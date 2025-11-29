Hindustan Hindi News
कार की चाबी में छिपे होते हैं कई सारे फीचर्स, इन 5 कारों में कर पाएंगे इस्तेमाल; फटाफाट जान लीजिए

संक्षेप:

कारों में अब स्मार्ट फीचर्स का मिलने आम है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम से सीट और पैनारोमिक सनरूफ तक, कई चीजें स्मार्ट फंग्शन से लैस होती हैं। ऐसे में इन कारों के साथ स्मार्ट चाबी (Smart Key) भी मिलने लगी है। खासकर चाबी में कार को लॉक करने और अनलॉक करने के बटन तो मिल ही जाते हैं।

Sat, 29 Nov 2025 04:00 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
कारों में अब स्मार्ट फीचर्स का मिलने आम है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम से सीट और पैनारोमिक सनरूफ तक, कई चीजें स्मार्ट फंग्शन से लैस होती हैं। ऐसे में इन कारों के साथ स्मार्ट चाबी (Smart Key) भी मिलने लगी है। खासकर चाबी में कार को लॉक करने और अनलॉक करने के बटन तो मिल ही जाते हैं। इसके बाद कार कितनी महंगी या लग्जरी है, उसके हिसाब से उसकी चाबी में कई बटन मिल जाते हैं। अब स्मार्ट Key की मदद से कार से जुड़े कई ऐसे काम कर सकते हैं, जो जल्दबाजी में आप भूल जाते हैं। आपकी कार की चाबी भी स्मार्ट है तब हम आपको उससे जुड़े कुछ सीक्रेट बता रहे हैं। हालांकि, ये जरूरी नहीं कि सभी चाबियां ये स्मार्ट सीक्रेट से लैस हों।

2. ORVMs को बंद करना
जिन कार में इलेक्ट्रिकल आउटसाइड रियर व्यू मिरर यानी ORVMs होते हैं, वे ज्यादातर कार का इंजन ऑन करने पर ओपन हो जाते हैं। वहीं, इंजन बंद करने पर बंद हो हाते हैं। इसके बाद भी इन्हें स्मार्ट की से बंद किया जा सकता है। इसके लिए लॉक बटन को करीब 10 सेकेंड तक दबाना होता है जिसके बाद ये फोल्ड हो जाते हैं।

3. बैक डोर को खोलना
अब ज्यादातर कारों की स्मार्ट की में डोर लॉक और अनलॉक बटन के साथ बैक डोर या बूट स्पेस डोर यानी डिग्गी को खोलने का बटन भी दिया होता है। इसके लिए आपको डोर में चाबी लगाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, इन्हें चाबी की मदद से बंद करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इन्हें डाउन करने पर ये ऑटोमैटिक लॉक हो जाते हैं।

4. कार को पार्किंग में ढूंढना
यदि आपने अपनी कार पार्किंग में खड़ी की है, लेकिन लौटकर आने पर आप उसकी जगह भूल गए हैं, तब आपकी मदद कार की स्मार्ट की करेगी। दरअसल, चाबी के अंदर एक अलार्म बटन होता है। इसके साथ आपको कार की आवाज या लाइट से होने वाली रौशनी के लिए लॉक या अनलॉक बटन को भी बार-बार दबा सकते हैं। इससे आपको कार का पता चल जाएगा।

5. ड्राइवर सीट एडजेस्ट करना
कार के साथ दो स्मार्ट चाबी मिलती हैं। हर चाबी में एक जैसा प्रोग्राम किया जाता है। इन चाबी से ड्राइवर सीट को भी एडजेस्ट किया जा सकता है। हालांकि, ये फंग्शन सिर्फ उन कारों में होता है जिसमें इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल सीट होती है। ये फंग्शन 9कार की मेमोरी के साथ काम करता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
