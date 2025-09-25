फिर से वापस लौटी ये भौकाली कार, भारत में इसको सिर्फ 100 लोग ही खरीद पाएंगे; 6 अक्टूबर से प्री-बुकिंग

भारतीय बाजार में स्कोडा ऑक्टेविया (Octavia) ने फिर से वापसी की है। कंपनी की ऑक्टेविया RS (Octavia RS) भारत में जल्द लॉन्च होने वाली है। भारत में इसकी सिर्फ 100 यूनिट्स मिलेंगी। इसकी प्री-बुकिंग 6 अक्टूबर से शुरू होगी।

भारत में सेडान कारों के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) अपनी पॉपुलर ऑक्टेविया RS (Octavia RS) को एक बार फिर भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। लेकिन, इस बार इसकी संख्या बेहद लिमिटेड होगी। इसकी सिर्फ 100 यूनिट्स ही भारत लाई जाएंगी। इसके प्री-बुकिंग की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 से होगी। इसकी डिलीवरी की शुरुआत 6 नवंबर 2025 से होगी

भारत में कीमत

भारत में अभी तक इसकी कीमत घोषित नहीं की गई है, लेकिन यूके में इसकी कीमत £39,965 यानी लगभग 47.7 लाख रुपये है, लेकिन भारत में आयात टैक्स के चलते और महंगी हो सकती है।

क्या है खास?

ऑक्टेविया RS (Octavia RS) को इस बार फुली-बिल्ट-अप (FBU) यूनिट के तौर पर सीधे चेक रिपब्लिक से इंपोर्ट किया जाएगा। स्कोडा GSR 870 नियम का इस्तेमाल करेगी, जिसके तहत कंपनियां सालाना 2,500 कारें बिना लोकल होमोलॉगेशन के भारत ला सकती हैं, बशर्ते वह कार पहले से यूके या जापान में सर्टिफाइड हो।

भारत में ऑक्टेविया (Octavia) की कहानी ऑक्टेविया (Octavia) पहली बार 2004 में भारत आई थी। चौथी जेनरेशन की ऑक्टेविया (Octavia) यहां लोकल असेंबली के जरिए बेची जाती थी, लेकिन 2023 में BS6-II नॉर्म्स की वजह से बंद कर दी गई। अब तक लगभग 1 लाख ऑक्टेविया (Octavia) भारतीय सड़कों पर दौड़ रही हैं।

स्कोडा की भारत में बढ़ती पकड़

ऑक्टेविया RS (Octavia RS) की वापसी स्कोडा की भारतीय बाजार में आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। जनवरी से अगस्त 2025 तक स्कोडा ने 46,616 कारें बेचीं। इनमें से अकेली Kylaq SUV की बिक्री लगभग 30,000 यूनिट्स रही। कंपनी का दावा है कि इस साल वे अपनी मार्केट शेयर को दोगुना कर लेंगे। 2024 में इसकी बिक्री 0.8% से बढ़कर 1.6% तक पहुंच गई।

स्कोडा अपने नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है। फिलहाल, 177 शहरों में 312 टचप्वॉइंट्स हैं, जिन्हें 2025 के अंत तक 350 तक ले जाने की योजना है। खास बात यह है कि स्कोडा का फोकस अब Tier-2 और Tier-3 शहरों पर है।