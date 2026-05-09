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स्कोडा लाया Kodiaq का लेटेस्ट अवतार, जबर्दस्त ADAS फीचर्स से लैस हुई SUV

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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स्कोडा कोडिएक की नए अवतार एंट्री हुई है। इसमें अधिक कॉम्प्रीहेंसिव ADAS सिस्टम और कई अडवांस्ड फीचर शामिल हैं। इन फीचर्स के साथ कंपनी का मकसद कोडिएक की पकड़ को इस सेगमेंट में और मजबूत करना है।

स्कोडा लाया Kodiaq का लेटेस्ट अवतार, जबर्दस्त ADAS फीचर्स से लैस हुई SUV
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स्कोडा फैन्स के लिए खुशखबरी है। मार्केट में 2026 स्कोडा कोडिएक की नए अवतार में एंट्री हुई है। इसमें अधिक कॉम्प्रीहेंसिव ADAS सिस्टम और कई अडवांस्ड फीचर शामिल हैं। इन फीचर्स के साथ कंपनी का मकसद कोडिएक की पकड़ को इस सेगमेंट में और मजबूत करना है। यह अपडेट बाहरी डिजाइन में बदलाव की बजाय सेफ्टी, ड्राइवर असिस्टेंस और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर फोकस्ड है। कंपनी ने इस 7-सीटर SUV के शेप में कोई बदलाव नहीं किया है। आपको इसकी केबिन टेक्नोलॉजी और ऐक्टिव सेफ्टी ऑफरिंग्स में मामूली बदलाव भी देखने को मिलेंगे हैं।

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ज्यादा अडवांस्ड ADAS पैकेज

2026 कोडिएक अब ज्यादा अडवांस्ड ADAS पैकेज के साथ आती है, जिसमें लेन कीपिंग असिस्टेंस, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे सिस्टम हाई ट्रिम्स में उपलब्ध हैं। टर्न असिस्टेंस, क्रॉसरोड असिस्टेंस और एग्जिट वार्निंग जैसे नए असिस्टेंस फंक्शन जंक्शन पर मुड़ने की दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं और दरवाजा खोलते समय सड़क किनारे से आने वाले वीइकल्स के बारे में अलर्ट करते हैं। अपडेटेड रडार बेस्ड सेंसर लेन बदलने और फॉलो डिस्टेंस अलर्ट की रीच और ऐक्युरेसी को बेहतर बनाते हैं।

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एसयूवी में ऑफर किए जा रहे 9 एयरबैग और ESC, मल्टी-कोलिजन ब्रेक, हिल-डिसेंट कंट्रोल और एडैप्टिव हेडलाइट्स स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर का हिस्सा हैं। ADAS मिड-रेंज कोडिएक स्पोर्टलाइन और प्रीमियम सिलेक्शन L&K वर्जन्स में उपलब्ध है। खास बात यह है कि कोडिएक भारत में उपलब्ध कंपनी की अकेला ऐसा प्रोडक्ट है, जिसमें ADAS फीचर्स दिए गए हैं।

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मिलेगा बेहद प्रीमियम इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें, तो 2026 मॉडल में बड़ी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट यूनिट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बरकरार है, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी और लेटेस्ट इंटरफेस के जरिए स्मूथ स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ सॉफ्टवेयर को रिफाइन किया गया है। अडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स के अलावा, 2026 कोडिएक स्पोर्टलाइन मॉडल को 360-डिग्री कैमरा और ग्रिल में इंटीग्रेटेड एलईडी स्ट्रिप के साथ अपग्रेड किया गया है। ये फीचर्स पहले केवल हाई-एंड कोडियाक सिलेक्शन L&K ट्रिम में ही उपलब्ध थे। एंट्री-लेवल कोडिएक लाउंज 5-सीटर वेरिएंट में इस साल के अपडेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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2.0-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन

2026 कोडिएक में कोई मैकेनिकल अपडेट नहीं किया गया है। इसके सभी मॉडल्स में 2.0-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन टोटल 204 हॉर्सपावर और 320 एनएम का पावर आउटपुट देता है, जो 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के जरिए चारों वील्स तक पहुंचता है।

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बताते चलें कि कंपनी जल्द की अपनी सेडान- स्लाविया का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है। इसमें आपको एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर में भी काफी कुछ नया और बदला हुए देखने को मिल सकता है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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