आईक्यूब और चेतक की 'नींद उड़ाने' आ रहा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, 2 सिंतबर का होगा लॉन्च; रेंज 400Km!

लॉन्च से पहले इसकी लो लाइट में ली गई कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। कम रोशनी में ली गई इन तस्वीरों में स्कूटर पर अभी भी कैमोफ्लाज लगा हुआ है, जिससे डिजाइन की कुछ ही झलकियां मिलीं। बता दें कि कंपनी अभी बाजार में सिंपल One, सिंपल OneS और सिंपल Ultra बेच रही है।

आईक्यूब और चेतक की 'नींद उड़ाने' आ रहा ये ई-स्कूटर

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सिंपल एनर्जी भारतीय बाजार में अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी 2 सितंबर को अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी। इस स्कूटर का नाम अराइव होने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी तक ऑफिशियली तौर पर इसकी कोई डिटेल शेयर नहीं की है, लेकिन लॉन्च से पहले इसकी लो लाइट में ली गई कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। कम रोशनी में ली गई इन तस्वीरों में स्कूटर पर अभी भी कैमोफ्लाज लगा हुआ है, जिससे डिजाइन की कुछ ही झलकियां मिलीं। बता दें कि कंपनी अभी बाजार में सिंपल One, सिंपल OneS और सिंपल Ultra बेच रही है। इनकी रेंज 400 किलोमीटर तक है।

सिंपल वन 'अराइव' का डिजाइन

खास बात ये है कि ये तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी सेल्स चार्ट में छाए हुए हैं। आईक्यूब रेगुलर तौर पर चेतक और रिज्टा से सबसे ज्यादा मंथली वॉल्यूम रिकॉर्ड कर रहा है। वहीं, सिंपल एनर्जी ज्यादा वॉल्यूम नंबर्स को टारगेट करके इसी सेगमेंट में जगह बनाने की कोशिश कर सकती है। सिंपल वन पर दिखने वाली शार्प और अग्रेसिव स्टाइलिंग के उलट, अराइव में ज्यादा न्यूट्रल और अट्रैक्टिव डिजाइन है। इसका बॉडीवर्क साफ सरफेस के साथ सिंपल और ज्यादा फंक्शनल दिखता है।

हालांकि, फीचर सेट में मॉडर्न सोच बनी हुई लगती है। इसमें शायद TFT डिस्प्ले और एक छोटा स्टोरेज क्यूबी मिल सकता है। लाइटिंग एलिमेंट्स में एप्रन पर लगा LED हेडलैंप है जिसके ऊपर एक कॉम्पैक्ट विंडस्क्रीन है, जबकि पीछे ऑर्बिटर जैसी पतली LED टेल लैंप स्ट्रिप है। इसमें USB चार्जिंग, स्मार्टफोन रिमोट एक्सेस, ऐप के जरिए राइड डिटेल, रिमोट अलर्ट, OTA अपडेट जैसे कई फीचर्स मिल सकते हैं। वहीं, टॉप एंड वैरिएंट में एक बड़ी स्क्रीन भी देखने को मिल सकती है।

सिंपल वन 'अराइव' का हार्डवेयर

अराइव में कम से कम इसके टॉप-स्पेक ट्रिम में ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर और फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम का ब्रेकिंग कॉम्बिनेशन होने की उम्मीद है। इसमें एक फ्लैट और सिंगल-पीस सीट भी है जो लंबी और चौड़ी दिखती है, जबकि ग्रैब रेल थोड़ी पतली दिखती हैं। बेंगलुरु का यह ब्रांड अभी सेकंड जनरेशन वन को 1.74 लाख रुपए और 1.83 लाख रुपए की कीमत पर बेच रहा है।

सिंपल वन 'अराइव' बैटरी पैक

ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 4.5 kWh और 5 kWh बैटरी पैक के लिए हैं। इसके अलावा, OneS और Ultra भी ऑफर पर दूसरे मॉडल हैं। कैमोफ्लाज्ड टेस्ट प्रोटोटाइप ने यह भी कन्फर्म किया कि यह आगे और पीछे 12-इंच के ब्लैक एलॉय व्हील्स पर चलेगा और राइडर सीधा बैठेगा। सिंपल अराइव में One S से लिया गया 3.7 kWh और एक छोटा बैटरी पैक हो सकता है, क्योंकि इसकी कीमत कॉम्पिटिटिव हो सकती है।