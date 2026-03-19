भारत में तैयार इन स्कूटर्स पर टूट पड़े विदेशी ग्राहक, 600000 यूनिट खरीद डालीं; ये मॉडल बना नंबर-1
देश का स्कूटर मार्केट तेजी से ग्रोथ कर रहा है। एक तरफ जहां स्कूटर्स की घरेलू मांग बढ़ रही है, तो देश के बाहर भी 'मेन इन इंडिया' स्कूटर्स की डिमांड ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, पहली बार इनकी बिक्री ने 600,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर गई है।
देश का स्कूटर मार्केट तेजी से ग्रोथ कर रहा है। एक तरफ जहां स्कूटर्स की घरेलू मांग बढ़ रही है, तो देश के बाहर भी 'मेन इन इंडिया' स्कूटर्स की डिमांड ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, पहली बार इनकी बिक्री ने 600,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर गई है। FY2026 के पहले 11 महीनों में विदेशी बाजारों में शिपमेंट 627,684 यूनिट्स तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 17% ज्यादा है। इनकी बिक्री ने FY2025 के पिछले बेस्ट आंकड़े 569,093 यूनिट्स को पार कर गया है।
मौजूदा जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल को देखते हुए, जिसका असर मार्च में कम एक्सपोर्ट के रूप में दिखेगा। उम्मीद है कि FY2026 में कुल स्कूटर एक्सपोर्ट लगभग 675,000 यूनिट्स रहेगा। पिछले 11 महीनों में एक्सपोर्ट किए गए कुल 47,51,807 टू-व्हीलर्स में से स्कूटरों का हिस्सा 13% रहा, जबकि मोटरसाइकिलों (41,04,671 यूनिट्स) का हिस्सा सबसे ज्यादा 86% रहा। वहीं, मोपेड की 19,452 यूनिट्स के साथ 1% हिस्सा रहा।
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Honda NX500
₹ 6.33 लाख
Honda SP160
₹ 1.13 - 1.19 लाख
Honda NX200
₹ 1.56 लाख
|स्कूटर एक्सपोर्ट टॉप कंपनियां FY2026
|कंपनी
|अप्रैल 25 से फरवरी 26
|अप्रैल 24 से फरवरी 25
|चेंज %
|होंडा M&S इंडिया
|3,32,814
|2,96,267
|12%
|TVS मोटर कंपनी
|98,398
|86,189
|14%
|सुज़ुकी मोटरसाइकिल इंडिया
|68,928
|46,030
|50%
|इंडिया यामाहा मोटर
|66,041
|63,448
|4%
|हीरो मोटोकॉर्प
|44,399
|28,012
|58%
|पियाजियो व्हीकल्स
|13,448
|14,557
|-8%
|एथर एनर्जी
|2,632
|768
|243%
|बजाज ऑटो
|1,024
|5
|20380%
|टोटल
|6,27,684
|5,35,276
|17%
|डाटा: SIAM, अप्रैल 25 से फरवरी 26*
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI), जो घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों तरह की बिक्री में स्कूटर बाजार की लीडर है। उसने FY2026 में भी एक्सपोर्ट में 53% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे बनी हुई है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अभी एक महीना बाकी है। SIAM के डेटा के अनुसार, HMSI ने अप्रैल 2025-फरवरी 2026 की अवधि में 332,814 स्कूटर डिस्पैच किए हैं। इसके साथ ही, होंडा ने FY2025 में अपने पिछले सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के आंकड़े 311,977 यूनिट्स को पार कर लिया है। HMSI तीन मॉडल एक्सपोर्ट करती है। उसके सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मॉडल नवी (Navi), एक्टिवा और डिओ है। नवी की हिस्सेदारी करीब 50% है।
TVS मोटर कंपनी, जो भारत में स्कूटर बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी (OEM) है, एक्सपोर्ट के मामले में भी दूसरे स्थान पर है। FY2026 में अब तक, कंपनी ने 98,398 यूनिट्स शिप की हैं, जो पिछले साल की तुलना में 14% ज्यादा है, और इससे उसे 16% की हिस्सेदारी मिली है। ज्यादातर डिमांड एनटॉर्क 125 की है, जिसके बाद जुपिटर का नंबर आता है।
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने 68,928 यूनिट्स के साथ जबरदस्त ग्रोथ देखी है, जो पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा है। इसका मतलब है कि 22,989 ज्यादा यूनिट्स बिकी हैं। इससे सुजुकी का मार्केट शेयर बढ़कर 11% हो गया है, जो पिछले साल इसी समय 9% था। जहां 125cc बर्गमैन की बिक्री सबसे ज्यादा है, वहीं FY2026 में 125cc एक्सेस की भी जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। सुजुकी Avenis को एक्सपोर्ट भी करती है।
इंडिया यामाहा मोटर एक्सपोर्ट के मामले में 66,401 यूनिट्स के साथ चौथे नंबर पर है, जो पिछले साल के मुकाबले 4% ज्यादा है। प्रोडक्ट के हिसाब से, यामाहा रे भारत में बनी चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है। इससे आगे होंडा नवी, डिओ और TVS एनटॉर्क हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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