भारत में SUVs का जलवा! फरवरी में 2.36 लाख गाड़ियां सेल, सालाना बिक्री में आई 13.48% की ग्रोथ

Mar 15, 2026 12:37 pm IST

फरवरी 2026 में SUV का तगड़ा दबदबा रहा। कार कंपनियों ने मिलकर 2.36 लाख यूनिट सेल की है, जो सालाना बिक्री में 13.48% की तेज ग्रोथ है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारतीय कार बाजार में SUV का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2026 में देश में कुल 2.36 लाख SUV की बिक्री हुई, जो पिछले साल की तुलना में 13.48% ज्यादा है। यह आंकड़े ऑटो इंडस्ट्री की संस्था SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) ने जारी किए हैं। फरवरी 2025 में जहां 2.08 लाख SUV बिकी थीं, वहीं इस साल मांग में तेज़ उछाल देखने को मिला। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

SUV सेगमेंट क्यों बन रहा है सबसे बड़ा

भारतीय ग्राहकों के बीच SUV की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। बड़ी ग्राउंड क्लीयरेंस, दमदार लुक और बेहतर रोड प्रेजेंस के कारण लोग अब हैचबैक या सेडान की बजाय SUV खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza), हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) और टाटा नेक्सन (Tata Nexon) जैसी गाड़ियां अक्सर देश की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की सूची में नजर आती हैं।

इन कंपनियों ने दिखाई मजबूत बढ़त

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki)

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने फरवरी 2026 में 72,756 SUV बेचीं। यह पिछले साल के 65,033 यूनिट की तुलना में 11.87% ज्यादा है।

महिंद्रा (Mahindra)

SUV सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखने वाली महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने फरवरी में 60,018 यूनिट बेचीं। यह पिछले साल के मुकाबले 19.46% की बढ़त है।

हुंडई (Hyundai)

दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई मोटर कंपनी (Hyundai Motor Company) ने फरवरी 2026 में 33,539 SUV बेचीं। यह पिछले साल के मुकाबले 1.1% ज्यादा है।

किआ (Kia)

किआ (Kia) ने 27,610 यूनिट SUV बेचीं और कंपनी की बिक्री में 10.32% की बढ़त दर्ज की गई।

टोयोटा (Toyota)

जापानी कंपनी टोयोटा (Toyota) ने 27,319 यूनिट की बिक्री के साथ 26.77% की शानदार वृद्धि दर्ज की।

छोटी कंपनियों की बड़ी छलांग

कुछ छोटी कंपनियों ने भी फरवरी 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। फोर्स मोटर्स (Force Motors) की बिक्री में 349% की जबरदस्त वृद्धि (732 यूनिट) देखी गई। सिट्रोएन (Citroën) ने 254% की बढ़त (950 यूनिट) हासिल की है। वहीं, रेनो (Renault) की 39% की वृद्धि (3,120 यूनिट) हासिल की है।

इन कंपनियों की बिक्री घटी

कुछ ब्रांड्स की बिक्री में गिरावट भी देखने को मिली। जीप (Jeep) की 217 यूनिट (लगभग 8% गिरावट) सेल हुई। वहीं, आईसुजु (Isuzu) की 38 यूनिट (32% गिरावट) सेल हुई। इसके अलावा MG मोटर (MG Motor) की 1,315 यूनिट (लगभग 49% गिरावट) सेल हुई। फॉक्सवैगन (Volkswagen) की 835 यूनिट (34% गिरावट) सेल हुई।

टाटा के आंकड़े नहीं आए