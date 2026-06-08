तहलका मचाने आ रहीं Tata की ये तीन दमदार AWD SUV, लिस्ट में EV भी
टाटा आजकल अपनी नई AWD यानी ऑल वील ड्राइव एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। इनमें ICE के साथ इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल हैं। इन अपकमिंग एसयूवी में सफारी ईवी के साथ सिएरा AWD और हैरियर 4x4 शामिल हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।
टाटा मोटर्स अपने एसयूवी पोर्टफोलियो को तगड़ा अपडेट देने वाला है। कंपनी आजकल अपनी नई AWD यानी ऑल वील ड्राइव एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। इनमें इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) के साथ इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल हैं। टाटा की इन अपकमिंग ऑल वील ड्राइव एसयूवी में सफारी ईवी के साथ सिएरा AWD और हैरियर 4x4 शामिल हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।
टाटा सिएरा AWD
पेट्रोल और डीजल इंजन वाली सिएरा नवंबर 2025 में लॉन्च हुई थी। फिलहाल यह SUV केवल फ्रंट-वील ड्राइव (FWD) सिस्टम के साथ उपलब्ध है। सिएरा को टाटा के नए ARGOS प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो काफी फ्लेक्सिबल माना जाता है और AWD सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा अब सिएरा के ऑल-वील ड्राइव वर्जन पर काम कर रही है। मौजूदा सिएरा में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। हालांकि, AWD मॉडल में इनमें से कौन-सा इंजन दिया जाएगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फीचर्स और डिजाइन के मामले में AWD वर्जन लगभग मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि टाटा सिएरा AWD को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।
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टाटा सफारी EV
टाटा सफारी EV भी कंपनी की मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग SUVs में से एक है। यह सफारी का फुली इलेक्ट्रिक वर्जन होगा और लॉन्च होने के बाद टाटा की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक SUV बन जाएगी। यह SUV हैरियर EV वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें AWD सिस्टम भी मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, सफारी EV में 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। रियल वर्ल्ड में इसकी रेंज 450 से 500 किलोमीटर के बीच हो सकती है। कंपनी इसे 6-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में ला सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 540-डिग्री कैमरा, ऑटो पार्क असिस्ट, लेवल-2 ADAS और कई प्रीमियम टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा XEV 9S से होगा।
टाटा हैरियर 4x4
टाटा हैरियर भी जल्द बड़े बदलाव के साथ आने वाली है। मौजूदा हैरियर बायर्स के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन इसमें केवल फ्रंट-वील ड्राइव सिस्टम मिलता है। ग्राहकों को लंबे समय से इसके 4x4 वर्जन का इंतजार है। फिलहाल OMEGA प्लेटफॉर्म की लिमिटेशन्स के कारण कंपनी 4x4 मॉडल नहीं दे पाई है। अब टाटा नेक्स्ट जेनरेशन हैरियर पर काम कर रही है, जिसे कंपनी के इंटरनल प्रोजेक्ट में ‘टॉरस’ नाम दिया गया है।
यह SUV एक नए और ज्यादा फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जो AWD सिस्टम को सपोर्ट करेगा। ऐसे में नई हैरियर के टॉप वेरिएंट्स में ऑल-वील ड्राइव टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो नई हैरियर में मौजूदा 2.0-लीटर डीजल इंजन और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नेक्स्ट जेनरेशन टाटा हैरियर को 2027 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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