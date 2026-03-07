इस एक ट्रिक से अपनी कार की स्क्रीन पर देखें T20 वर्ल्ड कप का LIVE फाइनल मुकाबला, जानिए डिटेल

भारतीय टीम ने टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाया है। अब उसका फाइनल मुकाबला 8 मार्च को न्यूजीलैंड से होगा। वो लगातार दो टी-20 वर्ल्ड जीतने वाली पहली टीम भी बन सकती है। हम यहां आपको इस मैच को देखने का ऐसा तरीका बताने वाले जो आपको कार में ट्रैवल के दौरान काफी मदद करने वाला है।

भारतीय टीम ने टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाया है। अब उसका फाइनल मुकाबला 8 मार्च को न्यूजीलैंड से होगा। वो लगातार दो टी-20 वर्ल्ड जीतने वाली पहली टीम भी बन सकती है। हम यहां आपको इस मैच को देखने का ऐसा तरीका बताने वाले जो आपको कार में ट्रैवल के दौरान काफी मदद करने वाला है। दरअसल, कई बार हम मैच के दौरान कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं जिसके चलते मैच नहीं देख पाते। ऐसे में यदि आपकी कार का इन्फोटेनमेंट स्क्रीन कास्ट को सपोर्ट करता है तब आप चलती कार में स्क्रीन पर लाइव मैच को देख सकते हैं।

9-इंच स्क्रीन पर मैच का मजा

हम यहां आपको एक ऐसे इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बता रहे हैं जो 9-इंच स्क्रीन के साथ आता है। इस स्मार्टफोन से मिरर या कास्ट किया जा सकता है। यानी आपके फोन पर चलने वाला मैच इस इन्फोटेनमेंट पर दिखाई देगा। हम जिस कार इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं वो मिररलिंक या स्क्रीन कास्ट फीचर के साथ आते हैं। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को भी सपोर्ट करते हैं। यानी इन स्क्रीन पर अपनी फोन की स्क्रीन को कास्ट किया जा सकता है।

ऐस से स्क्रीन कास्ट करके देखें मैच

वैसे तो ये मल्टी मीडिया फीचर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिनकी कीमत कम होती है उनमें नेविगेशन जैसा फीचर नहीं मिलता। ऐसे में ऐप या केबल की मदद से फोन की स्क्रीन को इस इन्फोटेनमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी आपको अपने फोन पर हॉटस्टार ऐप इन्स्टॉल करके मैच को प्ले करना है और फोन को कास्ट कर लेना है। हॉटस्टार पर मैच फ्री दिखाया जा रहा है। इन इन्फोटेनमेंट में GPS/FM/AM रेडिया,AUX जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। इन पर फुल HD वीडियो प्ले कर सकते हैं। इनका सेटअप किसी एंड्रॉयड टैबलेट के जैसा होता है।