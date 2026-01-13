रिकॉर्ड! 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ली इस कंपनी की लोहलाट कारें, इस स्ट्रैटेजी ने बढ़ाई सेल; सेफ्टी में हमेशा 2 कदम आगे

संक्षेप: स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया ने 2025 में 117,000 यूनिट्स की अब तक की सबसे ज्यादा घरेलू बिक्री दर्ज की, जिसमें सालाना वॉल्यूम ग्रोथ 36% रही, जबकि कुल बिक्री 159,500 यूनिट्स (घरेलू और एक्सपोर्ट) तक पहुंच गई।

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया (एसएवीडब्ल्यूआईपीएल) ने 2025 में अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मंस दर्ज किया है, जिसकी एक बड़ी वजह इंडस्ट्री की मजबूत रिकवरी और सभी सेगमेंट में बढ़ती डिमांड भी रही है। ग्रुप ने 117,000 यूनिट्स की अब तक की सबसे ज्यादा घरेलू बिक्री दर्ज की, जिसमें सालाना वॉल्यूम ग्रोथ 36% रही, जबकि कुल बिक्री 159,500 यूनिट्स (घरेलू और एक्सपोर्ट) तक पहुंच गई। यह एक उपलब्धियों से भरा साल था, जिसमें एसएवीडब्ल्यूआईपीएल ने 2 मिलियन मेड-इन-इंडिया गाड़ियों का आंकड़ा पार किया।

एमक्यूबी-ए0-इन प्लेटफॉर्म, जो खास तौर पर भारत के लिए डेवलप किया गया है। इस ग्रोथ के केंद्र में रहा और अब यह सभी स्थानीय रूप से मैन्युफैक्चर किए गए स्कोडा और फॉक्सवैगन मॉडल्स का आधार है। एसएवीडब्ल्यूआईपीएल ने अपनी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी में भी एक बड़ा मुकाम हासिल किया, क्योंकि कुल एक्सपोर्ट 715,000 यूनिट्स को पार कर गया, जिससे देश ग्रुप के लिए एक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल प्रोडक्शन बेस के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया। ग्रुप ने जीसीसी और आसियान क्षेत्रों में नए बाजारों की तलाश करके और एंट्री करके अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार किया।

इस साल ब्रांड्स का परफॉर्मेंस भी शानदार रहा। फॉक्सवैगन ने प्रीमियम सेडान कैटेगरी में लीडरशिप बनाए रखी, जिसमें वर्टस की ईयर टू डेट सेगमेंट हिस्सेदारी 38% रही, जबकि गोल्फ जीटीआई का पहला बैच लॉन्च के कुछ ही दिनों में बिक गया।

स्कोडा ने सब-4-मीटर कायलाक की मजबूत डिमांड और ऑक्टेविया RS की शानदार वापसी के कारण 107% की ग्रोथ दर्ज की, जो ग्राहकों और ब्रांड के बीच मजबूत रिश्ते को दिखाता है। साथ ही ग्रुप ने सभी ब्रांड्स में अपने कस्टमर टचपॉइंट्स को बढ़ाकर 700 कर दिया है, जिससे पूरे भारत में एक भरोसेमंद और अच्छी तरह से विस्तारित सर्विस नेटवर्क बना है।

प्रीमियम सेगमेंट में ऑडी ने क्यू7 सिग्नेचर एडिशन, क्यू3 और क्यू5 सिग्नेचर लाइन्स, और अवॉर्ड-विनिंग आरएसक्यू8 परफॉर्मेंस पेश किया, जो पावर, सटीकता और लग्ज़री के लिए नए बेंचमार्क स्थापित करता है।

लेम्बोर्गिनी ने टेमेरारियो लॉन्च की, जबकि रेवुएल्टो को 'सुपर कार ऑफ द ईयर' नामित किया गया।

पोर्श ने अपने बिक्री केंद्रों को बढ़ाकर 13 कर दिया और ग्राहकों के साथ जुड़ाव को गहरा करने के लिए नए एक्सपीरिएंशियल फॉर्मेट जोड़े।

बेंटले एसएवीडब्ल्यूआईपीएल में छठे ब्रांड के रूप में शामिल हुआ, जिसने मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली में नई डीलरशिप स्थापित कीं।