6 एयरबैग के साथ 5-स्टार सेफ्टी, ₹6.25 लाख की ये फिर कार बनी नंबर-1; ₹33Km का देती है माइलेज

सेडान सेगमेंट के कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कई पॉपुलर कारों को डोमिनेट करते हैं। इतना ही नहीं, ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट को भी टॉप कर रहे हैं। इसमें एक नाम मारुति डिजायर का है। ये सेडान कई महीने से सेगमेंट के साथ देश की भी नंबर-1 कार बन रही है।

देश के अंदर पिछले कुछ महीने से सेडान सेगमेंट को काफी कमजोर आंका जाने लगा है। इसकी बड़ी वजह इस सेगमेंट में शामिल मॉडल की सेल्स काफी कम होना है। इसके बाद भी इस सेगमेंट के कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कई पॉपुलर कारों को डोमिनेट करते हैं। इतना ही नहीं, ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट को भी टॉप कर रहे हैं। इसमें एक नाम मारुति डिजायर का है। ये सेडान कई महीने से सेगमेंट के साथ देश की भी नंबर-1 कार बन रही है। इसकी डिमांड के सामने दूसरे मॉडल टिक नहीं पा रहे हैं। अपनी लो-प्राइस, दमदार माइलेज और 5-स्टार सेफ्टी के चलते इस सेडान ने भारतीय ग्राहकों के दिल को जीत लिया है। चलिए एक बार इस सेगमेंट के टॉप मॉडल पर नजर डालते हैं।

टॉप सेडान मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026 नं मॉडल अप्रैल 2026 अप्रैल 2025 ग्रोथ % YoY 1 मारुति डिजायर 23,580 16,996 38.70% 2 हुंडई ऑरा 4,587 4,224 8.60% 3 होंडा अमेज 2,856 2,019 41.50% 4 फॉक्सवैगन वर्टूस 1,162 1,605 -27.60% 5 टाटा टिगोर 962 1,296 -25.80% 6 हुंडई वरना 865 1,005 -13.90% 7 स्कोडा स्लाविया 830 1,048 -20.80% 8 टोयोटा कैमरी 199 208 -4.30% 9 होंडा सिटी 177 406 -56.40% टोटल 35,218 28,807 22.30%

सेडान की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति डिजायर की अप्रैल 2026 में 23,580 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,996 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 38.70% की ईयरली ग्रोथ मिली। हुंडई ऑरा की अप्रैल 2026 में 4,587 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 4,224 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8.60% की ईयरली ग्रोथ मिली। होंडा अमेज की अप्रैल 2026 में 2,856 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 2,019 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 41.50% की ईयरली ग्रोथ मिली।

फॉक्सवैगन वर्टूस की अप्रैल 2026 में 1,162 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,605 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 27.60% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टाटा टिगोर की अप्रैल 2026 में 962 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,296 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25.80% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई वरना की अप्रैल 2026 में 865 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,005 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13.90% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

स्कोडा स्लाविया की अप्रैल 2026 में 830 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,048 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20.80% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टोयोटा कैमरी की अप्रैल 2026 में 199 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 208 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4.30% की ईयरली डिग्रोथ मिली। होंडा सिटी की अप्रैल 2026 में 177 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 406 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 56.40% की ईयरली डिग्रोथ मिली। इस तरह अप्रैल 2026 में कुल 35,218 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में कुल 28,807 यूनिट बिकी थीं। इस तरह, इसे 22.30% की ग्रोथ मिली।

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। इसकी शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में खरीद सकते हैं। डिजायर 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है।