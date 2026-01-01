Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Skoda Auto India 2025 sales up over 2 fold at 72,665 units
इस एक कार की दम पर कंपनी ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, भारतीय बाजार में बेच डाली 72665 कार

संक्षेप:

स्कोडा ऑटो इंडिया ने गुरुवार को बताया कि 2025 में उसकी कुल बिक्री 2024 की 35,166 यूनिट्स की तुलना में दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 72,665 यूनिट्स हो गई है। स्कोडा ऑटो इंडिया ने एक बयान में कहा कि देश में अपनी 25वीं सालगिरह पर यह कंपनी का भारत में अब तक का सबसे अच्छा सेल्स परफॉर्मेंस था।

Jan 01, 2026 06:00 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
स्कोडा ऑटो इंडिया ने गुरुवार को बताया कि 2025 में उसकी कुल बिक्री 2024 की 35,166 यूनिट्स की तुलना में दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 72,665 यूनिट्स हो गई है। स्कोडा ऑटो इंडिया ने एक बयान में कहा कि देश में अपनी 25वीं सालगिरह पर यह कंपनी का भारत में अब तक का सबसे अच्छा सेल्स परफॉर्मेंस था। कंपनी के लिए इस शानदार सेल्स की वजह काइलक रही। लॉन्च के बाद से ही ये SUV कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रही है।

इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि 2025 भारत में ब्रांड की 25वीं सालगिरह है और इस दौरान हमने अपने सबसे बेहतर और डायमर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखा है, और अब हम नेटवर्क और मार्केट प्रेजेंस के मामले में सबसे बड़े स्तर पर हैं। भविष्य की योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा, "जैसे ही हम 2026 में कदम रखेंगे, हम नए प्रोडक्ट लॉन्च, बेहतर सेल्स और आफ्टरसेल्स पहलों और अपनी पहुंच बढ़ाने और अपने ग्राहकों के करीब आने पर और भी ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके इस गति को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं।"

कैलेंडर ईयर 2025 कई कारणों से स्कोडा के लिए सबसे यादगार रहा। सबसे पहले, कंपनी ने कैलेंडर ईयर 2025 में भारत में अपनी सिल्वर जुबली 25वीं सालगिरह मनाई। 25 साल के सेल्स ऑपरेशन के साथ, स्कोडा ऑटो इंडिया ने एक लंबा सफर तय किया है। जहां तक ​​सेल्स की बात है, स्कोडा ने CY2025 में अपनी अब तक की सबसे ज्यायादा सालाना बिक्री दर्ज की, जो स्ट्रेटेजी में एक बड़े बदलाव का संकेत है।

यह INDIA 2.5 स्ट्रेटेजी से निकली कायलक SUV के लॉन्च के कारण हुआ। यह भारत के SUV खरीदारों को स्टैंडर्ड के तौर पर एक दमदार 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन, मजबूत सेफ्टी पैकेज, बेहतरीन फिट और फिनिश और दूसरी खूबियां देती है। कंपनी ने कैलेंडर ईयर 2025 में 72,665 यूनिट्स की बिक्री के साथ सेल्स अकाउंट बंद किया, जो कैलेंडर ईयर 2024 में बेची गई 35,166 यूनिट्स से दोगुने से भी ज्यादा है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
