सेल्टॉस हाइब्रिड से लेकर नई सॉनेट तक, आने वाली हैं Kia की ये 5 शानदार कारें

किआ अपने पोर्टफोलियो को बड़े लेवल पर एक्सपैंड करने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत आने वाले दो सालों किआ की नई एसयूवी और एमपीवी की मार्केट में एंट्री हो सकती है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।

किआ इंडिया आने वाले दो साल में अपने पोर्टफोलियो को बड़े लेवल पर एक्सपैंड करने की तैयारी कर रही है। कंपनी नई SUVs और MPVs के साथ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों पर भी फोकस कर रही है। इसी कड़ी में कंपनी सॉनेट और सेल्टॉस जैसे पॉपुलर मॉडल्स को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी ऑफर कर सकती है। इसके अलावा एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी भी इंडियन मार्केट में लाई जाएगी। आइए जानते हैं डीटेल।

नई जेनरेशन किआ सॉनेट नई जेनरेशन किआ सॉनेट को 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। इसका इंटरनल कोडनेम QY2E है। नई सॉनेट में डिजाइन के साथ प्लेटफॉर्म में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौजूदा K2 प्लेटफॉर्म की जगह इसमें नया K1 आर्किटेक्चर दिया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल किआ सिरोस और नई हुंडई वेन्यू में भी किया गया है। इंजन की बात करें, तो शुरुआत में मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन जारी रह सकते हैं। फीचर्स के तौर पर इसमें बड़े 12.3-इंच स्क्रीन और Level 2 ADAS दिए जाने की उम्मीद है। सॉनेट का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसे लॉन्च के समय नहीं लाया जाएगा। यह हाइब्रिड वर्जन 2028 या 2029 तक आ सकता है।

किआ सेल्टॉस हाइब्रिड किआ सेल्टॉस का हाइब्रिड मॉडल कंपनी की सबसे खास अपकमिंग प्रोडक्ट्स में से एक होगा। इसे 2026 पेरिस मोटर शो में दिखाया जा चुका है। शोकेस किए गए मॉडल में 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 102hp की पावर और 141Nm का टॉर्क देता है। इसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो 129hp की पावर और 388Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। दोनों की कंबाइन्ड पावर 178hp है। इसमें 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया गया है। इंटरनेशनल मॉडल में AWD का ऑप्शन भी है। जबकि, भारत आने वाले मॉडल में फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप मिलने की उम्मीद है।

किआ कार्निवल हाइब्रिड किआ अपनी प्रीमियम एमपीवी कार्निवल का हाइब्रिड वर्जन भी भारत में लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल यहां कार्निवल डीजल इंजन के साथ बिकती है। ग्लोबल मॉडल में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसका कंबाइन्ड आउटपुट 242hp की पावर और 367Nm का टॉर्क है। हालांकि, भारत आने वाले मॉडल में यही पावरट्रेन मिलेगा या नहीं, इसके बारे में अभी कंपनी ने कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

किआ कारेन्स क्लैविस हाइब्रिड कारेन्स क्लाविस को भी कंपनी की इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान के तहत हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने वाला है। फिलहाल यह एमपीवी पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन क्लैविस ईवी भी बाजार में मौजूद है। नई जेनरेशन कारेन्स क्लैविस हाइब्रिड को 2029 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसमें सेल्टॉस हाइब्रिड जैसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने की संभावना है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके इंजन और पावर आउटपुट की जानकारी नहीं दी है।