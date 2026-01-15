₹7.89 लाख की इस फौलादी कार पर टूटे लोग, अकेले दम पर हथिया ली कंपनी की 66% मार्केट; 31 दिन में 3,500 यूनिट से ज्यादा सेल

संक्षेप: दिसंबर 2025 में स्कोडा (Skoda) ने शानदार वापसी की है। पिछले महीने की बिक्री में कंपनी ने 22% की सालाना बढ़त हासिल की है। दिसंबर 2025 में कंपनी ने 5,567 यूनिट सेल की। कंपनी की कायलाक मार्केट में तहलका मचा रही है।

Jan 15, 2026 06:01 pm IST

स्कोडा इंडिया के लिए दिसंबर 2025 काफी सकारात्मक रहा। कंपनी ने इस महीने कुल 5,567 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो कि दिसंबर 2024 में बिके 4,554 यूनिट्स की तुलना में 22% सालाना (YoY) ग्रोथ को दर्शाता है। महीने-दर-महीने (MoM) आधार पर भी स्कोडा की परफॉर्मेंस लगभग स्थिर रही, जहां नवंबर 2025 की 5,491 यूनिट्स के मुकाबले बिक्री में 1.4% की हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिसंबर 2025 में स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) ने एक बार फिर बंपर सेल हासिल की।

स्कोडा कायलाक बनी ब्रांड की रीढ़

दिसंबर 2025 में स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) एक बार फिर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस कॉम्पैक्ट SUV की 3,668 यूनिट्स बिकीं, जो नवंबर 2025 के मुकाबले 3.7% की MoM ग्रोथ है। खास बात यह है कि कायलाक (Kylaq) अब स्कोडा की कुल मासिक बिक्री का करीब 66% हिस्सा बन चुकी है।

स्कोडा बिक्री ब्रेकअप – दिसंबर 2025 vs दिसंबर 2024 (YoY) क्रम Skoda मॉडल बिक्री (Dec-25) बिक्री (Dec-24) अंतर (यूनिट) YoY ग्रोथ (%) Dec-25 शेयर (%) 1 Kylaq 3,668 0 +3,668 – 65.89% 2 Kushaq 958 2,465 -1,507 -61.14% 17.21% 3 Slavia 711 1,894 -1,183 -62.46% 12.77% 4 Kodiaq 230 194 +36 +18.56% 4.13% 5 Octavia 0 0 0 – 0.00% 6 Superb 0 1 -1 -100% 0.00% कुल Total 5,567 4,554 +1,013 +22.24% 100%

सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में कायलाक (Kylaq) ने स्कोडा की पकड़ मजबूत की है, जहां इसका मुकाबला हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) और किआ सोनेट (Kia Sonet) जैसी पॉपुलर कारों से है।

स्कोडा बिक्री ब्रेकअप – दिसंबर 2025 vs नवंबर 2025 (MoM) क्रम Skoda मॉडल बिक्री (Dec-25) बिक्री (Nov-25) अंतर (यूनिट) MoM ग्रोथ (%) Nov-25 शेयर (%) 1 Kylaq 3,668 3,538 +130 +3.67% 64.43% 2 Kushaq 958 586 +372 +63.48% 10.67% 3 Slavia 711 1,120 -409 -36.52% 20.40% 4 Kodiaq 230 153 +77 +50.33% 2.79% 5 Octavia 0 94 -94 -100% 1.71% 6 Superb 0 0 0 – 0.00% कुल Total 5,567 5,491 +76 +1.38% 100%

कुशाक की बिक्री में उतार-चढ़ाव

स्कोडा कोशाक (Skoda Kushaq) ने दिसंबर 2025 में 958 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की और दूसरा स्थान हासिल किया। हालांकि, सालाना आधार पर इसमें 61% की गिरावट देखने को मिली।

लेकिन राहत की बात यह है कि MoM आधार पर कुशाक (Kushaq) की बिक्री में 63% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसका कारण साल के अंत में बढ़ी मांग या फिर फेसलिफ्टेड कुशाक (Kushaq) के प्रोडक्शन की शुरुआत हो सकती है।

स्लाविया (Slavia) सेडान की धीमी रफ्तार

स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) की बिक्री दिसंबर 2025 में 711 यूनिट्स पर सिमट गई, जो YoY आधार पर 62% की गिरावट और MoM आधार पर 37% की कमी है।

भारतीय बाजार में सेडान की घटती लोकप्रियता इसका बड़ा कारण मानी जा रही है। हालांकि, हाल ही में स्लाविया (Slavia) फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे लॉन्च के बाद इसकी मांग में सुधार की उम्मीद है।

कोडिएक (Kodiaq) ने दिखाई मजबूती

प्रीमियम 7-सीटर SUV स्कोडा कोडिएक (Skoda Kodiaq) ने दिसंबर 2025 में 230 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो 18.5% की YoY ग्रोथ और 50% की MoM ग्रोथ है। यह साफ दिखाता है कि प्रीमियम SUV सेगमेंट में कोडिएक (Kodiaq) की डिमांड लगातार बनी हुई है।