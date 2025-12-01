रिकॉर्ड! स्कोडा ने धकाधक बेच डाली 5 लाख कारें, 25 साल में कंपनी को मिली 90% की ग्रोथ

संक्षेप: स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने 5 लाख बिक्री का बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। कंपनी ने 25 साल पूरे होने पर 90% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रही चेक ऑटोमेकर स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) के लिए साल 2025 अब तक का सबसे शानदार साबित हो रहा है। कंपनी ने एक ऐतिहासिक माइलस्टोन हासिल कर लिया है। भारत में 5,00,000 यूनिट्स (5 लाख) की कुल बिक्री हासिल की है। यह उपलब्धि कंपनी की लंबी यात्रा, लगातार मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मजबूत सेडान विरासत और तेजी से बढ़ते SUV पोर्टफोलियो को दर्शाता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नवंबर 2025 में 90% YoY ग्रोथ

कंपनी ने नवंबर 2025 में 5,491 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। पिछले साल नवंबर 2024 की तुलना में यह लगभग 90% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि हमारा बढ़ता नेटवर्क, वैल्यू-ड्रिवन ओनरशिप प्रोग्राम्स और विविध उत्पाद पोर्टफोलियो हमारी सक्सेज कीज रहे हैं। इन्हीं ने हमें 5 लाख बिक्री तक पहुंचाया और हर महीने लगातार ग्रोथ दिलाई।

स्कोडा (Skoda) की सेडान विरासत

स्कोडा (Skoda) दो दशक से भी ज्यादा समय की पहचान रहे हैं। भारत में स्कोडा (Skoda) का नाम आते ही सबसे पहले ऑक्टेविया (Octavia) याद आती है। यह सेडान 25 साल से कंपनी की पहचान रही है और आज भी इसकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई।

ऑक्टेविया RS की बंपर डिमांड

हाल ही में लॉन्च हुई ऑक्टेविया RS (Octavia RS) की बुकिंग शुरू होते ही 20 मिनट में सभी यूनिट्स बिक गईं। यह इस बात का सबूत है कि स्कोडा (Skoda) की परफॉर्मेंस सेडान आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। कंपनी स्लाविया (Slavia) सेडान भी दो इंजन वैरिएंट में ऑफर करती है, जो प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है।

सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत लाइनअप

स्कोडा (Skoda) की भारत में SUV रेंज अब 7.5 लाख से लेकर 45.9 लाख तक फैली हुई है। इसमें हर बजट के लिए एक मॉडल मौजूद है।

कुशाक (Kushaq)

ये भारत की पहली कार है, जिसने ग्लोबल NCAP के नए नियमों के तहत एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए फाइव-स्टार रेटिंग हासिल की।

कायलाक (Kylaq) (न्यू लॉन्च)

इस नए मॉडल ने भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इससे साफ होता है कि सेफ्टी स्कोडा (Skoda) की सबसे बड़ी USP है।

कोडिएक (Kodiaq)

कोडिएक (Kodiaq) कंपनी की प्रीमियम 7-सीटर SUV है, जो फैमिली और लग्जरी दोनों को साथ लेकर चलती है। स्कोडा (Skoda अब भारत में सेडान और SUV दोनों सेगमेंट में अपना मजबूत दबदबा बनाए हुए है।

ग्लोबल फुटप्रिंट भी मजबूत