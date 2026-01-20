Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Sedan Sales Dec 2025 Dzire, Aura, Amaze, Virtus, City, Tigor, Slavia, Verna, check all details
₹6.25 लाख कीमत, 33 किमी. माइलेज; पिछले महीने फिर नंबर-1 बनी ये कार; 31 दिन में 19,000 लोगों ने खरीदी

₹6.25 लाख कीमत, 33 किमी. माइलेज; पिछले महीने फिर नंबर-1 बनी ये कार; 31 दिन में 19,000 लोगों ने खरीदी

संक्षेप:

दिसंबर 2025 की सेडान कारों की बिक्री रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक मारुति डिजायर ने इस सेगमेंट में एक बार फिर अपना दबदबा बरकरार रखा है। वहीं, ऑरा ने दूसरी पोजिशन हासिल की। आइए रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Jan 20, 2026 10:34 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में दिसंबर 2025 के दौरान सेडान सेगमेंट की कुल बिक्री 31,985 यूनिट्स रही। यह आंकड़ा दिसंबर 2024 की तुलना में 2.91% की सालाना (YoY) बढ़त को दिखाता है। हालांकि, नवंबर 2025 के मुकाबले इसमें 8.72% की गिरावट (MoM) दर्ज की गई, जो साल के अंत में डिमांड के कमजोर पड़ने का संकेत देती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कॉम्पैक्ट सेडान: डिजायर और ऑरा का जलवा

मारुति डिजायर एक बार फिर सेडान सेगमेंट की निर्विवाद बादशाह बनी रही। दिसंबर 2025 में इसकी 19,072 यूनिट्स बिकीं। यह आंकड़ा सालाना आधार पर 15.08% की बढ़त को दिखाता है। हालांकि, महीने-दर-महीने बिक्री में 9.53% की गिरावट आई। इसके बावजूद डिजायर अकेले ही कुल सेडान बिक्री का आधे से ज्यादा हिस्सा अपने नाम करती है।

दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही, जिसकी 4,925 यूनिट्स बिकीं। इसमें 27.86% की शानदार YoY ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन, डिजायर की तरह ही, ऑरा की बिक्री भी MoM आधार पर 14.06% घटी, जो बाजार की सुस्ती को दर्शाती है।

वहीं, होंडा अमेज के लिए दिसंबर का महीना कमजोर रहा। इसकी सिर्फ 2,575 यूनिट्स बिकीं, जो 30.56% YoY और 6.80% MoM की गिरावट को दिखाती हैं।

मिड-साइज सेडान: मिला-जुला प्रदर्शन

मिड-साइज सेडान सेगमेंट में तस्वीर थोड़ी अलग रही। फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) ने 2,378 यूनिट्स की बिक्री के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें 5.36% YoY और 6.88% MoM की बढ़त दर्ज की गई, जिससे यह उन गिने-चुने मॉडलों में शामिल हो गई, जो दोनों मोर्चों पर बढ़ी।

होंडा सिटी ने भी शानदार वापसी दिखाई। दिसंबर में इसकी 943 यूनिट्स बिकीं, जो 20.43% YoY और जबरदस्त 55.87% MoM ग्रोथ को दर्शाती हैं। इसके उलट स्कोडा स्लाविया की बिक्री गिरकर 711 यूनिट्स रह गई। इसमें 62.46% YoY और 36.52% MoM की भारी गिरावट दर्ज हुई।

भारत में सेडान कारों की बिक्री (दिसंबर 2025 vs दिसंबर 2024)

क्रमांकसेडान मॉडलदिसंबर 2025 बिक्रीदिसंबर 2024 बिक्री
1मारुति डिजायर19,07216,573
2हुंडई ऑरा4,9253,852
3होंडा अमेज2,5753,708
4VW वर्टस2,3782,257
5होंडा सिटी943783
6टाटा टिगोर / EV7751,054
7स्कोडा स्लाविया7111,894
8हुंडई वरना406872
9टोयोटा कैमरी20088
10स्कोडा ऑक्टाविया00
कुल बिक्री31,98531,081
चार्ट में देखा जा सकता है कि हुंडई वरना भी संघर्ष करती नजर आई, जिसकी सिर्फ 406 यूनिट्स बिकीं। इसकी सेल में 53.44% YoY और 42.74% MoM की गिरावट दर्ज की गई।

एंट्री-लेवल EV और प्रीमियम सेडान

टाटा टिगोर / टिगोर EV की 775 यूनिट्स बिकीं। इसमें सालाना आधार पर 26.47% की गिरावट रही, लेकिन नवंबर के मुकाबले 58.81% की तेज MoM ग्रोथ देखने को मिली, जिसका कारण पिछला कम बेस रहा।

प्रीमियम सेगमेंट में टोयोटा कैमरी ने अच्छा प्रदर्शन किया। दिसंबर 2025 में इसकी 200 यूनिट्स बिकीं, जो 127.27% YoY ग्रोथ दिखाती हैं, हालांकि MoM आधार पर इसमें 9.91% की हल्की गिरावट रही।

वहीं, स्कोडा ऑक्टाविया की दिसंबर 2025 में एक भी यूनिट डिस्पैच नहीं हुई, जबकि नवंबर में 94 यूनिट्स बिकी थीं।

दिसंबर 2025 में सेडान सेगमेंट ने मामूली सालाना बढ़त जरूर दिखाई, लेकिन महीने-दर-महीने आई तेज गिरावट यह बताती है कि मांग सभी मॉडलों में समान नहीं है। डिजायर और ऑरा जैसे कॉम्पैक्ट सेडान अब भी इस सेगमेंट की रीढ़ बने हुए हैं, जबकि मिड-साइज़ सेडान में प्रदर्शन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। नतीजतन, सेडान सेगमेंट भले ही आज एक निच (niche) कैटेगरी बन गया हो, लेकिन यह अब भी स्थिर है और कुछ मजबूत नामों पर टिका हुआ है।

