इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सबसे शानदार मौका, यह कंपनी दे रही ₹10 हजार का डिस्काउंट

सिंपल एनर्जी अपने नए Simple Wave 3.7 kW और 5 kW TFT वेरिएंट पर तगड़ी डील दे रही है। डील में 31 दिसंबर 2026 तक कंपनी के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के इन वेरिएंट्स को 10 हजार रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।

फेस्टिव सीजन में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह सबसे शानदार मौका है। सिंपल एनर्जी ग्राहकों के लिए फेस्टिव सीजन में खास ऑफर लाई है। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर - Simple Wave के 3.7 kW और 5 kW TFT वेरिएंट पर तगड़ी डील दे रही है। डील में आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के दोनों वेरिएंट को 10 हजार रुपये के इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। यह ऑफर 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड रहेगा। इस धमाकेदार ऑफर का फायदा नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के मेन मार्केट्स के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात के ग्राहकों को भी मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं सिंपल के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर दी जा रही डील के बारे में।

अब इतनी रह गई कीमत सिंपल वेव 3.7 kW TFT वेरिएंट की ऑल इंडिया एक्स-शोरूम कीमत 1,74,999 रुपये है। 10 हजार रुपये की छूट के बाद इसकी कीमत 1,64,999 रुपये हो जाती है। वहीं, Simple Wave 5 kW TFT वेरिएंट की कीमत 1,89,999 रुपये है, जो ऑफर के बाद घटकर 1,79,999 रुपये हो जाती है। ग्राहकों को इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए अपने नजदीकी सिंपल एनर्जी टचपॉइंट से कनेक्ट होना होगा हैं।

फैमिली के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाया गया स्कूटर सिंपल एनर्जी ने 2 सितंबर 2026 को सिंपल वेव इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज को लॉन्च किया थी। इसे डेली कम्यूट और फैमिली के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह रेंज तीन वेरिएंट में आती है, जिनमें टोटल प्रोडक्ट शामिल हैं। ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से बैटरी कैपेसिटी, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और कनेक्टेड फीचर्स वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं।

स्कूटर में 920mm लंबी सीट दी गई है। इसके अलावा इसमें 70 लीटर का स्टोरेज मिलता है, जिससे हेलमेट और डेली यूज का सामान रखने में आसानी हो सकती है। कंपनी का कहना है कि सिंपल वेव को बेहतर प्रैक्टिकैलिटी, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के साथ डेली यूज के लिए तैयार किया गया है। ध्यान रहे कि ऑफर और स्कूटर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए ग्राहक सिंपल एनर्जी की ऑफिशियल वेबसाइट - www.simpleenergy.in पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी टचपॉइंट से संपर्क कर सकते हैं।