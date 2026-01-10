कर लो घर के आंगन की साफ-सफाई, 15 अक्टूबर से शुरू होगी सिएरा की डिलीवरी; कीमत ₹11.49 लाख

संक्षेप: भारतीय बाजार में टाटा सिएरा की बुकिंग का जादू पहले ही दिन चल गया था। इसे 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं। अब 15 जनवरी से इसकी डिलीवरी शुरू होने वाली है। सिएरा की डिलीवरी शुरू होने से पहले, गुजरात में टाटा के सानंद प्लांट में प्रोडक्शन पूरे जोरों पर है।

भारतीय बाजार में टाटा सिएरा की बुकिंग का जादू पहले ही दिन चल गया था। इसे 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं। अब 15 जनवरी से इसकी डिलीवरी शुरू होने वाली है। सिएरा की डिलीवरी शुरू होने से पहले, गुजरात में टाटा के सानंद प्लांट में प्रोडक्शन पूरे जोरों पर है। फास्ट डिलीवरी SUV की ज्यादा डिमांड को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी। लंबा वेटिंग पीरियड संभावित खरीदारों को दूसरे ऑप्शन तलाशने के लिए मजबूर कर सकता है। ऐसे में 4.2m से 4.4m सेगमेंट में डिमांड बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है।,इस सेगमेंट कई दूसरे मजबूत कॉम्पटीटर हैं। सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है।

टाटा सिएरा ब्रांड को SUV सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। भारी बुकिंग के साथ, यह पहले से ही साफ है कि बिल्कुल नई सिएरा टाटा मोटर्स के लिए नया ग्रोथ ड्राइवर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी का पहले से ही SUV सेगमेंट में 16 से 17% मार्केट शेयर है। सिएरा के साथ, कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ाकर 20 से 25% करना चाहती है। सेगमेंट में मुकाबला करने के अलावा, सिएरा निचले और ऊपरी दोनों सेगमेंट के ग्राहकों को आकर्षित करके 4.2m से 4.4m SUV सेगमेंट का विस्तार भी कर सकती है।

सिएरा का इंजन और स्पेसिफिकेशन्स

नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है। सिएरा के लिए AWD की भी घोषणा की है। यह टाटा की नई जनरेशन की गाड़ियों में यह टेक्नोलॉजी पाने वाला पहला टाटा मॉडल होगा।

सिएरा का इंटीरियर और फीचर्स

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।