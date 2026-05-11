Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

6 एयरबैग के साथ 5-स्टार सेफ्टी, ₹6.25 लाख की ये फिर कार बनी नंबर-1; ₹33Km का देती है माइलेज

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

सेडान सेगमेंट के कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कई पॉपुलर कारों को डोमिनेट करते हैं। इतना ही नहीं, ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट को भी टॉप कर रहे हैं। इसमें एक नाम मारुति डिजायर का है। ये सेडान कई महीने से सेगमेंट के साथ देश की भी नंबर-1 कार बन रही है।

6 एयरबैग के साथ 5-स्टार सेफ्टी, ₹6.25 लाख की ये फिर कार बनी नंबर-1; ₹33Km का देती है माइलेज

देश के अंदर पिछले कुछ महीने से सेडान सेगमेंट को काफी कमजोर आंका जाने लगा है। इसकी बड़ी वजह इस सेगमेंट में शामिल मॉडल की सेल्स काफी कम होना है। इसके बाद भी इस सेगमेंट के कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कई पॉपुलर कारों को डोमिनेट करते हैं। इतना ही नहीं, ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट को भी टॉप कर रहे हैं। इसमें एक नाम मारुति डिजायर का है। ये सेडान कई महीने से सेगमेंट के साथ देश की भी नंबर-1 कार बन रही है। इसकी डिमांड के सामने दूसरे मॉडल टिक नहीं पा रहे हैं। अपनी लो-प्राइस, दमदार माइलेज और 5-स्टार सेफ्टी के चलते इस सेडान ने भारतीय ग्राहकों के दिल को जीत लिया है। चलिए एक बार इस सेगमेंट के टॉप मॉडल पर नजर डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.69 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
टॉप सेडान मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026
नंमॉडलअप्रैल 2026अप्रैल 2025ग्रोथ % YoY
1मारुति डिजायर23,58016,99638.70%
2हुंडई ऑरा4,5874,2248.60%
3होंडा अमेज2,8562,01941.50%
4फॉक्सवैगन वर्टूस1,1621,605-27.60%
5टाटा टिगोर9621,296-25.80%
6हुंडई वरना8651,005-13.90%
7स्कोडा स्लाविया8301,048-20.80%
8टोयोटा कैमरी199208-4.30%
9होंडा सिटी177406-56.40%
टोटल35,21828,80722.30%

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus

₹ 10.5 - 19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda New Slavia

Skoda New Slavia

₹ 12 - 19 लाख

मुझे सूचित करें
Skoda Slavia

Skoda Slavia

₹ 10 - 17.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 6 - 8.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 7.48 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

सेडान की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति डिजायर की अप्रैल 2026 में 23,580 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,996 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 38.70% की ईयरली ग्रोथ मिली। हुंडई ऑरा की अप्रैल 2026 में 4,587 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 4,224 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8.60% की ईयरली ग्रोथ मिली। होंडा अमेज की अप्रैल 2026 में 2,856 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 2,019 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 41.50% की ईयरली ग्रोथ मिली।

फॉक्सवैगन वर्टूस की अप्रैल 2026 में 1,162 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,605 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 27.60% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टाटा टिगोर की अप्रैल 2026 में 962 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,296 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25.80% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई वरना की अप्रैल 2026 में 865 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,005 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13.90% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड बना दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड; ऑडी, फेरारी को छोड़ा पीछे

स्कोडा स्लाविया की अप्रैल 2026 में 830 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,048 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20.80% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टोयोटा कैमरी की अप्रैल 2026 में 199 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 208 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4.30% की ईयरली डिग्रोथ मिली। होंडा सिटी की अप्रैल 2026 में 177 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 406 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 56.40% की ईयरली डिग्रोथ मिली। इस तरह अप्रैल 2026 में कुल 35,218 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में कुल 28,807 यूनिट बिकी थीं। इस तरह, इसे 22.30% की ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:स्टॉक खत्म करने कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV पर दे रही ₹3 लाख का डिस्काउंट

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। इसकी शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में खरीद सकते हैं। डिजायर 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है।

ये भी पढ़ें:MG की इस 7-सीटर कार पर मिल रहा पूरे ₹4 लाख का डिस्काउंट, कीमत घटकर बस इतनी रह गई

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। इसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए से शुरू है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Maruti Dzire Maruti Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।