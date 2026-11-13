देश के 7 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच गई यह मिड-साइज SUV, इसे 1.62 से ज्यादा विदेशी भी खरीद चुके
कंपनी ने इसे 22 अगस्त, 2019 को लॉन्च किया था। ये कंपनी के लिए भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली पहली कार भी है। तभी से ये SUV भारतीय बाजार में कोरियाई कंपनी का जड़ें मजबूत कर रही है।
किआ सेल्टोस कंपनी के लिए भारत में तैयार होने वाली पहली कार है। अब इस कार ने घरेलू बाजार में 7 लाख से ज्यादा की सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी ने इसे 22 अगस्त, 2019 को लॉन्च किया था। ये कंपनी के लिए भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली पहली कार भी है। तभी से ये SUV भारतीय बाजार में कोरियाई कंपनी का जड़ें मजबूत कर रही है। बता दें कि अगस्त 2019 से अक्टूबर 2026 के बीच सेल्टोस ने घरेलू बाजार में 704,829 यूनिट बिक चुकी हैं। ये अक्टूबर 2026 तक भारत में बेची गई कंपनी की 1.68 मिलियन यूटिलिटी व्हीकल में इस मिड साइज suv को 36% हिस्सेदारी कोद दिखाती हैं।
सेल्टोस कंपनी नंबर 1 एक्सपोर्ट मॉडल भी है, जिसकी 160,000 से ज्यादा यूनिट विदेशी बाजारों में भेजी गई हैं। जबकि सोनेट कॉम्पैक्ट SUV, कंपनी का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल, घरेलू बाजार में थोक बिक्री में सेल्टोस से 110,000 यूनिट पीछे है, जबकि कैरेंस MPV ने 331,186 यूनिट बेची हैं। किआ ने अक्टूबर 2026 में 33,462 यूनिट की हाइएस्ट मंथली सेल्स भी दर्ज की। इस दौरान सेल्टोस की 13,423 यूनिट बिकीं। वहीं, उसका मार्केट शेयर 40% रहा।
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MG Hector
₹ 12.14 - 20 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 19.03 - 20.1 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.59 लाख
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 - 23.52 लाख
|किआ सेल्टोस का लॉन्च से अब तक भारत में सफर
|फेसियल
|यूनिट
|ग्रोथ % YoY
|सेल्टोस शेयर %
|FY2020
|81,717
|-
|96%
|FY2021
|89,173
|9.13%
|57%
|FY2022
|95,929
|7.58%
|51%
|FY2023
|1,00,132
|4.38%
|37%
|FY2024
|1,00,423
|0.29%
|41%
|FY2025
|72,618
|-27.69%
|28%
|FY2026
|83,747
|4.61%
|29%
|FY2027*
|81,090
|80.26%
|28%
|टोटल
|7,04,829
|-
|42%
|डाटा: SIAM, अप्रैल से अक्टूबर 2026*
किआ सेल्टोस के लॉन्च के बाद से भारतीय सफर की बात करें तो FY2020 की दौरान इसकी 81,717 यूनिट बिकीं। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 96% रहा। FY2021 की दौरान इसकी 89,173 यूनिट बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.13% की ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 57% रहा। FY2022 की दौरान इसकी 95,929 यूनिट बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 7.58% की ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 51% रहा।
FY2023 की दौरान इसकी 1,00,132 यूनिट बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 4.38% की ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 37% रहा। FY2024 की दौरान इसकी 1,00,423 यूनिट बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 0.29% की ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 41% रहा। FY2025 की दौरान इसकी 72,618 यूनिट बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 27.69% की डिग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 28% रहा।
FY2026 की दौरान इसकी 83,747 यूनिट बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 4.61% की ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 29% रहा। FY2027 में अब तक इसकी 81,090 यूनिट बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 80.26% की ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 28% रहा। इस तरह कंपनी अब तक कुल 7,04,829 यूनिट बेच चुकी है। वहीं, सेल्टोस का मार्केट शेयर 42% रहा।
|मेड-इन-इंडिया किआ सेल्टोस एक्सपोर्ट
|फेसियल
|यूनिट
|ग्रोथ % YoY
|सेल्टोस शेयर %
|FY2020
|21,461
|-
|100%
|FY2021
|32,201
|50.13%
|80%
|FY2022
|31,793
|-1.32%
|63%
|FY2023
|48,554
|52.72%
|57%
|FY2024
|13,042
|-73.14%
|25%
|FY2025
|4,982
|-61.80%
|19%
|FY2026
|5,943
|19.28%
|21%
|FY2027*
|4,882
|48.84%
|32%
|टोटल
|1,62,858
|-
|-
|डाटा: SIAM, SIAM, अप्रैल से सितंबर 2026*
मेड-इन-इंडिया किआ सेल्टोस के एक्सपोर्ट की बात करें तो FY2020 में इसकी 21,461 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 100% रहा। FY2021 में इसकी 32,201 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर इसे 50.13% ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 80% रहा। FY2022 में इसकी 31,793 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर इसे 1.32% डिग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 63% रहा।
FY2023 में इसकी 48,554 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर इसे 52.72% ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 57% रहा। FY2024 में इसकी 13,042 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर इसे 73.14% डिग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 25% रहा। FY2025 में इसकी 4,982 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर इसे 61.80% डिग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 19% रहा।
FY2026 में इसकी 5,943 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर इसे 19.28% ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 21% रहा। FY2027 के दौरान अब तक इसकी 4,882 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर इसे 48.84% ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की कुल सेल में इसका मार्केट शेयर 32% रहा। इस तरह सेल्टोस की अब तक कुल 1,62,858 यूनिट एक्सपोर्ट हो चुकी हैं।
सेल्टोस में ADAS लेवल 2 सेफ्टी
इस SUV में एक 360-डिग्री कैमरा मिलता है। इसमें 24 सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। जिनमें 6 एयरबैग, ESP, TCS और ADAS लेवल 2 फंक्शन शामिल हैं। कनेक्टिविटी को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, स्मार्ट-की प्रॉक्सिमिटी अनलॉक और किआ कनेक्ट 2.0 शामिल हैं, जिसमें अब रिमोट ऑपरेशन से लेकर लाइव व्हीकल डायग्नोस्टिक्स तक 91 कनेक्टेड फीचर्स शामिल हैं। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस जैसे मॉडल से होता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें