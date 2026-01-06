इस कंपनी ने भारत में लॉन्च किए कई सारे ई-स्कूटर, सिंगल चार्ज पर 400Km रेंज; 7-इंच की स्क्रीन भी मिलेगी

संक्षेप: सिंपल एनर्जी ने अपना नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर वन जेन 2 लॉन्च कर दिया है। इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत 1.39 लाख है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ, कंपनी ने अपना नया सिंपल 'अल्ट्रा' स्कूटर भी पेश किया है। सिंपल अल्ट्रा में 6.5 kWh बैटरी पैक के साथ 400Km की IDC सर्टिफाइड रेंज मिलने का दावा किया गया है।

सिंपल एनर्जी ने अपना नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर वन जेन 2 लॉन्च कर दिया है। इसकी इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम कीमत 1.39 लाख तय की गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ, कंपनी ने अपना नया सिंपल 'अल्ट्रा' स्कूटर भी पेश किया है। सिंपल अल्ट्रा में 6.5 kWh बैटरी पैक के साथ 400Km की IDC सर्टिफाइड रेंज मिलने का दावा किया गया है। यह स्कूटर 2.77 सेकंड में 0-40 km/h की स्पीड पकड़ लेता है। मैन्युफैक्चरर ने फिलहाल इस मॉडल के बारे में और कुछ नहीं बताया है। इस शानदार रेंज के साथ इसका मुकाबला ओला के प्रीमियम स्कूटर के साथ बजाज, टीवीएस, एथर एनर्जी जैसे मॉडल से होगा।

सिंपल वन जेन 2 का डिजाइन, हार्डवेयर, कलर्स सिंपल वन जेन 2 में बॉडी पैनल पर अपडेटेड ग्राफिक्स के साथ शार्प स्टाइलिंग दी गई है। विज़ुअल अपडेट में रीडिजाइन किए गए रियर-व्यू मिरर भी शामिल हैं, जबकि सतह के नीचे स्ट्रक्चरल बदलाव किए गए हैं। स्कूटर अब एक रीवर्क किए गए चेसिस पर है, जिसके बारे में सिंपल एनर्जी का दावा है कि यह रिजिडिटी और लेटरल स्टिफनेस में 22% की बढ़ोतरी देता है। इसका मकसद ज्यादा स्पीड में स्टेबिलिटी और राइड कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाना है।

नए सिंपल वन जेन 2 में बॉडी पर अपडेटेड ग्राफिक्स के साथ शार्प स्टाइलिंग दी गई है। नया सिंपल वन तीन नए कलर्स ऑप्शन में पेश किया जा रहा है, जिसमें सोनिक रेड, एयरो एक्स और एस्फाल्ट एक्स शामिल हैं। सिंपल एनर्जी अपने सभी स्कूटरों के लिए बैटरी और मोटर पर लाइफटाइम वारंटी भी दे रही है। सिंपल एनर्जी ने बैटरी स्ट्रक्चर को भी मजबूत किया है और हाई-स्पीड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए एक नया टायर कंपाउंड पेश किया है।

स्कूटर 18 डिग्री तक के ग्रेडिएंट को हैंडल कर सकता है, जिससे यह अलग-अलग अर्बन और सेमी-अर्बन राइडिंग स्थितियों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया गया है, जिसमें वैरिएंट के आधार पर ब्रेकिंग दूरी 18.49 मीटर से 19.6 मीटर तक है। बेहतर राइड कम्फर्ट के लिए सस्पेंशन को रीट्यून किया गया है, जबकि सीट की ऊंचाई 16 mm कम की गई है। लंबी दूरी के कम्फर्ट को बेहतर बनाने के लिए सीट को भी रीडिजाइन किया गया है और इसे ज्यादा मजबूत बनाया गया है।

सिंपल वन जेन 2 का ऑपरेटिंग सिस्टम यह स्कूटर नए Simple OS पर चलता है, जिसमें सॉफ्टवेयर-ड्रिवन फीचर्स का एक बड़ा सूट है। सेफ्टी-फोकस्ड फंक्शन्स में ड्रॉप सेफ शामिल है, जो स्कूटर गिरने पर मूवमेंट को रोकता है। इसका सुपर होल्ड पहाड़ी चढ़ाई के समय मदद करता है। राइडर्स को पार्किंग मोड और रियल-टाइम व्हीकल स्टेटस मॉनिटरिंग भी मिलती है। वन जेन 2 में 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें ऑटो ब्राइटनेस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नॉन-टच इंटरफेस है।

स्टोरेज कैपेसिटी वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग है, जिसमें हायर ट्रिम्स में 8 GB तक की इंटरनल मेमोरी मिलती है। सिंपल वन जेन 2 में 35 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज मिलता है। एक्स्ट्रा फीचर्स में USB चार्जिंग पोर्ट, एक फ्लैट फ्लोरबोर्ड, एक इंटीग्रेटेड ग्लवबॉक्स और गाइड-मी-होम लाइटिंग शामिल हैं। कनेक्टेड फीचर्स को Simple Connect ऐप के जरिए एक्सेस किया जा सकता है, जो चोरी और टो अलर्ट, जियोफेंसिंग और रिमोट मॉनिटरिंग को इनेबल करता है।

सिंपल वन जेन 2 के बैटरी पैक और रेंज वन जेन 2 में एक बड़ा अपग्रेड बड़ा बैटरी पैक है। टॉप वैरिएंट में अब 5 kWh की बैटरी मिलती है, जो पहले से 4 kg हल्की होने का दावा किया गया है। सिंपल एनर्जी का कहना है कि यह वर्जन एक बार चार्ज करने पर 265 km तक की रेंज देता है। 4.5 kWh वैरिएंट की रेंज 236 km होने का दावा किया गया है, जबकि एंट्री-लेवल 3.7 kWh वर्जन 190 km की रेंज देता है। बैटरी पैक को अपग्रेडेड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा गया है और इसमें पानी और धूल से बेहतर सुरक्षा के लिए IP67 रेटिंग है।

सिंपल वन जेन 2 तीन वैरिएंट में पेश किया गया है। सिंपल OneS में 3.7 kWh की बैटरी, 190 km की क्लेम्ड रेंज, 3 सेकंड में 0–40 km/h की स्पीड और 90 km/h की टॉप स्पीड मिलती है। 4.5 kWh वर्जन में 236 km की क्लेम्ड रेंज, 3.3 सेकंड में 0 से 40 km/h की स्पीड और 90 km/h की टॉप स्पीड मिलती है। फ्लैगशिप 5 kWh वैरिएंट में 265 km की क्लेम्ड रेंज, 2.55 सेकंड में 0–40 km/h की स्पीड और 115 km/h की टॉप स्पीड मिलती है। चार रीजेनरेटिव ब्रेकिंग लेवल, नए ट्रैक्शन कंट्रोल मोड और अलग-अलग राइडिंग कंडीशंस के लिए डिजाइन की गई दो क्रूज कंट्रोल सेटिंग्स के जरिए राइडिंग डायनामिक्स को और बेहतर बनाया गया है।