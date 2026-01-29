इस कंपनी की लोहालाट कारों पर आया बंपर ऑफर! अभी मिल रही सीधे 1 लाख की छूट, मौका चूकने लावे पछताएंगे
स्कोडा की कारों पर बंपर ऑफर मिल रहा है। कंपनी अपनी कुशाक, स्लाविया, कायलाक जैसी कारों पर 1 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप 2026 की शुरुआत में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो स्कोडा इंडिया (Skoda India) आपके लिए अच्छी खबर लेकर आई है। कंपनी ने अपने SUV और सेडान पोर्टफोलियो पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स की घोषणा की है। ये ऑफर्स इस महीने भर के लिए वैलिड है और स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq), स्लाविया (Slavia), कायलाक (Kylaq) और कोडिएक (Kodiaq) के चुनिंदा वैरिएंट्स पर लागू होंगे। इस बार स्कोडा (Skoda) ने भारी कैश डिस्काउंट देने के बजाय एक्सचेंज बोनस, कॉरपोरेट और लॉयल्टी बेनिफिट्स पर ज्यादा फोकस किया है, जिससे मौजूदा कार मालिकों को अपग्रेड करने में खास फायदा मिलेगा।
स्कोडा कुशाक पर सबसे ज्यादा फायदा
स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) फिलहाल ब्रांड की सबसे पॉपुलर SUV में से एक है और इस पर सबसे ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। इसके साथ 50,000 तक का एक्सचेंज बोनस और 50,000 तक का कॉरपोरेट या लॉयल्टी बेनिफिट मिल रहा है। इस तरह कुल मिलाकर 1 लाख तक की बचत संभव है। खासकर वे ग्राहक जो पुरानी हैचबैक या कॉम्पैक्ट सेडान से SUV में अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए कुशाक (Kushaq) एक बेहतरीन डील बन जाती है।
स्कोडा कारों पर उपलब्ध डिस्काउंट (जनवरी 2026)
|मॉडल
|एक्सचेंज बेनिफिट (₹)
|कॉरपोरेट / लॉयल्टी बेनिफिट (₹)
|अधिकतम कुल बचत (₹)
|कुशाक
|₹50,000 तक
|₹50,000 तक
|₹1,00,000 तक
|स्लाविया
|₹50,000 तक
|₹50,000 तक
|₹1,00,000 तक
|कायलाक
|₹30,000 तक
|शामिल
|₹30,000 तक
|कोडिएक
|₹50,000 तक
|₹50,000 तक
|₹1,00,000 तक
स्कोडा स्लाविया पर डिस्काउंट
मिड-साइज सेडान सेगमेंट में स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) अपनी यूरोपियन ड्राइविंग क्वॉलिटी और स्टाइल के लिए जानी जाती है। जनवरी 2026 में इस पर भी वही फायदे मिल रहे हैं। इस पर कंपनी 50,000 तक एक्सचेंज बेनिफिट और 50,000 तक कॉरपोरेट/लॉयल्टी डिस्काउंट दे रही है, यानी स्लाविया (Slavia) पर भी 1 लाख तक की कुल छूट मिल रही है, जो इसे सेडान खरीदने वालों के लिए बेहद आकर्षक विकल्प बनाती है।
स्कोडा कायलाक पर ऑफर
स्कोडा कायलाक (Skoda ) कंपनी की नई सब-4 मीटर SUV है, इसलिए इस पर डिस्काउंट थोड़ा सीमित रखा गया है। कंपनी इस पर 30,000 तक का एक्सचेंज या लॉयल्टी बेनिफिट दे रही है। हाल ही में कंपनी ने बताया कि कायलाक (Kylaq) ने लॉन्च के एक साल के अंदर ही 50,000 यूनिट प्रोडक्शन माइलस्टोन हासिल कर लिया है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।
स्कोडा कोडिएक पर भी फायदा
स्कोडा (Skoda) की फ्लैगशिप SUV कोडिएक (Kodiaq) पर भी चुनिंदा ग्राहकों को फायदा मिल सकता है। कंपनी इस पर 1 लाख तक का एक्सचेंज और कॉरपोरेट/लॉयल्टी बेनिफिट दे रही है। हालांकि, कोडिएक (Kodiaq) की उपलब्धता कुछ शहरों तक सीमित है और ऑफर डीलर व स्टॉक के हिसाब से बदल सकता है।
