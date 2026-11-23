Skoda फैन्स के लिए खुशखबरी, कंपनी लाई काइलैक का नया कलर ऑप्शन, और शानदार हुआ कॉम्पैक्ट SUV का लुक
स्कोडा काइलैक का नया कलर ऑप्शन आया है। यह कलर सबसे पहले स्लाविया फेसलिफ्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। काइलैक में यह नया कलर सिर्फ स्पोर्टलाइन वेरिएंट के साथ मिलेगा। आइए जानते हैं डीटेल।
स्कोडा फैन्स के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी - Kylaq के कलर ऑप्शन्स में एक नया शेड शामिल किया है। कंपनी ने इसे Cappuccino Beige नाम दिया है। यह कलर सबसे पहले स्लाविया फेसलिफ्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि, काइलैक में यह नया कलर सिर्फ स्पोर्टलाइन वेरिएंट के साथ मिलेगा। इस वेरिएंट में ड्यूल-टोन एक्सटीरियर थीम स्टैंडर्ड तौर पर दी गई है। नए कलर के साथ काइलैक स्पोर्टलाइन का लुक पहले से ज्यादा शानदार और अट्रैक्टिव हो गया है। इस वेरिएंट में ब्लैक रूफ, ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स, C-पिलर पर स्पोर्टलाइन बैजिंग और ब्लैक ORVMs के साथ ब्लैक रूफ रेल्स मिलती हैं। नए कलर के बाद स्कोडा काइलैक अब टोटल 8 कलर ऑप्शन - Candy White, Brilliant Silver, Carbon Steel, Steel Grey, Deep Black, Cappuccino Beige, Lava Blue और Cherry Red में आती है।
स्कोडा काइलैक स्पोर्टलाइन की कीमत
काइलैक स्पोर्टलाइन वेरिएंट में मैन्युअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इसके मैन्युअल वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 11.35 लाख रुपये है, जबकि ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 12.35 लाख रुपये है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 13.09 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.79 - 15.04 लाख
Tata Nexon
₹ 7.4 - 14.52 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
Citroen Basalt X
₹ 8.55 - 14.11 लाख
Kia Sonet
₹ 7.45 - 14.47 लाख
डिजाइन और इंटीरियर
स्कोडा काइलैक में कंपनी की सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल के साथ दोनों तरफ कनेक्टेड LED DRLs मिलती हैं। LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स को फ्रंट बंपर में लगाया गया है। इसके अलावा एसयूवी में ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और नीचे सिल्वर डिफ्यूजर दिया गया है। साइड प्रोफाइल में बॉक्सी डिजाइन, 17-इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना मिलता है। पीछे की तरफ LED टेललाइट्स को ब्लैक स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है, जिस पर स्कोडा की बैजिंग है।
केबिन में ड्यूल-टोन थीम के साथ ग्रीन हाइलाइट्स दिए गए हैं। इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ड्यूल-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, सिंगल-पेन सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं।
5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और टर्बो-पेट्रोल इंजन
सेफ्टी के लिए काइलैक में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग, हिल-होल्ड कंट्रोल, रियर-व्यू कैमरा, TPMS और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट दिए गए हैं। इस एसयूवी को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। काइलैक में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसे 6-स्पीड मैन्युअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है। बताते चलें कि स्कोडा इंडिया ने हाल ही में भारत में 5 लाख यूनिट गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े को भी पार किया है।
(Photo: Cardekho)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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