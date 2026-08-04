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E20 पेट्रोल की क्वॉलिटी पर SIAM ने उठाए सवाल, खराब हो रही गाड़ियां, ऐक्शन में सरकार

By Kumar Prashant Singh
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SIAM ने E20 फ्यूल में ज्यादा मात्रा में क्लोराइड और नमी मिलने का दावा किया है। इंडस्ट्री बॉडी के मुताबिक खराब होती फ्यूल क्वॉलिटी के कारण गाड़ियों के कई जरूरी पार्ट्स में खराबी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

E20
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भारत में E20 पेट्रोल की बढ़ती उपलब्धता के बीच अब इसकी क्वॉलिटी को लेकर ऑटो इंडस्ट्री ने चिंता जताई है। सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) ने E20 फ्यूल में ज्यादा मात्रा में क्लोराइड और नमी मिलने का दावा किया है। इंडस्ट्री बॉडी के मुताबिक खराब होती फ्यूल क्वॉलिटी के कारण गाड़ियों के कई जरूरी पार्ट्स में खराबी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। SIAM ने सरकार से फ्यूल की क्वॉलिटी के नियमों को सख्त करने, फ्यूल में क्लोराइड की जरूरी लिमिट को तय करने और पेट्रोल पंपों पर क्वॉलिटी चेक बढ़ाने की मांग की है।

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गाड़ियों के इन पार्ट्स में बढ़ी खराबी

SIAM ने पेट्रोलियम और नैचुरल गैस मिनिस्ट्री को भेजे एक पत्र में बताया कि उसके मेंबर वीइकल मैन्युफैचरर्स ने फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, EGR वॉल्व, एग्जॉस्ट कंपोनेंट्स और फ्यूल या इंजन एनर्जी के सीधे कॉन्टैक्ट में आने वाले दूसरे पार्ट्स को बदलने के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी है। इंडस्ट्री बॉडी के मुताबिक फील्ड चेक में इन खराबियों की वजह फ्यूल में ज्यादा क्लोराइड की मौजूदगी से होने वाली रस्ट को बताया गया है। SIAM के अनुसार, वाहनों के फ्यूल टैंक से लिए गए कुछ सैंपल में क्लोराइड का लेवल 500 mg/kg तक पाया गया। जबकि पेट्रोल पंपों से लिए गए सैंपल में यह मात्रा 350 mg/kg तक रही।

इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम को नुकसान का खतरा

SIAM ने चेतावनी दी है कि फ्यूल में मौजूद ज्यादा क्लोराइड इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इससे जंग लग सकती है और फ्यूल में क्लोराइड की मात्रा के आधार पर गाड़ी के पार्ट्स को तुरंत या लंबे समय में नुकसान पहुंच सकता है। SIAM ने यह भी चिंता जताई है कि अगर इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहे, तो इससे E20 जैसे एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स पर से ग्राहकों का भरोसा उठ जाएगा।

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इसी वजह से SIAM ने Bureau of Indian Standards (BIS) के फ्यूल स्पेसिफिकेशन में क्लोराइड की अनिवार्य सीमा तय करने की मांग की है। SIAM ने कमर्शियल E20 और E85 फ्यूल में कुल क्लोराइड की मात्रा 1 mg/kg से कम रखने का सुझाव दिया है। वहीं, ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले anhydrous ethanol में इसकी सीमा 3 mg/kg से कम रखने का प्रस्ताव दिया गया है।

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E20 पेट्रोल में ज्यादा नमी भी चिंता का कारण

SIAM ने सिर्फ क्लोराइड ही नहीं, बल्कि E20 पेट्रोल में ज्यादा नमी को लेकर भी चिंता जताई है। सोसायटी के मुताबिक कुछ रिटेल आउटलेट्स से लिए गए फ्यूल सैंपल में नमी का स्तर 10,000 mg/kg से ज्यादा पाया गया, जबकि ऐक्सेप्टेबल लिमिट 3,000 mg/kg है। इंडस्ट्री बॉडी के अनुसार, ज्यादा नमी एथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल में फेज सेपरेशन की समस्या पैदा कर सकती है। ऐसा होने पर फ्यूल के कंपोनेंट अलग हो सकते हैं और रिफ्यूलिंग के तुरंत बाद गाड़ी बंद भी हो सकती है।

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सरकार ने OMCs को दिए फ्यूल क्वॉलिटी चेक बढ़ाने के निर्देश

इस मामले में सरकार ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। Oil Marketing Companies (OMCs) और कार मेकर्स के साथ हुई कई बैठकों के बाद केंद्र ने OMCs को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल क्वालिटी की ऑन-ग्राउंड मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। SIAM ने OMCs से क्लोराइड कंटैमिनेशन की असली वजह पता लगाने और पूरे रिटेल नेटवर्क में फ्यूल क्वॉलिटी चेक मजबूत करने की मांग की है।

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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