स्कोडा और VW की नई कारें मचाएंगी तहलका, लिस्ट में गोल्फ GTI का सेकेंड बैच भी शामिल

फॉक्सवैगन और स्कोडा जल्द 3 नई कारें ला रही हैं। इनमें नए लुक और 8-स्पीड AT के साथ वर्टस फेसलिफ्ट, 265hp वाली Golf GTI (दूसरा बैच) और डिजाइन अपडेट्स के साथ स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट शामिल है।

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Volkswagen Golf GTI

फॉक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियों को पसंद करते हैं, तो आपके लिए आने वाले दिन बेहद एक्साइटिंग रहने वाले हैं। आने वाले महीनों में फॉक्सवैगन और स्कोडा अपनी कई नई और अपडेटेड कारें लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें वर्टस फेसलिफ्ट, Golf GTI और स्लाविया फेसलिफ्ट शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं कि ये दोनों कंपनियां अपने इन नए प्रोडकट्स में क्या कुछ खास ऑफर करने वाली हैं।

Volkswagen Virtus Facelift फॉक्सवैगन पिछले कुछ समय से वर्टस फेसलिफ्ट की टेस्टिंग कर रही है। उम्मीद है कि इसे आने वाले महीनों में लॉन्च किया जाएगा। नई वर्टस के डिजाइन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, री-डिजाइन्ड हेडलैंप, LED DRLs, कनेक्टेड LED लाइट बार और इल्यूमिनेटेड Volkswagen लोगो भी दिया जा सकता है, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आएगा। इंजन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें मौजूदा 1.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा 1.5-लीटर TSI इंजन भी मिलेगा, जो 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन की बात करें, तो 1.0-लीटर इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है। वहीं, 1.5-लीटर इंजन के साथ पहले की तरह 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक मिलेगा।

Volkswagen Golf GTI कंपनी ने हाल ही में Golf GTI की 250 यूनिट्स भारत में लॉन्च की थीं और सभी यूनिट्स बेहद कम समय में बिक गईं। ग्राहकों से मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद कंपनी अब इसका दूसरा बैच भारत लाने की तैयारी कर रही है। Golf GTI पहले की तरह CBU (Completely Built Unit) के रूप में भारत आएगी। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 265 hp की पावर जनरेट करता है। इंजन के साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा। यह कार अपनी शानदार परफॉर्मेंस और स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है।