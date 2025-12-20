2026 का बड़ा गेम प्लान! इन 3 धांसू कारों के साथ एंट्री की तैयारी कर रही स्कोडा, इनमें EV भी शामिल
स्कोडा का फोकस 2026 में मास-मार्केट सेगमेंट पर है। इसी स्ट्रेटजी के तहत कंपनी 2026 में अपनी दो सबसे पॉपुलर मिडसाइज कारों कुशाक और स्लाविया को अपडेट करने की तैयारी में है।
स्कोडा इंडिया (Skoda India) के लिए 2025 एक अहम साल साबित हुआ है। कंपनी ने इस दौरान नई जनरेशन की कोडियाक प्रीमियम SUV और ओक्टाविया RS परफॉर्मेंस सेडान लॉन्च कर अपनी प्रीमियम और स्पोर्टी पहचान को मजबूत किया है। अब स्कोडा का फोकस मास-मार्केट सेगमेंट पर है। इसी स्ट्रेटजी के तहत कंपनी 2026 में अपनी दो सबसे पॉपुलर मिडसाइज कारों कुशाक और स्लाविया को अपडेट करने की तैयारी में है। ये अपडेट इसलिए भी खास माने जा रहे हैं क्योंकि कुशाक 2021 और स्लाविया 2022 में लॉन्च हुई थीं। तब से अब तक इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।
Skoda Kushaq facelift
हालिया स्पाई शॉट्स से संकेत मिलते हैं कि इसके फ्रंट और रियर में हल्के बदलाव होंगे। सबसे बड़ा हाइलाइट सेगमेंट-फर्स्ट रियर-सीट मसाज फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन में नए ग्राफिक्स मिलेंगे। सेफ्टी के मोर्चे पर कुशाक फेसलिफ्ट में Level 2 ADAS, 1.5 TSI वैरिएंट्स में ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, और 360-डिग्री कैमरा मिलने की संभावना है। हालांकि, कार के पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। इंजन ऑप्शन वही 1.0 TSI और 1.5 TSI रहने की उम्मीद है।
Skoda Slavia facelift
डिजाइन के मामले में स्लाविया में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, हेडलैंप, बंपर और अलॉय व्हील्स में हल्की कॉस्मेटिक अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। कुशाक की तरह स्लाविया में भी अपडेटेड डिस्प्ले और ADAS सेफ्टी फीचर्स जोड़े जाने की संभावना है जो फिलहाल इसकी एक बड़ी कमी मानी जाती है। इंजन में बड़ा बदलाव नहीं होगा लेकिन 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है।
Skoda Elroq
स्कोडा के 2026 प्लान में Skoda Elroq इलेक्ट्रिक SUV भी शामिल हो सकती है। अगर इसे भारत में लॉन्च किया गया तो यह Hyundai Ioniq 5 और BMW iX1 LWB को टक्कर देगी। यूरोप में Elroq 52kWh से लेकर 77kWh बैटरी ऑप्शन के साथ आती है और टॉप वेरिएंट में 560km तक की रेंज का दावा किया जाता है। नया Modern Solid डिजाइन, बड़ा केबिन, 13-इंच टचस्क्रीन और ADAS जैसे फीचर्स इसे स्कोडा की फ्यूचर-रेडी पेशकश बनाते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।