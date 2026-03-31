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फैमिली वाले ग्राहकों के लिए आ रहा एक बेहतरीन स्कूटर, सिंपल डिजाइन के साथ मिलेगा खूब सारा स्पेस

Mar 31, 2026 07:35 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सिंपल अराइव स्कूटर जल्द इंडियन मार्केट में एंट्री करेगा। इसके टेस्ट म्यूल को सड़कों पर देखा गया है। सिंपल वन की शार्प और अग्रेसिव स्टाइलिंग के अलग, अराइव को अधिक न्यूट्रल और सिंपल डिजाइन दिया गया है। आइए जानते हैं डीटेल।

फैमिली वाले ग्राहकों के लिए आ रहा एक बेहतरीन स्कूटर, सिंपल डिजाइन के साथ मिलेगा खूब सारा स्पेस

इंडियन मार्केट में नई स्कूटर की एंट्री होने वाली है। यह स्कूटर Simple Energy का है और इसका नाम Arrive है। सिंपल अराइव के टेस्ट म्यूल्स को रोड्स पर देखा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी लॉन्च डेट अब ज्यादा दूर नहीं है। टेस्ट म्यूल को देख कर कहा जा सकता है कि यह स्कूटर प्रैक्टिकैलिटी, कंफर्ट और अच्छे स्पेस के साथ फैमिली वाले बायर्स को टारगेट करेगा। यह नया स्कूटर एथर रिज्ता, टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक जैसे स्कूटर्स को कड़ी टक्कर दे सकता है।

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अधिक न्यूट्रल और सिंपल डिजाइन वाला स्कूटर

सिंपल वन की शार्प और अग्रेसिव स्टाइलिंग के अलग, अराइव को अधिक न्यूट्रल और सिंपल डिजाइन दिया गया है। इसकी बॉडी ज्यादा सिंपल और क्लीन सर्फेस के साथ ज्यादा फंक्शनल दिखती है। हालांकि, इसके फीचर्स मॉडर्न सोच को बरकरार रखते हैं। इसमें कंपनी टीएफटी डिस्प्ले और एक छोटा स्टोरेज कंपार्टमेंट दे सकती है। लाइटिंग एलिमेंट्स में एप्रन पर लगा एलईडी हेडलाइट दिया गया है। इसके ऊपर कॉम्पैक्ट विंडस्क्रीन मौजूद है। जबकि, पीछे की तरफ Orbiter की तकह एक पतली एलईडी टेल लैंप स्ट्रिप दी गई है।

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ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर के साथ मिल सकता है फ्रंट डिस्क ब्रेक

अराइव के टॉप-स्पेक वेरिएंट में ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर के साथ फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम का ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है। इसमें फ्लैट और सिंगल-पीस सीट है, जो लंबी और काफी चौड़ी दिखती है। जबकि, ग्रैब रेल थोड़ा पतला लगता है। कंपनी फिलहाल सेकेंड जेनरेशन की वन को 1.74 लाख रुपये और 1.83 लाख रुपये के एक्स-शोरूम प्राइस पर सेल कर रही है। इनमें क्रमशः 4.5 kWh और 5 kWh बैटरी पैक हैं। इसके अलावा OneS और Ultra मॉडल भी उपलब्ध हैं।

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साल की दूसरी छमाही में शुरु हो सकती है सेल

अराइव के कैमोफ्लाज वाले टेस्ट प्रोटोटाइप से यह भी कन्फर्म होता है कि इसमें आगे और पीछे 12 इंच के ब्लैक अलॉय वील होंगे और राइडर सीधी सीट पर बैठेगा। सिंपल अराइव में OneS से ली गई 3.7 kWh की बैटरी और एक छोटा बैटरी पैक हो सकता है क्योंकि इसकी कीमत काफी अग्रेसिव होने की उम्मीद की जा रही है। स्कूटर का निचला हिस्सा भी फ्लैट दिख रहा है। इसमें रोज के इस्तेमाल की चीजें रखने के लिए काफी जगह है। स्कूटर के टागरगेटेड ग्राहकों को देखते हुए, इसके बूट में दो हाफ-फेस हेलमेट रखने की जगह दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि यह स्कूटर इस साल के दूसरी छमाही में सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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