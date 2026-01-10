Hindustan Hindi News
कर लो घर के आंगन की साफ-सफाई, 15 अक्टूबर से शुरू होगी सिएरा की डिलीवरी; कीमत ₹11.49 लाख

संक्षेप:

संक्षेप:

Jan 10, 2026 05:40 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय बाजार में टाटा सिएरा की बुकिंग का जादू पहले ही दिन चल गया था। इसे 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं। अब 15 जनवरी से इसकी डिलीवरी शुरू होने वाली है। सिएरा की डिलीवरी शुरू होने से पहले, गुजरात में टाटा के सानंद प्लांट में प्रोडक्शन पूरे जोरों पर है। फास्ट डिलीवरी SUV की ज्यादा डिमांड को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी। लंबा वेटिंग पीरियड संभावित खरीदारों को दूसरे ऑप्शन तलाशने के लिए मजबूर कर सकता है। ऐसे में 4.2m से 4.4m सेगमेंट में डिमांड बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है।,इस सेगमेंट कई दूसरे मजबूत कॉम्पटीटर हैं। सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है।

टाटा सिएरा ब्रांड को SUV सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। भारी बुकिंग के साथ, यह पहले से ही साफ है कि बिल्कुल नई सिएरा टाटा मोटर्स के लिए नया ग्रोथ ड्राइवर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी का पहले से ही SUV सेगमेंट में 16 से 17% मार्केट शेयर है। सिएरा के साथ, कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ाकर 20 से 25% करना चाहती है। सेगमेंट में मुकाबला करने के अलावा, सिएरा निचले और ऊपरी दोनों सेगमेंट के ग्राहकों को आकर्षित करके 4.2m से 4.4m SUV सेगमेंट का विस्तार भी कर सकती है।

सिएरा का इंजन और स्पेसिफिकेशन्स
नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है। सिएरा के लिए AWD की भी घोषणा की है। यह टाटा की नई जनरेशन की गाड़ियों में यह टेक्नोलॉजी पाने वाला पहला टाटा मॉडल होगा।

सिएरा का इंटीरियर और फीचर्स
सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।

सिएरा का डिजाइन और सेफ्टी
टाटा सिएरा के डिजाइन हाइलाइट्स में बॉक्सी सिल्हूट, अल्पाइन ग्लास रूफ, 19-इंच एलॉय व्हील्स, फुल-LED लाइट पैकेज, रियर स्पॉइलर और सिग्नेचर टाटा ग्रिल का नया वर्जन शामिल है। यह छह एक्सटीरियर और तीन इंटीरियर कलर स्कीम में उपलब्ध है। सिएरा के सभी वर्जन में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट मिलते हैं। इसकी लंबाई 4.6 मीटर है और व्हीलबेस 2.7 मीटर है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
