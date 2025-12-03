BYD ने इंडिया में मचाया धमाल! इस कार की बदौलत बना देश का 5वां सबसे बड़ा EV ब्रांड, 80% की जबरदस्त ग्रोथ

संक्षेप: BYD ने इंडिया में धमाल मचा दिया है। कंपनी की सीलियन 7 की मार्केट में जबरदस्त डिमांड है, जिसकी बदौलत BYD देश का 5वां सबसे बड़ा EV ब्रांड बन गया है।

चाइनीज इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD ने 2025 में भारतीय EV मार्केट में बड़ी छलांग लगाई है। कंपनी ने अपने फ्लैगशिप मॉडल Sealion 7 की दमदार बिक्री के चलते देश में टॉप-5 EV मेकर की लिस्ट में जगह बना ली है। 2025 में कंपनी की सेल्स लगभग 80% बढ़ी हैं, जो प्रीमियम EV सेगमेंट के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है।

Sealion 7 ने संभाली BYD की कमान

सितंबर 2025 में BYD ने 10,000+ कम्यूलेटिव डिलिवरी का आंकड़ा पार कर लिया। FY2026 की पहली छमाही (अप्रैल–सितंबर 2025) में कंपनी ने 2,975 यूनिट्स डिलिवर कीं, जो साल-दर-साल 123% YoY ग्रोथ है। इसी दौरान असली स्टार बनकर Sealion 7 सामने आई है। ये एक बड़ी इलेक्ट्रिक SUV है, जिसकी भारी डिमांड ने ब्रांड को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया।

H1 2025 में Sealion 7 की बिक्री 1,232 यूनिट्स तक पहुंच गई। प्रीमियम सेगमेंट में नई होने के बावजूद Sealion 7 की मार्केट में इस तरह की डिमांड ने BYD को तेजी से ऊपर पहुंचाया।

BYD की इंडिया लाइनअप

मॉडल शुरुआती कीमत Atto 3 ₹24.99 लाख eMax 7 ₹26.90 लाख Seal Sedan ₹41 लाख Sealion 7 ₹48.90 लाख

यह रेंज कंपनी को प्रीमियम EV ब्रांड के तौर पर मजबूती से स्थापित करती है, जहां कस्टमर अक्सर BMW, Mercedes या Hyundai Ioniq के साथ कम्पैरिजन करते हैं।

ज्यादा रेंज और ज्यादा पावर

BYD अपनी कारों में Blade Battery (LFP) तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा लाइफ के साथ आती है। इसमें ओवरहीटिंग की कम संभावना है।

