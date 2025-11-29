कार की चाबी में छिपे होते हैं कई सारे फीचर्स, इन 5 कारों में कर पाएंगे इस्तेमाल; फटाफाट जान लीजिए

संक्षेप: कारों में अब स्मार्ट फीचर्स का मिलने आम है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम से सीट और पैनारोमिक सनरूफ तक, कई चीजें स्मार्ट फंग्शन से लैस होती हैं। ऐसे में इन कारों के साथ स्मार्ट चाबी (Smart Key) भी मिलने लगी है। खासकर चाबी में कार को लॉक करने और अनलॉक करने के बटन तो मिल ही जाते हैं।

Sat, 29 Nov 2025 04:00 PM

कारों में अब स्मार्ट फीचर्स का मिलने आम है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम से सीट और पैनारोमिक सनरूफ तक, कई चीजें स्मार्ट फंग्शन से लैस होती हैं। ऐसे में इन कारों के साथ स्मार्ट चाबी (Smart Key) भी मिलने लगी है। खासकर चाबी में कार को लॉक करने और अनलॉक करने के बटन तो मिल ही जाते हैं। इसके बाद कार कितनी महंगी या लग्जरी है, उसके हिसाब से उसकी चाबी में कई बटन मिल जाते हैं। अब स्मार्ट Key की मदद से कार से जुड़े कई ऐसे काम कर सकते हैं, जो जल्दबाजी में आप भूल जाते हैं। आपकी कार की चाबी भी स्मार्ट है तब हम आपको उससे जुड़े कुछ सीक्रेट बता रहे हैं। हालांकि, ये जरूरी नहीं कि सभी चाबियां ये स्मार्ट सीक्रेट से लैस हों।

1. कार का विंडो ग्लास बंद करना

आपको ये तो पता ही होगा कि चाबी की मदद से कार को लॉक/अनलॉक किया जा सकता है। हालांकि, कई कार की चाबियां इतनी स्मार्ट होती हैं कि उनकी मदद से आप विंडो ग्लास को डाउन या पूरी तरह बंद कर सकते हैं। इसके लिए कार के लॉक बटन को देर तक दबाकर रखना पड़ता है। जिससे विंडो ग्लास बंद हो जाता है। हालांकि, जब ग्लास बंद होते हैं उस समय आप बटन को दबाना बंद कर देंगे, तब वो उतनी ही पोजीशन पर रुक जाता है।

2. ORVMs को बंद करना

जिन कार में इलेक्ट्रिकल आउटसाइड रियर व्यू मिरर यानी ORVMs होते हैं, वे ज्यादातर कार का इंजन ऑन करने पर ओपन हो जाते हैं। वहीं, इंजन बंद करने पर बंद हो हाते हैं। इसके बाद भी इन्हें स्मार्ट की से बंद किया जा सकता है। इसके लिए लॉक बटन को करीब 10 सेकेंड तक दबाना होता है जिसके बाद ये फोल्ड हो जाते हैं।

3. बैक डोर को खोलना

अब ज्यादातर कारों की स्मार्ट की में डोर लॉक और अनलॉक बटन के साथ बैक डोर या बूट स्पेस डोर यानी डिग्गी को खोलने का बटन भी दिया होता है। इसके लिए आपको डोर में चाबी लगाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, इन्हें चाबी की मदद से बंद करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इन्हें डाउन करने पर ये ऑटोमैटिक लॉक हो जाते हैं।

4. कार को पार्किंग में ढूंढना

यदि आपने अपनी कार पार्किंग में खड़ी की है, लेकिन लौटकर आने पर आप उसकी जगह भूल गए हैं, तब आपकी मदद कार की स्मार्ट की करेगी। दरअसल, चाबी के अंदर एक अलार्म बटन होता है। इसके साथ आपको कार की आवाज या लाइट से होने वाली रौशनी के लिए लॉक या अनलॉक बटन को भी बार-बार दबा सकते हैं। इससे आपको कार का पता चल जाएगा।