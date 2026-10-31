एक्टिवा को 10659 तो इस स्कूटर को 123104 ग्राहक मिले; जूपिटर, चेतक, रिज्टा, एनटॉर्क भी आसपास नहीं
फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान डियो की 1.23 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। इसकी तुलना में होंडा एक्टिवा की सिर्फ 10,659 यूनिट ही एक्सपोर्ट हुईं। यानी दोनों के बीच 1054% से ज्यादा का अंतर रहा।
भारत में बिकने वाले कई स्कूटर्स की डिमांड विदेशी बाजारों में भी है। हालांकि, जिन मॉडल का हमारे बाजार में दबदबा है, वो देश के बाहर थोड़े फीके नजर आते हैं। दरअसल, भारत में जहां होंडा एक्टिवा नंबर-1 स्कूटर है। तो विदेशी बाजार में होंडा डियो का दबदबा बना हुआ है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान डियो की 1.23 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। इसकी तुलना में होंडा एक्टिवा की सिर्फ 10,659 यूनिट ही एक्सपोर्ट हुईं। यानी दोनों के बीच 1054% से ज्यादा का अंतर रहा। चलिए अब एक्सपोर्ट होने वाले स्कूटर की लिस्ट को देखते हैं।
|टॉप एक्सपोर्ट स्कूटर मॉडल H1 FY2027
|नं
|मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|अंतर
|1
|डियो
|1,23,104
|77,877
|45,227
|2
|नवी
|1,04,032
|97,200
|6,832
|3
|एनटॉर्क
|50,744
|53,138
|-2,394
|4
|रेजर
|41,422
|31,776
|9,646
|5
|जूम
|23,791
|12,938
|10,853
|6
|बर्गमैन
|18,716
|19,321
|-605
|7
|एक्सेस
|14,807
|6,739
|8,068
|8
|जुपिटर
|14,110
|2,164
|11,946
|9
|एक्टिवा
|10,659
|3,900
|6,759
|10
|आईक्यूब
|7,762
|2,270
|5,492
|11
|चेतक
|5,459
|210
|5,249
|12
|एवेनिस
|4,556
|4,144
|412
|13
|वेस्पा
|3,524
|2,739
|785
|14
|SXR 50
|3,072
|3,120
|-48
|15
|रिज्टा
|2,502
|123
|2,379
|16
|ऑर्बिटर
|2,392
|0
|2,392
|17
|एथर 450
|2,271
|1,653
|618
|18
|अप्रिलिया
|902
|885
|17
|19
|फैसिनो
|480
|541
|-61
|20
|विडा
|351
|9
|342
|21
|एरॉक्स
|297
|60
|237
|22
|इंडी
|197
|0
|197
|23
|नेक्सस
|98
|1
|97
|24
|मैग्नस
|65
|1
|64
|25
|रियो
|46
|0
|46
|26
|एक्टिवा ई
|3
|0
|3
|27
|ई-एक्सेस
|1
|0
|1
|28
|प्लेजर
|0
|960
|-960
|29
|मेस्ट्रो
|0
|811
|-811
|30
|BMW EV
|0
|26
|-26
|टोटल
|4,35,363
|3,22,606
|1,12,757
फाइनेंशियल ईयर 2027 के H1 के टॉप एक्सपोर्ट स्कूटर मॉडल की बात करें तो डियो की H1 FY27 के दौरान 1,23,104 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 77,877 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 45,227 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। नवी की H1 FY27 के दौरान 1,04,032 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 97,200 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 6,832 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। एनटॉर्क की H1 FY27 के दौरान 50,744 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 53,138 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 2,394 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं।
रेजर की H1 FY27 के दौरान 41,422 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 31,776 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 9,646 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। जूम की H1 FY27 के दौरान 23,791 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 12,938 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 10,853 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। बर्गमैन की H1 FY27 के दौरान 18,716 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 19,321 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 605 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं।
एक्सेस की H1 FY27 के दौरान 14,807 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 6,739 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 8,068 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। जुपिटर की H1 FY27 के दौरान 14,110 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 2,164 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 11,946 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। एक्टिवा की H1 FY27 के दौरान 10,659 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 3,900 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 6,759 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं।
आईक्यूब की H1 FY27 के दौरान 7,762 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 2,270 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 5,492 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। चेतक की H1 FY27 के दौरान 5,459 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 210 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 5,249 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। एवेनिस की H1 FY27 के दौरान 4,556 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 4,144 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 412 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं।
वेस्पा की H1 FY27 के दौरान 3,524 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 2,739 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 785 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। SXR 50 की H1 FY27 के दौरान 3,072 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 3,120 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 48 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं। रिज्टा की H1 FY27 के दौरान 2,502 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 123 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 2,379 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं।
ऑर्बिटर की H1 FY27 के दौरान 2,392 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। एथर 450 की H1 FY27 के दौरान 2,271 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 1,653 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 618 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। अप्रिलिया की H1 FY27 के दौरान 902 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 885 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 17 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। फैसिनो की H1 FY27 के दौरान 480 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 541 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 61 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं।
विडा की H1 FY27 के दौरान 351 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 9 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 342 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। एरॉक्स की H1 FY27 के दौरान 297 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 60 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 237 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। इंडी की H1 FY27 के दौरान 197 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। नेक्सस की H1 FY27 के दौरान 98 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 1 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 97 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं।
मैग्नस की H1 FY27 के दौरान 65 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 1 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 64 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। रियो की H1 FY27 के दौरान 46 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 0 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 46 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। एक्टिवा ई की H1 FY27 के दौरान 3 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। ई-एक्सेस की H1 FY27 के दौरान 1 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। प्लेजर की H1 FY27 के दौरान 0 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 960 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 960 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं।
मेस्ट्रो की H1 FY27 के दौरान 0 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 811 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 811 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं। BMW EV की H1 FY27 के दौरान 0 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 26 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 26 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं। इस तरह इन 30 मॉडल की H1 FY27 के दौरान 4,35,363 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 3,22,606 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी 1,12,757 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें