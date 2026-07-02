Skoda की नई SUV, कीमत 66.99 लाख रुपये, लॉन्च से पहले ही मात्र 6 मिनट में बुक हो गई थीं 50 यूनिट
स्कोडा कोडिएक RS भारत में लॉन्च हो गई है। स्कोडा कोडिएक RS में 2.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए री-ट्यून किया गया है। इसकी टॉप स्पीड 231 kmph है।
स्कोडा इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप 7-सीटर परफॉर्मेंस एसयूवी - Skoda Kodiaq RS को भारत में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 66.99 लाख रुपये रखी गई है। यह एसयूवी भारत में लिमिटेड-रन CBU (Completely Built Unit) मॉडल के तौर पर लॉन्च की गई है। कंपनी फिलहाल इसकी सिर्फ 50 यूनिट्स ही भारत में ऑफर करने वाली है। खास बात यह है कि 22 जून को बुकिंग शुरू होने के महज 6 मिनट के अंदर कोडिएक RS की सभी 50 यूनिट्स बुक हो गई थीं। कोडिएक लाइनअप में यह मॉडल L&K वेरिएंट से ऊपर के सेगमेंट आता है। साथ ही यह पहली बार है जब स्कोडा ने भारत में किसी एसयूवी के साथ अपना RS बैज इंट्रोड्यूस किया है।
स्पोर्टी डिजाइन से अलग दिखती है कोडिएक RS
नई स्कोडा कोडिएक RS का डिजाइन स्टैंडर्ड कोडिएक जैसा ही है, लेकिन इसमें कई स्पोर्टी बदलाव किए गए हैं, जो इसे काफी बेहतरीन लुक देते हैं। एसयूवी में ब्लैक-आउट फ्रंट ग्रिल, ब्लैक ORVMs और ब्लैक विंडो लाइन दी गई है। इसके अलावा ब्लैक D-पिलर साइड प्रोफाइल को ज्यादा लंबा और प्रीमियम लुक देता है। एसयूवी में 20-इंच के नए पेटल-डिजाइन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिनके साथ रेड ब्रेक कैलिपर्स इसे स्पोर्टी अपील देते हैं। पीछे की तरफ हल्का बदला हुआ बंपर मिलता है, जिसमें RS के लिए एक्सक्लूसिव ड्यूल एग्जॉस्ट दिए गए हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Skoda Kodiaq RS
₹ 66.99 लाख
Audi Q3
₹ 43.67 - 53 लाख
MINI Countryman C
₹ 47.5 लाख
Volkswagen Tayron R-Line
₹ 46.99 लाख
Nissan X-Trail
₹ 48.2 लाख
Volkswagen Tiguan R-Line
₹ 49 लाख
केबिन में मिलते हैं प्रीमियम और एडवांस फीचर्स
कोडिएक RS का इंटीरियर पूरी तरह ब्लैक थीम का है। इसमें रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग इसे स्पोर्टी फील देती है। आगे की तरफ स्पोर्ट सीट्स दी गई हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन, हीटिंग और मेमोरी फंक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं। एसयूवी में vRS बैज वाला 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 12.9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto भी है। इसके अलावा 10.24-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्यूल वायरलेस फोन चार्जर, फ्रेमलेस ऑटो-डिमिंग IRVM और सेकेंड रो के पैसेंजर्स के लिए रियर सनब्लाइंड्स जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं। यह एसयूवी 7-सीटर लेआउट के साथ आती है।
इंजन और परफॉर्मेंस
स्कोडा कोडिएक RS में 2.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए री-ट्यून किया गया है। यह इंजन 261 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) गियरबॉक्स मिलता है, जो ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम के जरिए चारों पहियों तक पावर पहुंचाता है। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी सिर्फ 6.3 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। वहीं, इसकी टॉप स्पीड 231 kmph है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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