Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़skoda entry planned with 3 exciting cars including an ev in 2026
2026 का बड़ा गेम प्लान! इन 3 धांसू कारों के साथ एंट्री की तैयारी कर रही स्कोडा, इनमें EV भी शामिल

2026 का बड़ा गेम प्लान! इन 3 धांसू कारों के साथ एंट्री की तैयारी कर रही स्कोडा, इनमें EV भी शामिल

संक्षेप:

स्कोडा का फोकस 2026 में मास-मार्केट सेगमेंट पर है। इसी स्ट्रेटजी के तहत कंपनी 2026 में अपनी दो सबसे पॉपुलर मिडसाइज कारों कुशाक और स्लाविया को अपडेट करने की तैयारी में है।

Dec 20, 2025 10:28 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्कोडा इंडिया (Skoda India) के लिए 2025 एक अहम साल साबित हुआ है। कंपनी ने इस दौरान नई जनरेशन की कोडियाक प्रीमियम SUV और ओक्टाविया RS परफॉर्मेंस सेडान लॉन्च कर अपनी प्रीमियम और स्पोर्टी पहचान को मजबूत किया है। अब स्कोडा का फोकस मास-मार्केट सेगमेंट पर है। इसी स्ट्रेटजी के तहत कंपनी 2026 में अपनी दो सबसे पॉपुलर मिडसाइज कारों कुशाक और स्लाविया को अपडेट करने की तैयारी में है। ये अपडेट इसलिए भी खास माने जा रहे हैं क्योंकि कुशाक 2021 और स्लाविया 2022 में लॉन्च हुई थीं। तब से अब तक इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XEV 9e
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

Skoda Kushaq facelift

हालिया स्पाई शॉट्स से संकेत मिलते हैं कि इसके फ्रंट और रियर में हल्के बदलाव होंगे। सबसे बड़ा हाइलाइट सेगमेंट-फर्स्ट रियर-सीट मसाज फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन में नए ग्राफिक्स मिलेंगे। सेफ्टी के मोर्चे पर कुशाक फेसलिफ्ट में Level 2 ADAS, 1.5 TSI वैरिएंट्स में ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, और 360-डिग्री कैमरा मिलने की संभावना है। हालांकि, कार के पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। इंजन ऑप्शन वही 1.0 TSI और 1.5 TSI रहने की उम्मीद है।

Skoda Slavia facelift

डिजाइन के मामले में स्लाविया में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, हेडलैंप, बंपर और अलॉय व्हील्स में हल्की कॉस्मेटिक अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। कुशाक की तरह स्लाविया में भी अपडेटेड डिस्प्ले और ADAS सेफ्टी फीचर्स जोड़े जाने की संभावना है जो फिलहाल इसकी एक बड़ी कमी मानी जाती है। इंजन में बड़ा बदलाव नहीं होगा लेकिन 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है।

Skoda Elroq

स्कोडा के 2026 प्लान में Skoda Elroq इलेक्ट्रिक SUV भी शामिल हो सकती है। अगर इसे भारत में लॉन्च किया गया तो यह Hyundai Ioniq 5 और BMW iX1 LWB को टक्कर देगी। यूरोप में Elroq 52kWh से लेकर 77kWh बैटरी ऑप्शन के साथ आती है और टॉप वेरिएंट में 560km तक की रेंज का दावा किया जाता है। नया Modern Solid डिजाइन, बड़ा केबिन, 13-इंच टचस्क्रीन और ADAS जैसे फीचर्स इसे स्कोडा की फ्यूचर-रेडी पेशकश बनाते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।