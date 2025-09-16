simple energy starts countrys first hre-free motor production चीन पर निर्भरता खत्म! सिंपल एनर्जी ने शुरू किया देश का पहला HRE-फ्री मोटर प्रोडक्शन; जानिए पूरी डिटेल्स, Auto Hindi News - Hindustan
चीन पर निर्भरता खत्म! सिंपल एनर्जी ने शुरू किया देश का पहला HRE-फ्री मोटर प्रोडक्शन; जानिए पूरी डिटेल्स

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता सिंपल एनर्जी अब देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने हेवी रियर अर्थ (HRE)-फ्री मोटर्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि अब तक ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में HRE मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता था।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 07:06 PM
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी सिंपल एनर्जी अब देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने हेवी रियर अर्थ (HRE)-फ्री मोटर्स का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि अब तक ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में HRE मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता था क्योंकि ये ज्यादा पावर और कॉम्पैक्ट डिजाइन देते थे। लेकिन जब चीन ने इस साल अप्रैल में इन मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई तो दुनियाभर की ऑटो कंपनियां मुश्किल में पड़ गईं। ऐसे समय में सिंपल एनर्जी ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से लोकल मोटर्स तैयार करके एक बड़ा गेम चेंजर कदम उठा लिया है।

इन-हाउस टीम ने किया तैयार

कंपनी का कहना है कि इसका यह मोटर पूरी तरह इन-हाउस R&D टीम ने डिजाइन किया है। इसमें खास कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया गया है जो HRE मैग्नेट्स की जगह ले रहे हैं। साथ ही कंपनी ने अपने खुद के एल्गोरिदम तैयार किए हैं जो मोटर की हीट और टॉर्क को रियल टाइम में मैनेज करते हैं। कंपनी के CEO सुहास राजकुमार भी साफ कहते हैं कि भविष्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिर्फ इम्पोर्ट्स पर निर्भर नहीं रह सकती, इसलिए ‘मेक इन इंडिया’ और लोकलाइजेशन अब जरूरी है। यही वजह है कि सिंपल एनर्जी आज अपनी सप्लाई चेन का 95 पर्सेंट हिस्सा लोकली मैनेज कर रही है।

कुछ ऐसा है कंपनी का सफर

बता दें कि साल 2019 में शुरू हुई इस कंपनी ने थोड़े ही समय में अच्छा ग्रोथ दिखाया है। तमिलनाडु के होसुर में इसके पास 2 लाख वर्ग फीट का बड़ा प्लांट है और फिलहाल यह Simple ONE Gen 1.5 (248 km) और Simple OneS (181 km) जैसे ई-स्कूटर्स बेच रही है। कंपनी ने अब तक $41 मिलियन की फंडिंग जुटा ली है और आने वाले समय में देशभर में 150 नए शोरूम और 200 सर्विस सेंटर खोलने का प्लान है। इतना ही नहीं, 2026-27 में सिंपल एनर्जी $350 मिलियन का IPO लाने की भी तैयारी कर रही है जिससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को और बड़ा किया जाएगा।

