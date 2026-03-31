फैमिली वाले ग्राहकों के लिए आ रहा एक बेहतरीन स्कूटर, सिंपल डिजाइन के साथ मिलेगा खूब सारा स्पेस

Mar 31, 2026 07:35 pm IST

सिंपल अराइव स्कूटर जल्द इंडियन मार्केट में एंट्री करेगा। इसके टेस्ट म्यूल को सड़कों पर देखा गया है। सिंपल वन की शार्प और अग्रेसिव स्टाइलिंग के अलग, अराइव को अधिक न्यूट्रल और सिंपल डिजाइन दिया गया है। आइए जानते हैं डीटेल।

इंडियन मार्केट में नई स्कूटर की एंट्री होने वाली है। यह स्कूटर Simple Energy का है और इसका नाम Arrive है। सिंपल अराइव के टेस्ट म्यूल्स को रोड्स पर देखा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी लॉन्च डेट अब ज्यादा दूर नहीं है। टेस्ट म्यूल को देख कर कहा जा सकता है कि यह स्कूटर प्रैक्टिकैलिटी, कंफर्ट और अच्छे स्पेस के साथ फैमिली वाले बायर्स को टारगेट करेगा। यह नया स्कूटर एथर रिज्ता, टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक जैसे स्कूटर्स को कड़ी टक्कर दे सकता है।

अधिक न्यूट्रल और सिंपल डिजाइन वाला स्कूटर सिंपल वन की शार्प और अग्रेसिव स्टाइलिंग के अलग, अराइव को अधिक न्यूट्रल और सिंपल डिजाइन दिया गया है। इसकी बॉडी ज्यादा सिंपल और क्लीन सर्फेस के साथ ज्यादा फंक्शनल दिखती है। हालांकि, इसके फीचर्स मॉडर्न सोच को बरकरार रखते हैं। इसमें कंपनी टीएफटी डिस्प्ले और एक छोटा स्टोरेज कंपार्टमेंट दे सकती है। लाइटिंग एलिमेंट्स में एप्रन पर लगा एलईडी हेडलाइट दिया गया है। इसके ऊपर कॉम्पैक्ट विंडस्क्रीन मौजूद है। जबकि, पीछे की तरफ Orbiter की तकह एक पतली एलईडी टेल लैंप स्ट्रिप दी गई है।

ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर के साथ मिल सकता है फ्रंट डिस्क ब्रेक अराइव के टॉप-स्पेक वेरिएंट में ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर के साथ फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम का ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है। इसमें फ्लैट और सिंगल-पीस सीट है, जो लंबी और काफी चौड़ी दिखती है। जबकि, ग्रैब रेल थोड़ा पतला लगता है। कंपनी फिलहाल सेकेंड जेनरेशन की वन को 1.74 लाख रुपये और 1.83 लाख रुपये के एक्स-शोरूम प्राइस पर सेल कर रही है। इनमें क्रमशः 4.5 kWh और 5 kWh बैटरी पैक हैं। इसके अलावा OneS और Ultra मॉडल भी उपलब्ध हैं।