हुंडई क्रेटा के साथ ये क्या हो गया? महिंद्रा की इस SUV ने भी बिक्री में पिछड़ गई, मई में अचाकन बदल गए आंकड़े
इस शानदार सेल्स रिपोर्ट के साथ स्कॉर्पियो मई में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गई, जबकि क्रेटा खिसककर 5वें स्थान पर चली गई। दोनों मॉडल्स के बीच 539 यूनिट्स का अंतर रहा। खास बात ये है कि ठीक एक महीने पहले रैंकिंग इसके उलट थी।
देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उठापटक का दौर जारी है। दरअसल, पिछले महीने यानी मई में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs की लिस्ट को मारुति फ्रोंक्स ने टॉप करके सभी को सरप्राइज कर दिया। तो वहीं, SUV सेगमेंट में अपना दबदबा रखने वाली हुंडई क्रेटा की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आलम ये रहा कि ये सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट में 10वीं पोजीशन पर पहुंच गई। वहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो ने लंबे समय के बाद क्रेटा को बिक्री में पीछे छोड़ दिया। दरअसल, मई में स्कॉर्पियो की 15,774 यूनिट और क्रेटा की 15,235 यूनिट बिकीं।
इस शानदार सेल्स रिपोर्ट के साथ स्कॉर्पियो मई में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गई, जबकि क्रेटा खिसककर 5वें स्थान पर चली गई। दोनों मॉडल्स के बीच 539 यूनिट्स का अंतर रहा। खास बात ये है कि ठीक एक महीने पहले रैंकिंग इसके उलट थी। अप्रैल में हुंडई ने क्रेटा की 15,291 यूनिट बेची थीं, जबकि स्कॉर्पियो की 14,719 यूनिट बिकी थीं। मई तक, महिंद्रा ने ना सिर्फ उस अंतर को खत्म किया, बल्कि आगे भी निकल गई, जो उसकी पॉपुलर SUV रेंज की लगातार बनी हुई डिमांड को दिखाता है।
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Hyundai Creta
₹ 10.79 - 20.2 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
अलग सेगमेंट और सीटिंग कॉन्फिगरेशन
स्कॉर्पियो और क्रेटा सीधे तौर पर एक-दूसरे की कॉम्पटीटर नहीं हैं। स्कॉर्पियो एक बड़ी तीन-रो वाली SUV है, जो 6 और 7-सीट कॉन्फिगरेशन में आती है। जबकि क्रेटा एक 5-सीट वाली मिड-साइज SUV है, जो अपने सेगमेंट में दबदबा रखती है। हुंडई का मॉडल लंबे समय से भारत के SUV मार्केट में बेंचमार्क रहा है, इसलिए मई में स्कॉर्पियो का उससे आगे निकलना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। महिंद्रा स्कॉर्पियो को दो वर्जन में बेचती है, जिसमें स्कॉर्पियो N और स्कॉर्पियो क्लासिक शामिल हैं। ये दोनों मिलकर उन ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं जो तीन-रो वाली सीटिंग के साथ मजबूत बॉडी-ऑन-फ्रेम SUV चाहते हैं।
स्कॉर्पियो के इंजन ऑप्शन और कीमतें
स्कॉर्पियो N में 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। ग्राहक इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चुन सकते हैं। कुछ खास वैरिएंट में फोर-व्हील-ड्राइव की सुविधा भी मिलती है। दूसरी तरफ, स्कॉर्पियो क्लासिक में 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। स्कॉर्पियो N की एक्स-शोरूम कीमत 13,49,000 रुपए से 24,95,000 रुपए के बीच है, जबकि स्कॉर्पियो क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमतें 12,99,700 रुपए से 16,99,900 रुपए के बीच है।
क्रेटा के इंजन ऑप्शन और कीमतें
दूसरी तरफ, क्रेटा कई तरह के वर्जन में आती है, जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक वैरिएंट शामिल हैं। ग्राहक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल इंजन के साथ-साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में से चुन सकते हैं। कंपनी ने क्रेटा इलेक्ट्रिक को पेश करके इस मॉडल की रेंज को और बढ़ाया है।यह बैटरी पैक के साथ आती है जिसकी ड्राइविंग रेंज 473Km तक है। ICE-पावर्ड क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमतें 10,90,700 रुपए से 20,11,300 रुपए के बीच है। वहीं, क्रेटा इलेक्ट्रिक की एक्स-शोरूम कीमतें 18,02,800 रुपए से 24,70,100 रुपए के बीच हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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