बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर को लग्जरी गाड़ियों का काफी शौक है। अब उनके गैराज में एक और महंगी SUV शामिल हो गई है। अभिनेता ने लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा खरीदी है।

बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर को लग्जरी गाड़ियों का काफी शौक है। अब उनके गैराज में एक और महंगी SUV शामिल हो गई है। अभिनेता ने लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा खरीदी है। यह भारतीय मार्केट में डिफेंडर रेंज का सबसे महंगा मॉडल है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.42 करोड़ रुपये है। जबकि ऑन-रोड कीमत करीब 3 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो में शाहिद कपूर मुंबई एयरपोर्ट पर इस नई SUV को चलाते नजर आए। खास बात यह है कि डिफेंडर ऑक्टा बॉलीवुड के कई दूसरे सितारों के पास भी है।

बॉलीवुड सितारों की पसंद बनी डिफेंडर लैंड रोवर डिफेंडर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों की पसंदीदा SUV में शामिल है। इसकी दमदार बनावट, शानदार ऑफ-रोड क्षमता और प्रीमियम फीचर्स इसे खास बनाते हैं। डिफेंडर रेंज के सबसे महंगे मॉडल ऑक्टा को भी कई सेलिब्रिटी अपने गैराज में शामिल कर चुके हैं। इनमें अमिताभ बच्चन, हर्षवर्धन राणे और सनी देओल जैसे नाम शामिल हैं। अब शाहिद कपूर भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ऑक्टा को रेगुलर डिफेंडर के मुकाबले ज्यादा पावरफुल और खास डिजाइन के साथ तैयार किया गया है।

शाहिद की डिफेंडर ऑक्टा का लुक शाहिद कपूर ने अपनी डिफेंडर ऑक्टा के लिए चरेंट ग्रे कलर चुना है। यह सैटिन ग्रे शेड SUV को काफी अलग और प्रीमियम लुक देता है। इसके साथ ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाले 22-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। रेगुलर डिफेंडर के मुकाबले ऑक्टा में कई डिजाइन बदलाव किए गए हैं। इसमें आगे और पीछे नए बंपर, बड़ी ग्रिल और चौड़े व्हील आर्च मिलते हैं। इसके अलावा, चार एग्जॉस्ट पाइप भी दिए गए हैं। बता दें कि एसयूवी का पूरा लुक काफी मस्कुलर और स्पोर्टी है।

केबिन में मिलते हैं प्रीमियम फीचर्स तस्वीरों के अनुसार, शाहिद कपूर ने SUV के केबिन के लिए बर्न्ट सिएना और एबोनी कलर थीम चुनी है। इसमें लालिमा लिए ब्राउन लेदर के साथ ब्लैक एलिमेंट और रेड एक्सेंट दिए गए हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें 11.4-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके अलावा, सेंटर कंसोल में फ्रिज भी दिया गया है। डिफेंडर ऑक्टा में पांच लोगों के बैठने की जगह है। इसका केबिन लग्जरी और आराम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।