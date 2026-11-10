BYD की नई इलेक्ट्रिक सेडान लॉन्च, 775km तक की रेंज, 20-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम भी

BYD की न्यू जेनरेशन Seal 07 इलेक्ट्रिक सेडान आ गई है। इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर 329bhp की पावर और 365Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। कंपनी का दावा है कि नई सील 07 एक बार फुल चार्ज करने पर 775km तक चल सकती है।

BYD ने अपनी न्यू जेनरेशन Seal 07 इलेक्ट्रिक सेडान को लॉन्च कर दिया है। इसकी एंट्री अभी चीन में हुई है। इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत CNY 1,49,900 (करीब 21.10 लाख रुपये) है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत CNY 1,72,900 (करीब 24.30 लाख रुपये) है। खास बात यह है कि नई सील 07 की कीमत लास्ट जेनरेशन के मुकाबले CNY 20,000 (करीब 2.8 लाख रुपये) कम है। BYD ने इसी साल मार्च में सील 07 EV को पेश किया था और कुछ ही महीनों बाद इसका सेकंड जेनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया है। नई कार पहले से ज्यादा फास्ट है और इसकी ड्राइविंग रेंज भी बढ़ गई है। इसे तीन वेरिएंट में लाया गया है।

पहले से बड़ी हुई BYD Seal 07 नई सील 07 का डिजाइन और साइज भारत में बिकने वाली बीवाईडी सील से अलग है। यह सील फैमिली का हिस्सा है, लेकिन रेगुलर सील के मुकाबले ज्यादा बड़ी और फीचर-लोडेड सेडान है। इसकी लंबाई 5,080mm, चौड़ाई 1,960mm और ऊंचाई 1,495mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,960mm है। पिछली जेनरेशन के मुकाबले नई कार 85mm लंबी और 50mm ज्यादा चौड़ी है। इसके व्हीलबेस में भी 60mm की बढ़ोतरी हुई है। डिजाइन की बात करें, तो कंपनी ने इसमें Ocean Aesthetics 2.0 डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। इसमें स्लिम हेडलैंप, एज टू एज फैली टेललाइट, बंद फ्रंट ग्रिल और लो-स्लंग सेडान प्रोफाइल मिलती है।

फीचर्स से भरपूर है केबिन नई सील 07 के केबिन में 15.6-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हेड-अप डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सीट्स, सीट वेंटिलेशन, मसाज फंक्शन, पैनोरमिक ग्लास रूफ, बिल्ट-इन रेफ्रिजरेटर और मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 20-स्पीकर वाला Devialet ऑडियो सिस्टम, acoustic-laminated विंडो और हाई-टेम्परेचर स्टरलाइजेशन मोड भी दिया गया है।

775KM की रेंज और 329bhp की पावर तीनों वेरिएंट में 76.7kWh की सेकेंड जेनरेशन Blade Battery दी गई है, जो फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर 329bhp की पावर और 365Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। पावर केवल रियर व्हील्स को भेजी जाती है। कंपनी का दावा है कि नई सील 07 एक बार फुल चार्ज करने पर 775km तक चल सकती है। यह पिछली जेनरेशन के मुकाबले 70km ज्यादा है। सेफ्टी और ड्राइविंग असिस्टेंस के लिए बेस वेरिएंट में सामान्य ADAS फीचर्स और क्रूज कंट्रोल मिलता है।

बाकी दो वेरिएंट में God's Eye C हाईवे नेविगेशन असिस्टेंस स्टैंडर्ड है। LiDAR सेंसर और सिटी नेविगेशन असिस्टेंस वाला God's Eye B सिस्टम ऑप्शनल है। सस्पेंशन के लिए सभी वेरिएंट में डबल-विशबोन फ्रंट और फाइव-लिंक रियर सेटअप दिया गया है। शुरुआती दो वेरिएंट में DiSus-C और टॉप वेरिएंट में magnetorheological DiSus-M सस्पेंशन सिस्टम मिलता है।