भारत में तैयार इन स्कूटर्स पर टूट पड़े विदेशी ग्राहक, 600000 यूनिट खरीद डालीं; ये मॉडल बना नंबर-1

Mar 19, 2026 05:58 pm IST

देश का स्कूटर मार्केट तेजी से ग्रोथ कर रहा है। एक तरफ जहां स्कूटर्स की घरेलू मांग बढ़ रही है, तो देश के बाहर भी 'मेन इन इंडिया' स्कूटर्स की डिमांड ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, पहली बार इनकी बिक्री ने 600,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर गई है।

देश का स्कूटर मार्केट तेजी से ग्रोथ कर रहा है। एक तरफ जहां स्कूटर्स की घरेलू मांग बढ़ रही है, तो देश के बाहर भी 'मेन इन इंडिया' स्कूटर्स की डिमांड ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, पहली बार इनकी बिक्री ने 600,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर गई है। FY2026 के पहले 11 महीनों में विदेशी बाजारों में शिपमेंट 627,684 यूनिट्स तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 17% ज्यादा है। इनकी बिक्री ने FY2025 के पिछले बेस्ट आंकड़े 569,093 यूनिट्स को पार कर गया है।

मौजूदा जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल को देखते हुए, जिसका असर मार्च में कम एक्सपोर्ट के रूप में दिखेगा। उम्मीद है कि FY2026 में कुल स्कूटर एक्सपोर्ट लगभग 675,000 यूनिट्स रहेगा। पिछले 11 महीनों में एक्सपोर्ट किए गए कुल 47,51,807 टू-व्हीलर्स में से स्कूटरों का हिस्सा 13% रहा, जबकि मोटरसाइकिलों (41,04,671 यूनिट्स) का हिस्सा सबसे ज्यादा 86% रहा। वहीं, मोपेड की 19,452 यूनिट्स के साथ 1% हिस्सा रहा।

स्कूटर एक्सपोर्ट टॉप कंपनियां FY2026 कंपनी अप्रैल 25 से फरवरी 26 अप्रैल 24 से फरवरी 25 चेंज % होंडा M&S इंडिया 3,32,814 2,96,267 12% TVS मोटर कंपनी 98,398 86,189 14% सुज़ुकी मोटरसाइकिल इंडिया 68,928 46,030 50% इंडिया यामाहा मोटर 66,041 63,448 4% हीरो मोटोकॉर्प 44,399 28,012 58% पियाजियो व्हीकल्स 13,448 14,557 -8% एथर एनर्जी 2,632 768 243% बजाज ऑटो 1,024 5 20380% टोटल 6,27,684 5,35,276 17% डाटा: SIAM, अप्रैल 25 से फरवरी 26*

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI), जो घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों तरह की बिक्री में स्कूटर बाजार की लीडर है। उसने FY2026 में भी एक्सपोर्ट में 53% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे बनी हुई है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अभी एक महीना बाकी है। SIAM के डेटा के अनुसार, HMSI ने अप्रैल 2025-फरवरी 2026 की अवधि में 332,814 स्कूटर डिस्पैच किए हैं। इसके साथ ही, होंडा ने FY2025 में अपने पिछले सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के आंकड़े 311,977 यूनिट्स को पार कर लिया है। HMSI तीन मॉडल एक्सपोर्ट करती है। उसके सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मॉडल नवी (Navi), एक्टिवा और डिओ है। नवी की हिस्सेदारी करीब 50% है।

TVS मोटर कंपनी, जो भारत में स्कूटर बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी (OEM) है, एक्सपोर्ट के मामले में भी दूसरे स्थान पर है। FY2026 में अब तक, कंपनी ने 98,398 यूनिट्स शिप की हैं, जो पिछले साल की तुलना में 14% ज्यादा है, और इससे उसे 16% की हिस्सेदारी मिली है। ज्यादातर डिमांड एनटॉर्क 125 की है, जिसके बाद जुपिटर का नंबर आता है।

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने 68,928 यूनिट्स के साथ जबरदस्त ग्रोथ देखी है, जो पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा है। इसका मतलब है कि 22,989 ज्यादा यूनिट्स बिकी हैं। इससे सुजुकी का मार्केट शेयर बढ़कर 11% हो गया है, जो पिछले साल इसी समय 9% था। जहां 125cc बर्गमैन की बिक्री सबसे ज्यादा है, वहीं FY2026 में 125cc एक्सेस की भी जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। सुजुकी Avenis को एक्सपोर्ट भी करती है।