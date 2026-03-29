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बड़ा धमाका करने की तैयारी में स्कोडा और फॉक्सवैगन, जल्द आएंगी ये धाकड़ प्रीमियम कारें

Mar 29, 2026 01:28 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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स्कोडा और फॉक्सवैगन इंडियन मार्केट्स में अपनी कुछ प्रीमियम कारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इनमें ऑक्टाविया RS और गोल्फ GTI के सेकेंड बैच के अलावा सुपर्ब डीजल भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग सेडान्स के बारे में।

बड़ा धमाका करने की तैयारी में स्कोडा और फॉक्सवैगन, जल्द आएंगी ये धाकड़ प्रीमियम कारें

जर्मन कारें ग्राहकों को काफी पसंद आ रही हैं। यही कारण है कि पहले के मुकाबले सड़कों पर हमें स्कोडा और फॉक्सवैगन की ज्यादा गाड़ियां दिख रही हैं। कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए एक से बढ़ कर एक प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं। खास बात है कि ये दोनों कंपनियां इंडियन मार्केट्स में अपनी कुछ प्रीमियम कारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इनमें ऑक्टाविया RS और गोल्फ GTI के सेकेंड बैच के अलावा सुपर्ब डीजल भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

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स्कोडा ने पिछले साल भारत में ऑक्टेविया आरएस को लॉन्च किया था। उस समय इसके पहले बैच की 100 यूनिट्स मात्र 20 मिनट के अंदर बिक गई थीं। भारी मांग को देखते हुए कंपनी दूसरा बैच भी लॉन्च करने का सोच रही है, जिसमें इस सेडान की 100 यूनिट्स हो सकती हैं। ऑक्टेविया आरएस 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन से लैस है। यह इंजन 265 बीएचपी की ताकत और 370 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स दिया गया है। यह सेडान मात्र 6.4 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप-स्पीड 250 kmph है।

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स्कोडा ऑक्टेविया आरएस की तरह फॉक्सवैगन भी भारत में अपनी हाई-परफॉर्मेंस हैचबैक गोल्फ जीटीआई (Golf GTI) के दूसरे बैच को लॉन्च करने की तैयारी में है। इस बार भी नए बैच में 150 यूनिट्स आएंगे और इनकी कीमत पहले की तरह ही 53 लाख रुपये होगी। गोल्फ जीटीआई में वही 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 265 बीएचपी की ताकत और 370 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है।

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Skoda Kodiaq RS

माना जा रहा है कि जून 2026 तक स्कोडा ऑटो भारत में कोडियाक आरएस को लॉन्च कर देगा। यह कोडियाक का ज्यादा पावरफुल और स्पोर्टी वर्जन होगा इसकी कीमत 55 लाख से 60 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। ऑक्टेविया आरएस और गोल्फ जीटीआई की तरह, इसमें भी वही 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा, जो 265 बीएचपी और 400 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें भी वही ऑल-वील ड्राइव सिस्टम और 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स मिलेगा। यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 6.3 सेकंड में पकड़ लेगी। स्टाइलिंग की बात करें तो, इसमें ब्लैक स्टाइलिंग पैक, 20-इंच के वील, रेड ब्रेक कैलिपर, स्पोर्टी ऑल-ब्लैक इंटीरियर और 13-इंच का टचस्क्रीन शामिल होगा।

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Skoda Superb Diesel

साल के आखिर में स्कोडा अपनी फ्लैगशिप सेडान 'Superb' की लेटेस्ट जेनरेशन को लॉन्च करने जा रही है। हालांकि, इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका डीजल इंजन होगा। सुपर्ब को कंपनी उसी 2.0-लीटर टीडीआई डीजल इंजन के साथ ऑफर करेगी जो 188 बीएचपी की ताकत और 400 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 4X4 सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जो वास्तव में एक ऑल-वील ड्राइव सिस्टम होगा। इसकी कीमत 45 लाख रुपये से 55 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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(Photo: GQ India)

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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