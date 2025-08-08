Second generation Honda Amaze Now Down to one Variant अब सिर्फ सिंगल वैरिएंट में मिलेगी ये कार, ₹7.62 लाख में लग्जरी इंटीरियर से लैस; फीचर्स भी भर-भरकर मिलेंगे, Auto Hindi News - Hindustan
अब सिर्फ सिंगल वैरिएंट में मिलेगी ये कार, ₹7.62 लाख में लग्जरी इंटीरियर से लैस; फीचर्स भी भर-भरकर मिलेंगे

होंडा कार्स इंडिया के लिए भारतीय बाजार में अमेज सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इसका थर्ड जनरेशन मॉडल अपने सेगमेंट कई शानदार फीचर्स के साथ आता है। वहीं, इसमें गजब के सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। हालांकि, दूसरी तरफ कंपनी सेकेंड जनरेशन अमेज को भी बेच रही है। अब कंपनी सेकेंड जेन अमेज का सिर्फ सिंगल S वैरिएंट भी बेच रही है। इसे ऑटोमैटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ खरीद सकते हैं। ये कार का मिड-स्पेक ट्रिम है। जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.62 लाख रुपए है।

अमेज S वैरिएंट के फीचर्स की बात करें तो इसमें कलर MID वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डैशबोर्ड पर क्रोम इन्सर्ट, बेज अपहोल्स्ट्री, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला 2-DIN इंफोटेनमेंट सिस्टम, चार स्पीकर, पावर विंडो, पावर मिरर और हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। इसमें होंडा का 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है जो 88bhp का पावर और 110Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या CVT के साथ खरीद सकते हैं।

पिछले कुछ सालों में होंडा ने हमेशा दो पीढ़ियों के वाहन बेचे हैं, जिनमें चौथी पीढ़ी की सिटी और पांचवीं पीढ़ी की सिटी शामिल हैं। इस निर्णय का एक हिस्सा संभवतः कार को व्यापक मूल्य सीमा में उपलब्ध कराने के कारण लिया गया है, जबकि कुछ हिस्सा इस तथ्य के कारण भी है कि सिटी प्रीमियम पेशकश के रूप में बेड़े बाजार में लोकप्रिय रही है।

ये भी पढ़ें:अब भूल जाओ अर्टिगा, कैरेंस और इनोवा! भारत में आ रही ये नई 7-सीटर, टीजर आया सामने

न्यू अमेज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

होंडा ने न्यू अमेज को तीन वैरिएंट V, VX और ZX में लॉन्च किया है। अमेज ZX के दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप और अमेज CVT के लिए रिमोट स्टार्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट, रियरव्यू और लेन-वॉच कैमरा, ऑटो हेडलैंप और वाइपर जैसी फीचर्स भी दिए हैं। नए एक्सटीरियर, इंटीरियर और कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स की मदद से न्यू अमेज ग्राहकों की पसंद आ रही है। कंपनी ग्राहकों को एक्सेसरी के तौर में ऑप्शनल सीट कवर भी दे रहा है, जो एक्स्ट्रा कीमत पर सीट वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन जैसे फीचर्स देता है।

अपडेटेड थर्ड-जेनरेशन अमेज में सिंगल 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन दिया है। सभी वैरिएंट में 5-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। इसमें मिलने वाला पेट्रोल इंजन 89bhp की पावर और 110Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। माइलेज की बात करें तो इसके मैनुअल वैरिएंट का माइलेज 18.65kmpl का है। वहीं, ऑटोमैटिक वैरिएंट का माइलेज 19.46kmpl का है। कंपनी अब इसमें 360 डिग्री कैमरा भी ऑफर कर रही है।

ये भी पढ़ें:होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का टीजर आउट, 2 सिंतबर को होगी ग्रैंड एंट्री

पुरानी अमेज को क्रैश टेस्ट में सिर्फ 2-स्टार रेटिंग मिली थी। कम रेटिंग मिलने की बड़ी वजह कर्टेन एयरबैग और ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) जैसे कुछ फीचर्स की कमी का होना था। ऐसे में नई अमेज कई एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे 5-स्टार क्रैश रेटिंग दिला सकते हैं। नए मॉडल में 28 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जिसमें ESC, ब्लाइंड-स्पॉट सहायता के लिए एक लेन वॉच कैमरा, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, सभी 5 लोगों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और सीट-बेल्ट रिमाइंडर हैं।

