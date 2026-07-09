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थार, बोलेरो या XUV7XO नहीं, बल्कि महिंद्रा के लिए ये SUV बनी नंबर-1; 6 महीने में 89375 घरों तक पहुंची

By Narendra Jijhontiya
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हर महीने सेल्स चार्ज को टॉप करने वाली ये SUV साल 2026 के पहले हाफ यानी H1 में भी कंपनी के लिए नंबर-1 मॉडल बनकर सामने आई है। दरअसल, जनवरी से जून 2026 के दौरान स्कॉर्पियो की 89,375 यूनिट बिकीं।

थार, बोलेरो या XUV7XO नहीं, बल्कि महिंद्रा के लिए ये SUV बनी नंबर-1; 6 महीने में 89375 घरों तक पहुंची
Mahindra XUV 7XO
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महिंद्रा के लिए स्कॉर्पियो कई सालों से नंबर-1 की पोजीशन पर बरकरार है। हर महीने सेल्स चार्ज को टॉप करने वाली ये SUV साल 2026 के पहले हाफ यानी H1 में भी कंपनी के लिए नंबर-1 मॉडल बनकर सामने आई है। दरअसल, जनवरी से जून 2026 के दौरान स्कॉर्पियो की 89,375 यूनिट बिकीं। इतना ही नहीं, इस शानदार सेल्स डेटा के साथ ये H1 में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट में भी जगह बनाने में कामयाब रही। स्कॉर्पियो को हर महीने औसतन 14,895 ग्राहक मिल रहे हैं। इस हिसाब से ये जुलाई में 1 लाख यूनिट की सेल्स का आंकड़ा भी पार कर लेगी।

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बता दें कि स्कॉर्पियो क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमतें 13 लाख से 17 लाख रुपए तक हैं। जबकि, स्कॉर्पियो एन की एक्स-शोरूम कीमतें 13.49 लाख से 24.95 लाख रुपए तक हैं। इसे 5 और 7 सीटर दोनों कॉन्फिग्रेशन में खरीद सकते हैं। चलिए महिंद्रा के साल 2026 के पहले 6 महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप-5 मॉडल देखते हैं।

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महिंद्रा टॉप-5 कार सेल्स 2026 (पहले 6 महीने)
नंमॉडलयूनिट
1महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन89,375
2महिंद्रा थार67,252
3महिंद्रा बोलेरो नियो58,457
4महिंद्रा XUV 7XO55,667
5महिंद्रा XUV 3XO50,978

महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

महिंद्रा स्कॉर्पियो N में थार और XUV700 का इंजन मिल सकता है। यह 2.0-लीटर चार-सिलेंडर mStallion पेट्रोल और 2.2-लीटर चार-पॉट mHawk डीजल इंजन से लैस होगी। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जा सकता है। स्कॉर्पियो N के टॉप-एंड वैरिएंट को फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। इसे ग्लोबल NCAP के नए नॉर्म्स वाले क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

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कंपनी ने स्कॉर्पियो N में एकदम नई सिंगल ग्रिल दी है। इसमें क्रोम फिनिशिंग दिखाई देती है। ग्रिल पर कंपनी का नया लोगो नजर आता है। जिससे इसके सामने की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसमें नए डिजाइन वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ रिडिजाइन फ्रंट बम्पर, सी-शेप्ड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, हेक्सागोनल लोअर ग्रिल इन्सर्ट के साथ वाइडर सेंट्रल एयर इनलेट शामिल हैं।

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SUV में नए डिजाइन किए गए टू-टोन व्हील्स का सेट देखने को मिलता है। एक्सटीरियर के दूसरे हिस्से की बात की जाए तो इसमें क्रोमेड डोर हैंडल, क्रोमेड विंडो लाइन, पावरफुल रूफ रेल्स, ट्वीक्ड बोनट और साइड-हिंगेड डोर के साथ बूटलिड, अपडेटेड रियर बम्पर, ऑल-न्यू वर्टिकल LED टेल लैंप मिलते हैं। स्कॉर्पियो एन में इंजन स्टार्ट / स्टॉप बटन, बटन दिया है।

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इसमें नया डैश और सेंटर कंसोल, अपडेटेड सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, रूफ-माउंटेड स्पीकर, लेदर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड, सेंट्रली माउंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। सेफ्टी के लिए सनरूफ, 6 एयरबैग, रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और रियर डिस्क ब्रेक जैसे कई फीचर्स मिलेंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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