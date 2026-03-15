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भारत में SUVs का जलवा! फरवरी में 2.36 लाख गाड़ियां सेल, सालाना बिक्री में आई 13.48% की ग्रोथ

Mar 15, 2026 12:37 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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फरवरी 2026 में SUV का तगड़ा दबदबा रहा। कार कंपनियों ने मिलकर 2.36 लाख यूनिट सेल की है, जो सालाना बिक्री में 13.48% की तेज ग्रोथ है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में SUVs का जलवा! फरवरी में 2.36 लाख गाड़ियां सेल, सालाना बिक्री में आई 13.48% की ग्रोथ

भारतीय कार बाजार में SUV का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2026 में देश में कुल 2.36 लाख SUV की बिक्री हुई, जो पिछले साल की तुलना में 13.48% ज्यादा है। यह आंकड़े ऑटो इंडस्ट्री की संस्था SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) ने जारी किए हैं। फरवरी 2025 में जहां 2.08 लाख SUV बिकी थीं, वहीं इस साल मांग में तेज़ उछाल देखने को मिला। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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SUV सेगमेंट क्यों बन रहा है सबसे बड़ा

भारतीय ग्राहकों के बीच SUV की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। बड़ी ग्राउंड क्लीयरेंस, दमदार लुक और बेहतर रोड प्रेजेंस के कारण लोग अब हैचबैक या सेडान की बजाय SUV खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza), हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) और टाटा नेक्सन (Tata Nexon) जैसी गाड़ियां अक्सर देश की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की सूची में नजर आती हैं।

इन कंपनियों ने दिखाई मजबूत बढ़त

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki)

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने फरवरी 2026 में 72,756 SUV बेचीं। यह पिछले साल के 65,033 यूनिट की तुलना में 11.87% ज्यादा है।

महिंद्रा (Mahindra)

SUV सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखने वाली महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने फरवरी में 60,018 यूनिट बेचीं। यह पिछले साल के मुकाबले 19.46% की बढ़त है।

हुंडई (Hyundai)

दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई मोटर कंपनी (Hyundai Motor Company) ने फरवरी 2026 में 33,539 SUV बेचीं। यह पिछले साल के मुकाबले 1.1% ज्यादा है।

किआ (Kia)

किआ (Kia) ने 27,610 यूनिट SUV बेचीं और कंपनी की बिक्री में 10.32% की बढ़त दर्ज की गई।

टोयोटा (Toyota)

जापानी कंपनी टोयोटा (Toyota) ने 27,319 यूनिट की बिक्री के साथ 26.77% की शानदार वृद्धि दर्ज की।

छोटी कंपनियों की बड़ी छलांग

कुछ छोटी कंपनियों ने भी फरवरी 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। फोर्स मोटर्स (Force Motors) की बिक्री में 349% की जबरदस्त वृद्धि (732 यूनिट) देखी गई। सिट्रोएन (Citroën) ने 254% की बढ़त (950 यूनिट) हासिल की है। वहीं, रेनो (Renault) की 39% की वृद्धि (3,120 यूनिट) हासिल की है।

इन कंपनियों की बिक्री घटी

कुछ ब्रांड्स की बिक्री में गिरावट भी देखने को मिली। जीप (Jeep) की 217 यूनिट (लगभग 8% गिरावट) सेल हुई। वहीं, आईसुजु (Isuzu) की 38 यूनिट (32% गिरावट) सेल हुई। इसके अलावा MG मोटर (MG Motor) की 1,315 यूनिट (लगभग 49% गिरावट) सेल हुई। फॉक्सवैगन (Volkswagen) की 835 यूनिट (34% गिरावट) सेल हुई।

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टाटा के आंकड़े नहीं आए

दिलचस्प बात यह है कि फरवरी 2026 के लिए टाटा मोटर्स (Tata Motors) की SUV बिक्री का डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे कुल बिक्री में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय ऑटो बाजार में SUV सेगमेंट की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। फरवरी 2026 में 2.36 लाख यूनिट की बिक्री और 13.48% की ग्रोथ यह साबित करती है कि आने वाले समय में SUV का दबदबा और बढ़ने वाला है।

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Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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