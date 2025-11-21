इस कंपनी ने 20 लाख यूनिट्स कारों के लोकल प्रोडक्शन का माइलस्टोन किया पार, जानिए आगे की प्लानिंग

Hindustan Hindi News
स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया (SAVWIPL) ने भारत में अपनी लोकल प्रोडक्शन का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने 20 लाख (2 मिलियन) यूनिट्स के मैन्युफैक्चरिंग माइलस्टोन को पार कर लिया है।

Fri, 21 Nov 2025 04:17 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया (SAVWIPL) ने भारत में अपनी लोकल प्रोडक्शन का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने 20 लाख (2 मिलियन) यूनिट्स के मैन्युफैक्चरिंग माइलस्टोन को पार कर लिया है जो कि इसकी भारत में 25 साल की मौजूदगी में एक अहम उपलब्धि है। खास बात यह है कि इसमें से 5 लाख से ज्यादा कारें भारत में डेवलप किए गए MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर बनी हैं जिन पर स्कोडा कुशाक, स्लाविया, काइलाक और वोक्सवैगन टाइगुन और वर्चुस जैसी पॉपुलर कारें तैयार होती हैं। कंपनी का कहना है कि पिछले 3.5 साल में ही आधा मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है।

शानदार रही कंपनी की बिक्री

कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस भी इन दिनों जबरदस्त चल रही है। स्कोडा ऑटो इंडिया ने इस साल जनवरी से अक्टूबर, 2025 तक अपनी अब तक की सबसे बड़ी 10 महीने की बिक्री दर्ज की है। इस दौरान कंपनी ने 61,607 यूनिट्स डिलीवर कीं जो पिछले साल की तुलना में दोगुनी हैं। वहीं, वोक्सवैगन इंडिया ने भी इस दिवाली वर्टस सेडान की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की जो अब प्रीमियम सेडान सेगमेंट में 40 पर्सेंट से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ लीड कर रही है।

कुछ ऐसी है कंपनी की प्लानिंग

एक्सपोर्ट की बात करें तो SAVWIPL भारत से 7 लाख से ज्यादा कारों का निर्यात लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट जैसे देशों में कर चुका है। कंपनी फिलहाल पुणे और छत्रपति संभाजीनगर में अपनी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चला रही है जिनमें लोकलाइजेशन और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 600 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट शामिल है। आगे कंपनी का फोकस कास्ट कंट्रोल, ज्यादा लोकल पार्ट्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मल्टी-ब्रांड रणनीति के साथ भारत में अपनी पोजिशन और मजबूत करने पर रहेगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
