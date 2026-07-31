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आईक्यूब और चेतक की 'नींद उड़ाने' आ रहा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, 2 सिंतबर का होगा लॉन्च; रेंज 400Km!

By Narendra Jijhontiya
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लॉन्च से पहले इसकी लो लाइट में ली गई कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। कम रोशनी में ली गई इन तस्वीरों में स्कूटर पर अभी भी कैमोफ्लाज लगा हुआ है, जिससे डिजाइन की कुछ ही झलकियां मिलीं। बता दें कि कंपनी अभी बाजार में सिंपल One, सिंपल OneS और सिंपल Ultra बेच रही है।

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सिंपल एनर्जी भारतीय बाजार में अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी 2 सितंबर को अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी। इस स्कूटर का नाम अराइव होने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी तक ऑफिशियली तौर पर इसकी कोई डिटेल शेयर नहीं की है, लेकिन लॉन्च से पहले इसकी लो लाइट में ली गई कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। कम रोशनी में ली गई इन तस्वीरों में स्कूटर पर अभी भी कैमोफ्लाज लगा हुआ है, जिससे डिजाइन की कुछ ही झलकियां मिलीं। बता दें कि कंपनी अभी बाजार में सिंपल One, सिंपल OneS और सिंपल Ultra बेच रही है। इनकी रेंज 400 किलोमीटर तक है।

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सिंपल वन 'अराइव' का डिजाइन
खास बात ये है कि ये तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी सेल्स चार्ट में छाए हुए हैं। आईक्यूब रेगुलर तौर पर चेतक और रिज्टा से सबसे ज्यादा मंथली वॉल्यूम रिकॉर्ड कर रहा है। वहीं, सिंपल एनर्जी ज्यादा वॉल्यूम नंबर्स को टारगेट करके इसी सेगमेंट में जगह बनाने की कोशिश कर सकती है। सिंपल वन पर दिखने वाली शार्प और अग्रेसिव स्टाइलिंग के उलट, अराइव में ज्यादा न्यूट्रल और अट्रैक्टिव डिजाइन है। इसका बॉडीवर्क साफ सरफेस के साथ सिंपल और ज्यादा फंक्शनल दिखता है।

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हालांकि, फीचर सेट में मॉडर्न सोच बनी हुई लगती है। इसमें शायद TFT डिस्प्ले और एक छोटा स्टोरेज क्यूबी मिल सकता है। लाइटिंग एलिमेंट्स में एप्रन पर लगा LED हेडलैंप है जिसके ऊपर एक कॉम्पैक्ट विंडस्क्रीन है, जबकि पीछे ऑर्बिटर जैसी पतली LED टेल लैंप स्ट्रिप है। इसमें USB चार्जिंग, स्मार्टफोन रिमोट एक्सेस, ऐप के जरिए राइड डिटेल, रिमोट अलर्ट, OTA अपडेट जैसे कई फीचर्स मिल सकते हैं। वहीं, टॉप एंड वैरिएंट में एक बड़ी स्क्रीन भी देखने को मिल सकती है।

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सिंपल वन 'अराइव' का हार्डवेयर
अराइव में कम से कम इसके टॉप-स्पेक ट्रिम में ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर और फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम का ब्रेकिंग कॉम्बिनेशन होने की उम्मीद है। इसमें एक फ्लैट और सिंगल-पीस सीट भी है जो लंबी और चौड़ी दिखती है, जबकि ग्रैब रेल थोड़ी पतली दिखती हैं। बेंगलुरु का यह ब्रांड अभी सेकंड जनरेशन वन को 1.74 लाख रुपए और 1.83 लाख रुपए की कीमत पर बेच रहा है।

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सिंपल वन 'अराइव' बैटरी पैक
ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 4.5 kWh और 5 kWh बैटरी पैक के लिए हैं। इसके अलावा, OneS और Ultra भी ऑफर पर दूसरे मॉडल हैं। कैमोफ्लाज्ड टेस्ट प्रोटोटाइप ने यह भी कन्फर्म किया कि यह आगे और पीछे 12-इंच के ब्लैक एलॉय व्हील्स पर चलेगा और राइडर सीधा बैठेगा। सिंपल अराइव में One S से लिया गया 3.7 kWh और एक छोटा बैटरी पैक हो सकता है, क्योंकि इसकी कीमत कॉम्पिटिटिव हो सकती है।

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सेकंड हाफ में आने की उम्मीद
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का फ्लोर एरिया भी फ्लैट दिखता है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें रखने के लिए काफी जगह है और स्कूटर के टारगेट ऑडियंस को देखते हुए बूट में दो हाफ फेस हेलमेट रखे जा सकते हैं। उम्मीद है कि यह इस कैलेंडर ईयर के सेकंड हाफ में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपए के आसपास होने की संभावना है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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