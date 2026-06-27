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हो जाइए तैयार! आने वाले महीनों में 4 छोटी SUV ला रही स्कोडा और फॉक्सवैगन, जानिए कब होंगी लॉन्च

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में स्कोडा और फॉक्सवैगन की गाड़ियां अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। अब यह जोड़ी भारतीय मार्केट में एक नई लहर लाने की तैयारी कर रही है।

हो जाइए तैयार! आने वाले महीनों में 4 छोटी SUV ला रही स्कोडा और फॉक्सवैगन, जानिए कब होंगी लॉन्च
Skoda Kodiaq RS
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भारतीय मार्केट में स्कोडा और फॉक्सवैगन की गाड़ियां अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। ये दोनों कंपनियां भारत में सिर्फ पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां बेचती हैं। इनमें टर्बोचार्ज्ड इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यह जोड़ी भारतीय ग्राहकों के दिलों पर राज करने के लिए टर्बो-पेट्रोल एसयूवी की एक नई लहर लाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि आने वाले महीनों में मार्केट में 4 मीटर से छोटी बजट कारों से लेकर हाई-परफॉर्मेंस वाली लग्जरी एसयूवी तक लॉन्च होने वाली हैं। आइए जानते हैं इन चारों अपकमिंग मॉडलों के बारे में विस्तार से।

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स्कोडा की काइलाक (Kylaq) पहले से ही भारतीय मार्केट में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है। अब कंपनी इसके क्रेज को भुनाने के लिए इसका एक नया और स्पोर्टी 'स्पोर्टलाइन' वैरिएंट लाने की तैयारी में है। इस कार में रेगुलर मॉडल के मुकाबले कई कॉस्मेटिक बदलाव और अनोखे ट्रिम्स मिलेंगे। कार में वही पुराना 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 113bhp की पावर जेनरेट करता है।

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Skoda Kodiaq RS

रफ्तार और पावर पसंद करने वालों के लिए स्कोडा अपनी सबसे तेज एसयूवी 'कोडिएक आरएस' (Kodiaq RS) को भारत ला रही है। इसे पूरी तरह से विदेश से आयात (CBU) किया जाएगा। बता दें कि पहली खेप में इसके सिर्फ 50 यूनिट्स ही भारत आएंगे। इनकी बुकिंग शुरू होते ही महज 6 मिनट के अंदर यह पूरी तरह सोल्ड-आउट हो गई। इस धाकड़ एसयूवी में 2.0-लीटर का बेहद पावरफुल टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 263bhp की बेमिसाल पावर और 400Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

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Volkswagen Tayron

फॉक्सवैगन आने वाले महीनों में भारत में अपनी बड़ी एसयूवी टायगुन के बाद 'टायरॉन' का स्टैंडर्ड वर्जन लॉन्च करने जा रही है। वर्तमान में यह गाड़ी सिर्फ महंगे आर-लाइन (R-Line) ट्रिम में उपलब्ध है, लेकिन इसका नया रेगुलर मॉडल काफी किफायती होगा। इस वैल्यू-फॉर-मनी एसयूवी का एक्सटीरियर डिजाइन आर-लाइन के मुकाबले थोड़ा कम आक्रामक होगा। हालांकि, पावर के मामले में कोई कमी नहीं होगी। यह भी उसी 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आएगी।

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Volkswagen Sub-4-Metre SUV

स्कोडा काइलाक की सफलता को देखते हुए अब फॉक्सवैगन भी भारत में अपनी एक नई सब-फोर-मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी पर तेजी से काम कर रही है। यह कार सीधे तौर पर मार्केट में काइलाक, ब्रेजा और नेक्सन जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। इसे उसी MQB A0 IN प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें भी काइलाक की तरह ही 1.0-लीटर का TSI थ्री-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह 113bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क देगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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