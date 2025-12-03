Hindustan Hindi News
BYD ने इंडिया में मचाया धमाल! इस कार की बदौलत बना देश का 5वां सबसे बड़ा EV ब्रांड, 80% की जबरदस्त ग्रोथ

संक्षेप:

BYD ने इंडिया में धमाल मचा दिया है। कंपनी की सीलियन 7 की मार्केट में जबरदस्त डिमांड है, जिसकी बदौलत BYD देश का 5वां सबसे बड़ा EV ब्रांड बन गया है।

Wed, 3 Dec 2025 08:51 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
BYD Sealion 7arrow

चाइनीज इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD ने 2025 में भारतीय EV मार्केट में बड़ी छलांग लगाई है। कंपनी ने अपने फ्लैगशिप मॉडल Sealion 7 की दमदार बिक्री के चलते देश में टॉप-5 EV मेकर की लिस्ट में जगह बना ली है। 2025 में कंपनी की सेल्स लगभग 80% बढ़ी हैं, जो प्रीमियम EV सेगमेंट के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है।

BYD Sealion 7

BMW iX1 LWB

Volvo EX40

Hyundai Ioniq 5

Volvo EX30

Tesla Model Y

Sealion 7 ने संभाली BYD की कमान

सितंबर 2025 में BYD ने 10,000+ कम्यूलेटिव डिलिवरी का आंकड़ा पार कर लिया। FY2026 की पहली छमाही (अप्रैल–सितंबर 2025) में कंपनी ने 2,975 यूनिट्स डिलिवर कीं, जो साल-दर-साल 123% YoY ग्रोथ है। इसी दौरान असली स्टार बनकर Sealion 7 सामने आई है। ये एक बड़ी इलेक्ट्रिक SUV है, जिसकी भारी डिमांड ने ब्रांड को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया।

H1 2025 में Sealion 7 की बिक्री 1,232 यूनिट्स तक पहुंच गई। प्रीमियम सेगमेंट में नई होने के बावजूद Sealion 7 की मार्केट में इस तरह की डिमांड ने BYD को तेजी से ऊपर पहुंचाया।

BYD की इंडिया लाइनअप

मॉडलशुरुआती कीमत
Atto 3₹24.99 लाख
eMax 7₹26.90 लाख
Seal Sedan₹41 लाख
Sealion 7₹48.90 लाख

यह रेंज कंपनी को प्रीमियम EV ब्रांड के तौर पर मजबूती से स्थापित करती है, जहां कस्टमर अक्सर BMW, Mercedes या Hyundai Ioniq के साथ कम्पैरिजन करते हैं।

ज्यादा रेंज और ज्यादा पावर

BYD अपनी कारों में Blade Battery (LFP) तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा लाइफ के साथ आती है। इसमें ओवरहीटिंग की कम संभावना है।

प्रीमियम EV सेगमेंट में कड़ी टक्कर

भारतीय EV मार्केट में टाटा नंबर-1 पर है। प्रीमियम कैटेगरी में BYD की सीधी भिड़ंत BMW, Mercedes और Hyundai Ioniq से है। फिर भी BYD की 2025 की 80% सेल्स ग्रोथ दिखाती है कि प्रीमियम EV के लिए भारत में काफी स्पेस है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

