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चार नई SUV लाने की तैयारी नें स्कोडा और फॉक्सवैगन, लिस्ट में टाइगुन फेसलिफ्ट भी

Apr 05, 2026 07:57 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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स्कोडा और VW भारत में अपनी चार नई गाड़ियों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें मौजूदा मॉडल के फेसलिफ्ट भी शामिल हैं। इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स में टाइगुन का फेसलिफ्ट भी शामिल है। टाइगुन का फेसलिफ्ट तो 9 अप्रैल को ही लॉन्च होने वाला है।

चार नई SUV लाने की तैयारी नें स्कोडा और फॉक्सवैगन, लिस्ट में टाइगुन फेसलिफ्ट भी

जर्मन कारों के फैन हैं और एक नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। स्कोडा और फॉक्सवैगन भारत में अपनी चार नई SUVs को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें मौजूदा मॉडल के फेसलिफ्ट भी शामिल हैं। इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स में टाइगुन का फेसलिफ्ट भी शामिल है। टाइगुन का फेसलिफ्ट तो 9 अप्रैल को ही लॉन्च होने वाला है। आइए जानते हैं स्कोडा और VW की इन नई गाड़ियों के बारे में।

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फॉक्सवैगन अपनी टाइगुन फेसलिफ्ट को भारत में 9 अप्रैल को लॉन्च करने वाला है। कुशाक की तरह ही टाइगुन में भी कई सारे एक्सटीरियर और इंटीरियर चेंज देखने को मिलेंगे। इसकी कीमत 11 लाख से 19 लाख रुपये के बीच हो सकती है। 2026 टाइगुन में आपको नई ग्रिल, नए और आकर्षक LED हेडलाइट्स और DRLs, अपडेटेड फ्रंट बम्पर, कनेक्टिंग LED DRLs और इल्यूमिनेटेड फ्रंट VW लोगो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, इसमें नए अलॉय वील्स, कनेक्टिंग LED टेललाइट्स और नया रियर बम्पर भी होगा।

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इसके अलावा, एसयूवी में पैनोरमिक सनरूफ, सीट वेंटिलेशन, रियर मसाज सीट्स और नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट गेज क्लस्टर जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। 1.0-लीटर टीएसआई और 1.5-लीटर इंजन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, 1.0-लीटर मॉडल में अब 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के बजाय 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा और 1.5-लीटर टीएसआई केवल 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स के साथ ही ऑफर किया जाएगा।

Skoda Kodiaq RS

स्कोडा ऑटो ने कन्फर्म कर दिया है कि इस साल मई-जून के आसपास वह भारत में स्पोर्टी कोडियाक आरएस लॉन्च करेगा। इस एसयूवी की कीमत 55-60 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह भारत में स्कोडा की फ्लैगशिप परफॉर्मेंस एसयूवी होगी। इस एसयूवी की सबसे बड़ी खूबी इसका 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। यह इंजन 265 बीएचपी की ताकत और 400 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता। गियरबॉक्स की बात करें तो, इसमें आपको 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड होगा। यह एसयूवी मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेगी और इसकी टॉप स्पीड 231 किमी/घंटा तक होगी। इसके अलॉय वील्स 20-इंच के होंगे।

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Volkswagen Tayron Non R-Line

Tayron का यह नॉन-आर-लाइन वर्जन मौजूदा मॉडल का थोड़ा कम स्पेसिफिकेशन वाला वर्जन होगा। इसका डिजाइन थोड़ा कम अग्रेसिव और स्पोर्टी होगा। इसमें प्रीमियम फीचर्स भी कम होने की उम्मीद की जा रही है, जिससे यह एसयूवी बायर्स के लिए खरीदनी थोड़ी आसान होगी। इस एसयूवी में भी वही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। हालांकि, इसकी पावर और टॉर्क में थोड़ी कमी होगी। नॉन-आर-लाइन की कीमत लगभग 40-45 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। कंपनी इसे इस साल के आखिर में लॉन्च करेगी।

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Skoda Kodiaq Diesel

स्कोडा भारत में कोडियाक डीजल को वापस लाने वाली है। इसकी कीमत 40-45 लाख रुपये के बीच होगी। स्कोडा कोडियाक डीजल में 2.0-लीटर टीडीआई डीजल इंजन होगा। यह इंजन लगभग 190 से 200 बीएचपी की पावर और 360 से 400 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट केरगा। इसमें 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स दिया जाएगा। साथ ही इसमें आपको ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा।

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Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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