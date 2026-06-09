हुंडई क्रेटा के साथ ये क्या हो गया? महिंद्रा की इस SUV ने भी बिक्री में पिछड़ गई, मई में अचाकन बदल गए आंकड़े

इस शानदार सेल्स रिपोर्ट के साथ स्कॉर्पियो मई में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गई, जबकि क्रेटा खिसककर 5वें स्थान पर चली गई। दोनों मॉडल्स के बीच 539 यूनिट्स का अंतर रहा। खास बात ये है कि ठीक एक महीने पहले रैंकिंग इसके उलट थी।

देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उठापटक का दौर जारी है। दरअसल, पिछले महीने यानी मई में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs की लिस्ट को मारुति फ्रोंक्स ने टॉप करके सभी को सरप्राइज कर दिया। तो वहीं, SUV सेगमेंट में अपना दबदबा रखने वाली हुंडई क्रेटा की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आलम ये रहा कि ये सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट में 10वीं पोजीशन पर पहुंच गई। वहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो ने लंबे समय के बाद क्रेटा को बिक्री में पीछे छोड़ दिया। दरअसल, मई में स्कॉर्पियो की 15,774 यूनिट और क्रेटा की 15,235 यूनिट बिकीं।

इस शानदार सेल्स रिपोर्ट के साथ स्कॉर्पियो मई में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गई, जबकि क्रेटा खिसककर 5वें स्थान पर चली गई। दोनों मॉडल्स के बीच 539 यूनिट्स का अंतर रहा। खास बात ये है कि ठीक एक महीने पहले रैंकिंग इसके उलट थी। अप्रैल में हुंडई ने क्रेटा की 15,291 यूनिट बेची थीं, जबकि स्कॉर्पियो की 14,719 यूनिट बिकी थीं। मई तक, महिंद्रा ने ना सिर्फ उस अंतर को खत्म किया, बल्कि आगे भी निकल गई, जो उसकी पॉपुलर SUV रेंज की लगातार बनी हुई डिमांड को दिखाता है।

अलग सेगमेंट और सीटिंग कॉन्फिगरेशन

स्कॉर्पियो और क्रेटा सीधे तौर पर एक-दूसरे की कॉम्पटीटर नहीं हैं। स्कॉर्पियो एक बड़ी तीन-रो वाली SUV है, जो 6 और 7-सीट कॉन्फिगरेशन में आती है। जबकि क्रेटा एक 5-सीट वाली मिड-साइज SUV है, जो अपने सेगमेंट में दबदबा रखती है। हुंडई का मॉडल लंबे समय से भारत के SUV मार्केट में बेंचमार्क रहा है, इसलिए मई में स्कॉर्पियो का उससे आगे निकलना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। महिंद्रा स्कॉर्पियो को दो वर्जन में बेचती है, जिसमें स्कॉर्पियो N और स्कॉर्पियो क्लासिक शामिल हैं। ये दोनों मिलकर उन ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं जो तीन-रो वाली सीटिंग के साथ मजबूत बॉडी-ऑन-फ्रेम SUV चाहते हैं।

स्कॉर्पियो के इंजन ऑप्शन और कीमतें

स्कॉर्पियो N में 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। ग्राहक इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चुन सकते हैं। कुछ खास वैरिएंट में फोर-व्हील-ड्राइव की सुविधा भी मिलती है। दूसरी तरफ, स्कॉर्पियो क्लासिक में 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। स्कॉर्पियो N की एक्स-शोरूम कीमत 13,49,000 रुपए से 24,95,000 रुपए के बीच है, जबकि स्कॉर्पियो क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमतें 12,99,700 रुपए से 16,99,900 रुपए के बीच है।