेटेड सेडान अप्रैल 2027 के आसपास आ सकती है। इस मॉडल में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें नया 1.5-लीटर TSI बेस्ड फुल-हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकता है।