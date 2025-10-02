Skoda Hits Record Highs and Doubles Quarterly Sales Thanks To Kylaq ₹7.55 लाख के मॉडल ने किया कमाल, कंपनी को दिलाई 101% की ग्रोथ; लग्जरी और महंगी कारों को पीछे छोड़ा, Auto Hindi News - Hindustan
स्कोडा ऑटो इंडिया ने जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही को शानदार तरीके से खत्म किया है। दरअसल, कंपनी ने 17,161 यूनिट की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है। ब्रांड ने अकेले सितंबर में 6,636 यूनिट की बिक्री की।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 05:19 PM
स्कोडा ऑटो इंडिया ने जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही को शानदार तरीके से खत्म किया है। दरअसल, कंपनी ने 17,161 यूनिट की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है। ब्रांड ने अकेले सितंबर में 6,636 यूनिट की बिक्री की। ये सितंबर 2024 की तुलना में 101% की वृद्धि को दिखाता है। बिक्री में यह वृद्धि भारत में इसकी सबसे अफॉर्डेबल मॉडल काइलक के साथ कुशाक, स्लाविया और कोडियाक से मिल रहे लगातार समर्थन के कारण हुई है।

GST 2.0 के बाद स्कोडा काइलक की नई कीमतें
वैरिएंटपुरानी एक्स-शोरूम कीमतनई एक्स-शोरूम कीमतGST कटौती से अंतर
Classic MT₹8,25,000₹7,54,651₹70,349
Signature MT₹9,85,000₹8,99,900₹85,100
Signature AT₹10,95,000₹9,99,900₹95,100
Signature+ MT₹11,30,000₹10,33,643₹96,357
Signature+ AT₹12,40,000₹11,34,264₹1,05,736
Prestige MT₹12,94,000₹11,83,659₹1,10,341
Prestige AT₹13,99,000₹12,79,705₹1,19,295


काइलक ने दिसंबर 2024 में लॉन्च होने पर कॉम्पैक्ट SUV सेक्टर में स्कोडा के एंट्री का संकेत दिया था। इसने पहले ही 34,500 यूनिट की कुल बिक्री को पार कर लिया है, जिससे ब्रांड को 2025 के पहले नौ महीनों में 53,355 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा छूने में मदद मिली है। GST 2.0 टैक्स स्लैब और फेस्टिव सीजन की तेजी ने केटालिस्ट का काम किया है, जिससे 177 भारतीय शहरों में स्कोडा के 315 आउटलेट्स के नेटवर्क में ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है। घरेलू बाजार में कंपनी के 25 साल पूरे होने के मौके पर इस साल काइलक, कुशाक और स्लाविया के स्पेशल एनिवर्सिरी वर्जन भी लॉन्च किए गए।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस SUV को खरीदने टूट पड़े लोग, हर दिन 500 बुकिंग मिल रहीं

GST 2.0 रिवाइज्ड के आधार पर कोडियाक की कीमत में 3.30 लाख रुपए की कमी की गई है और फेस्टिव डिस्काउंट और एक्सचेंज डील्स के जरिए 2.50 लाख रुपए के अतिरिक्त लाभ भी मिल रहे हैं। इससे कुल लाभ 5.80 लाख रुपए हो गया है। कुशाक पर GST आधारित 66,000 रुपए की कटौती और 2.50 लाख रुपए के एक्स्ट्रा ऑफर भी मिल रहे हैं। कीमत में कमी और लाभों के चलते कुल मिलाकर 3.16 लाख रुपए का ऑफर मिला।

ये भी पढ़ें:8 दिन में 1.68 लाख डिलीवरी, देश के हर घर में कार पहुंचा रही ये देसी कंपनी!

काइलक पर भी नवरात्रि-बेस्ड अतिरिक्त योजनाओं के बिना 1.19 लाख रुपए की भारी छूट मिली, जबकि स्लाविया सेडान अब 63,000 रुपए की कीमत में कमी के साथ एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट लाभों सहित 2.50 लाख रुपए के त्योहारी लाभों के साथ उपलब्ध है। स्कोडा इस महीने भारत में परफॉर्मेंस-बेस्ड ऑक्टेविया RS लॉन्च करने पर काम कर रही है और इसमें 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा जो लगभग 261 बीएचपी पावर देगा। इसे देश में CBU रूट से लाया जाएगा और शुरुआती बैच में केवल 100 यूनिट्स होंगी। बेहतर हैंडलिंग के लिए इसमें कई मैकेनिकल अपग्रेड भी होंगे।

Auto News Hindi

