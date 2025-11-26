स्कूटर बिक्री ने अक्टूबर में तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड, रेस में नंबर-1 आया ये स्कूटर; दूसरी पोजिशन पर TVS

संक्षेप: स्कूटर की बिक्री ने अक्टूबर में अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। GST 2.0 में हुई कटौती और दमदार डिमांड ने स्कूटरों के बिक्री की रफ्तार बढ़ाई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 26 Nov 2025 03:50 PM

भारत का दोपहिया बाजार अक्टूबर 2025 में अपने अब तक के सबसे बड़े अध्याय तक पहुंच गया है। इस बार शो की हीरो सिर्फ बाइक नहीं, बल्कि स्कूटर रहे। मैन्युफैक्चरर्स ने पिछले महीने 8.24 लाख स्कूटर डीलरशिप पर भेजे, जो कि भारत में एक महीने में सबसे ज्यादा स्कूटर डिस्पैच का नया रिकॉर्ड है। सितंबर में भी रिकॉर्ड बना था, यानी दो लगातार महीनों से स्कूटर सेगमेंट आगे है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अक्टूबर 2025 में स्कूटर सेगमेंट की बड़ी बातें

अक्टूबर 2025 में 8.24 लाख स्कूटर डिस्पैच हुए, जो अब तक का सबसे बड़ा मासिक डिस्पैच है। इसकी सबसे बड़ी वजह GST 2.0 में भारी कटौती है। ग्रामीण बाजार में भी स्कूटरों की तगड़ी डिमांड रही। EV स्कूटर्स (iQube, Vida, Rizta) भी मार्केट में तेजी से पकड़ बना रहे हैं। अब भारत के दोपहिया बाजार का 37% हिस्सा स्कूटर बन गए हैं।

क्यों बमबम हो रहा स्कूटर मार्केट?

अक्टूबर में स्कूटर की डिमांड अचानक नहीं बढ़ी, इसके पीछे कई मजबूत कारण थे। GST 2.0 से कीमतों में आई राहत, नई टैक्स पॉलिसी के बाद स्कूटर की कीमतें पहले से अधिक आकर्षक हो गई हैं।

रूरल इंडिया से आया बड़ा सपोर्ट

इस बार ग्रामीण खरीदारों ने जबरदस्त खरीदारी की, जिसकी वजह मजबूत फसल इनकम और बेहतर लिक्विडिटी है। इसके साथ ही EV स्कूटर का बढ़ता क्रेज है। TVS iQube, हीरो विडा और एथर रिज्टा (Ather Rizta) जैसे मॉडल अब बड़ी संख्या में बिकने लगे हैं।

होंडा नंबर-1 पर काबिज

होंडा (Honda) ने 3.63 लाख यूनिट (44% शेयर) सेल किए। इसकी एक्टिवा (Activa) और Dio फैमिली ने होंडा (Honda) को फिर से टॉप पर पहुंचा दिया। यह कंपनी का 2025 का सबसे अच्छा महीना रहा।

TVS – 2.02 लाख यूनिट (नंबर-2)

TVS को जुपिटर (Jupiter) और एनटॉर्क (NTorq) तो चला ही रहे हैं, लेकिन असली गेमचेंजर iQube EV रही है।

सुजुकी (Suzuki) की बिक्री

सुजुकी (Suzuki) ने 1.01 लाख यूनिट की सेल की। सुजुकी एक्सेस (Access) ने अपनी लोकप्रियता बनाए रखी है।

हीरो (Hero), एथर (Ather), बजाज (Bajaj) के EV मॉडल्स ने भी तस्वीर बदली है। हीरो (Hero) विडा V2 और VX2 की बढ़ती लोकप्रियता से तेज उछाल आया है। एथर (Ather) रिज्टा (Rizta) की डिमांड लगातार ऊपर जा रही है। वहीं, बजाज (Bajaj) के चेतक (Chetak) और यूलू (Yulu) की स्थिर बिक्री रही है।

यामाहा (Yamaha) 125cc स्कूटर्स में हल्की गिरावट