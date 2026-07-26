स्कोडा और VW की नई कारें मचाएंगी तहलका, लिस्ट में गोल्फ GTI का सेकेंड बैच भी शामिल
फॉक्सवैगन और स्कोडा जल्द 3 नई कारें ला रही हैं। इनमें नए लुक और 8-स्पीड AT के साथ वर्टस फेसलिफ्ट, 265hp वाली Golf GTI (दूसरा बैच) और डिजाइन अपडेट्स के साथ स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट शामिल है।
फॉक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियों को पसंद करते हैं, तो आपके लिए आने वाले दिन बेहद एक्साइटिंग रहने वाले हैं। आने वाले महीनों में फॉक्सवैगन और स्कोडा अपनी कई नई और अपडेटेड कारें लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें वर्टस फेसलिफ्ट, Golf GTI और स्लाविया फेसलिफ्ट शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं कि ये दोनों कंपनियां अपने इन नए प्रोडकट्स में क्या कुछ खास ऑफर करने वाली हैं।
Volkswagen Virtus Facelift
फॉक्सवैगन पिछले कुछ समय से वर्टस फेसलिफ्ट की टेस्टिंग कर रही है। उम्मीद है कि इसे आने वाले महीनों में लॉन्च किया जाएगा। नई वर्टस के डिजाइन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, री-डिजाइन्ड हेडलैंप, LED DRLs, कनेक्टेड LED लाइट बार और इल्यूमिनेटेड Volkswagen लोगो भी दिया जा सकता है, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आएगा। इंजन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें मौजूदा 1.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा 1.5-लीटर TSI इंजन भी मिलेगा, जो 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन की बात करें, तो 1.0-लीटर इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है। वहीं, 1.5-लीटर इंजन के साथ पहले की तरह 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक मिलेगा।
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Volkswagen Golf GTI
₹ 53 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 18.19 लाख
Skoda New Slavia
₹ 12 - 19 लाख
Volkswagen ID. Polo
₹ 25 - 35 लाख
Volkswagen Tera
₹ 9 - 15 लाख
Volkswagen Golf GTI
कंपनी ने हाल ही में Golf GTI की 250 यूनिट्स भारत में लॉन्च की थीं और सभी यूनिट्स बेहद कम समय में बिक गईं। ग्राहकों से मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद कंपनी अब इसका दूसरा बैच भारत लाने की तैयारी कर रही है। Golf GTI पहले की तरह CBU (Completely Built Unit) के रूप में भारत आएगी। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 265 hp की पावर जनरेट करता है। इंजन के साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा। यह कार अपनी शानदार परफॉर्मेंस और स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है।
Skoda Slavia Facelift
स्कोडा अपनी पॉप्युलर सेडान स को 17 अगस्त को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर सकती है। नई स्लाविया में कई कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिलेंगे। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप, कनेक्टेड LED लाइट बार, नए अलॉय व्हील्स, नई LED टेललाइट्स और बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे बदलाव किए जाएंगे। इंजन ऑप्शन वर्टस की तरह ही रहेंगे। इसमें 1.0-लीटर TSI इंजन मिलेगा, जिसे 6-स्पीड मैनुअल या नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकेगा। वहीं, 1.5-लीटर TSI इंजन केवल 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध रहेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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