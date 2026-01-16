Hindustan Hindi News
Sierra EV To Likely Become The Next Big Launch For Tata
अब आ रहा टाटा सिएरा का ये नया मॉडल, पेट्रोल-डीजल के बिना ही दौड़ेगा; जानिए इसकी खासियत

अब आ रहा टाटा सिएरा का ये नया मॉडल, पेट्रोल-डीजल के बिना ही दौड़ेगा; जानिए इसकी खासियत

संक्षेप:

भारतीय बाजार में टाटा की न्यू सिएरा हिट हो चुकी है। अब कंपनी इसके इलेक्ट्रिक मॉडल को लाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस नए साल में सिएरा EV कंपनी का बड़ा लॉन्च होगा। 

Jan 16, 2026 10:51 am IST Narendra Jijhontiya
Tata Sierra EVarrow

भारतीय बाजार में टाटा की न्यू सिएरा हिट हो चुकी है। अब कंपनी इसके इलेक्ट्रिक मॉडल को लाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस नए साल में सिएरा EV कंपनी का बड़ा लॉन्च होगा। उम्मीद है कि यह इलेक्ट्रिक SUV अपनी बैटरी आर्किटेक्चर हैरियर EV के साथ शेयर करेगी और इसके बड़े पैक से एक बार चार्ज करने पर 500Km से ज्यादा की रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है। इसमें DC फास्ट चार्जिंग के साथ-साथ बाई-डायरेक्शनल चार्जिंग कैपेबिलिटी भी मिलेगी।

कंपनी ने पहले ही 2026 के लिए तीन EV लॉन्च की पुष्टि कर दी है, जिसमें पंच EV फेसलिफ्ट और इसका पहला अविन्या-बेस्ड प्रोडक्शन मॉडल शामिल है। कर्व EV से ऊपर पोजिशन की गई, यह इलेक्ट्रिक सिएरा उन खरीदारों को टारगेट करेगी जो ज्यादा प्रीमियम मिडसाइज फाइव-सीटर कार ढूंढ रहे हैं, जबकि इसमें ओरिजिनल सिएरा और निश्चित रूप से इसके लेटेस्ट ICE सिबलिंग के कुछ डिजाइन डिटेल्स भी देखने को मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:धड़ल्ले से बिकने वाली पल्सर हो गई महंगी, खरीदने से पहले देखें नई प्राइस लिस्ट

इंटीरियर से उम्मीद है कि टाटा सिएरा EV को अब तक की अपनी सबसे ज्यादा डिजिटली एडवांस्ड गाड़ियों में से एक बनाएगी। डैशबोर्ड लेआउट में ट्रिपल-स्क्रीन कॉन्फिगरेशन होगा। इसमें एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और एक डेडिकेटेड पैसेंजर-साइड डिस्प्ले शामिल होगा। यह बेस ट्रिम से ही फीचर्स से भरपूर होगी।

उम्मीद है कि हायर वैरिएंट में लेवल 2 ADAS, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग और एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलेगा। पैनोरमिक ग्लास रूफ और अपग्रेडेड इंटीरियर मटीरियल भी मिलने की संभावना है। सिएरा EV Sierra नेमप्लेट के जाने-पहचाने सीधे सिल्हूट और बॉक्सी प्रोपोर्शन को बरकरार रखेगी, लेकिन इसमें कई EV-स्पेसिफिक स्टाइलिंग अपडेट होंगे।

ये भी पढ़ें:विनफास्ट ने बनाए 4 ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर, बिना चार्जिंग नॉनस्टॉप दौड़ते रहेंगे

इनमें एक क्लोज्ड-ऑफ फ्रंट फेशिया, एक फुल-विड्थ LED डे-टाइम रनिंग लाइट बार, स्प्लिट हेडलैंप और डार्क इंसर्ट और ज्यादा रग्ड निचले हिस्से वाले रिवाइज्ड बंपर शामिल हैं। अन्य खासियतों में स्क्वायर्ड व्हील आर्च, मस्कुलर शोल्डर लाइन, स्मार्ट डोर हैंडल, नए एलॉय व्हील डिजाइन, पीछे की तरफ एक कनेक्टेड LED लाइट स्ट्रिप वगैरह शामिल हैं।

Tata Tata Motors Auto News Hindi

