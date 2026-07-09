थार, बोलेरो या XUV7XO नहीं, बल्कि महिंद्रा के लिए ये SUV बनी नंबर-1; 6 महीने में 89375 घरों तक पहुंची

हर महीने सेल्स चार्ज को टॉप करने वाली ये SUV साल 2026 के पहले हाफ यानी H1 में भी कंपनी के लिए नंबर-1 मॉडल बनकर सामने आई है। दरअसल, जनवरी से जून 2026 के दौरान स्कॉर्पियो की 89,375 यूनिट बिकीं।

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महिंद्रा के लिए स्कॉर्पियो कई सालों से नंबर-1 की पोजीशन पर बरकरार है। हर महीने सेल्स चार्ज को टॉप करने वाली ये SUV साल 2026 के पहले हाफ यानी H1 में भी कंपनी के लिए नंबर-1 मॉडल बनकर सामने आई है। दरअसल, जनवरी से जून 2026 के दौरान स्कॉर्पियो की 89,375 यूनिट बिकीं। इतना ही नहीं, इस शानदार सेल्स डेटा के साथ ये H1 में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट में भी जगह बनाने में कामयाब रही। स्कॉर्पियो को हर महीने औसतन 14,895 ग्राहक मिल रहे हैं। इस हिसाब से ये जुलाई में 1 लाख यूनिट की सेल्स का आंकड़ा भी पार कर लेगी।

बता दें कि स्कॉर्पियो क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमतें 13 लाख से 17 लाख रुपए तक हैं। जबकि, स्कॉर्पियो एन की एक्स-शोरूम कीमतें 13.49 लाख से 24.95 लाख रुपए तक हैं। इसे 5 और 7 सीटर दोनों कॉन्फिग्रेशन में खरीद सकते हैं। चलिए महिंद्रा के साल 2026 के पहले 6 महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप-5 मॉडल देखते हैं।

महिंद्रा टॉप-5 कार सेल्स 2026 (पहले 6 महीने) नं मॉडल यूनिट 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन 89,375 2 महिंद्रा थार 67,252 3 महिंद्रा बोलेरो नियो 58,457 4 महिंद्रा XUV 7XO 55,667 5 महिंद्रा XUV 3XO 50,978

महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस महिंद्रा स्कॉर्पियो N में थार और XUV700 का इंजन मिल सकता है। यह 2.0-लीटर चार-सिलेंडर mStallion पेट्रोल और 2.2-लीटर चार-पॉट mHawk डीजल इंजन से लैस होगी। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जा सकता है। स्कॉर्पियो N के टॉप-एंड वैरिएंट को फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। इसे ग्लोबल NCAP के नए नॉर्म्स वाले क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

कंपनी ने स्कॉर्पियो N में एकदम नई सिंगल ग्रिल दी है। इसमें क्रोम फिनिशिंग दिखाई देती है। ग्रिल पर कंपनी का नया लोगो नजर आता है। जिससे इसके सामने की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसमें नए डिजाइन वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ रिडिजाइन फ्रंट बम्पर, सी-शेप्ड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, हेक्सागोनल लोअर ग्रिल इन्सर्ट के साथ वाइडर सेंट्रल एयर इनलेट शामिल हैं।

SUV में नए डिजाइन किए गए टू-टोन व्हील्स का सेट देखने को मिलता है। एक्सटीरियर के दूसरे हिस्से की बात की जाए तो इसमें क्रोमेड डोर हैंडल, क्रोमेड विंडो लाइन, पावरफुल रूफ रेल्स, ट्वीक्ड बोनट और साइड-हिंगेड डोर के साथ बूटलिड, अपडेटेड रियर बम्पर, ऑल-न्यू वर्टिकल LED टेल लैंप मिलते हैं। स्कॉर्पियो एन में इंजन स्टार्ट / स्टॉप बटन, बटन दिया है।