एक्टिवा को 10659 तो इस स्कूटर को 123104 ग्राहक मिले; जूपिटर, चेतक, रिज्टा, एनटॉर्क भी आसपास नहीं

फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान डियो की 1.23 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। इसकी तुलना में होंडा एक्टिवा की सिर्फ 10,659 यूनिट ही एक्सपोर्ट हुईं। यानी दोनों के बीच 1054% से ज्यादा का अंतर रहा।

भारत में बिकने वाले कई स्कूटर्स की डिमांड विदेशी बाजारों में भी है। हालांकि, जिन मॉडल का हमारे बाजार में दबदबा है, वो देश के बाहर थोड़े फीके नजर आते हैं। दरअसल, भारत में जहां होंडा एक्टिवा नंबर-1 स्कूटर है। तो विदेशी बाजार में होंडा डियो का दबदबा बना हुआ है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान डियो की 1.23 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। इसकी तुलना में होंडा एक्टिवा की सिर्फ 10,659 यूनिट ही एक्सपोर्ट हुईं। यानी दोनों के बीच 1054% से ज्यादा का अंतर रहा। चलिए अब एक्सपोर्ट होने वाले स्कूटर की लिस्ट को देखते हैं।

टॉप एक्सपोर्ट स्कूटर मॉडल H1 FY2027 नं मॉडल H1 FY27 H1 FY26 अंतर 1 डियो 1,23,104 77,877 45,227 2 नवी 1,04,032 97,200 6,832 3 एनटॉर्क 50,744 53,138 -2,394 4 रेजर 41,422 31,776 9,646 5 जूम 23,791 12,938 10,853 6 बर्गमैन 18,716 19,321 -605 7 एक्सेस 14,807 6,739 8,068 8 जुपिटर 14,110 2,164 11,946 9 एक्टिवा 10,659 3,900 6,759 10 आईक्यूब 7,762 2,270 5,492 11 चेतक 5,459 210 5,249 12 एवेनिस 4,556 4,144 412 13 वेस्पा 3,524 2,739 785 14 SXR 50 3,072 3,120 -48 15 रिज्टा 2,502 123 2,379 16 ऑर्बिटर 2,392 0 2,392 17 एथर 450 2,271 1,653 618 18 अप्रिलिया 902 885 17 19 फैसिनो 480 541 -61 20 विडा 351 9 342 21 एरॉक्स 297 60 237 22 इंडी 197 0 197 23 नेक्सस 98 1 97 24 मैग्नस 65 1 64 25 रियो 46 0 46 26 एक्टिवा ई 3 0 3 27 ई-एक्सेस 1 0 1 28 प्लेजर 0 960 -960 29 मेस्ट्रो 0 811 -811 30 BMW EV 0 26 -26 टोटल 4,35,363 3,22,606 1,12,757

फाइनेंशियल ईयर 2027 के H1 के टॉप एक्सपोर्ट स्कूटर मॉडल की बात करें तो डियो की H1 FY27 के दौरान 1,23,104 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 77,877 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 45,227 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। नवी की H1 FY27 के दौरान 1,04,032 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 97,200 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 6,832 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। एनटॉर्क की H1 FY27 के दौरान 50,744 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 53,138 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 2,394 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं।

रेजर की H1 FY27 के दौरान 41,422 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 31,776 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 9,646 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। जूम की H1 FY27 के दौरान 23,791 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 12,938 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 10,853 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। बर्गमैन की H1 FY27 के दौरान 18,716 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 19,321 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 605 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं।

एक्सेस की H1 FY27 के दौरान 14,807 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 6,739 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 8,068 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। जुपिटर की H1 FY27 के दौरान 14,110 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 2,164 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 11,946 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। एक्टिवा की H1 FY27 के दौरान 10,659 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 3,900 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 6,759 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं।

आईक्यूब की H1 FY27 के दौरान 7,762 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 2,270 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 5,492 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। चेतक की H1 FY27 के दौरान 5,459 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 210 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 5,249 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। एवेनिस की H1 FY27 के दौरान 4,556 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 4,144 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 412 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं।

वेस्पा की H1 FY27 के दौरान 3,524 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 2,739 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 785 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। SXR 50 की H1 FY27 के दौरान 3,072 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 3,120 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 48 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं। रिज्टा की H1 FY27 के दौरान 2,502 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 123 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 2,379 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं।

ऑर्बिटर की H1 FY27 के दौरान 2,392 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। एथर 450 की H1 FY27 के दौरान 2,271 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 1,653 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 618 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। अप्रिलिया की H1 FY27 के दौरान 902 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 885 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 17 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। फैसिनो की H1 FY27 के दौरान 480 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 541 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 61 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं।

विडा की H1 FY27 के दौरान 351 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 9 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 342 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। एरॉक्स की H1 FY27 के दौरान 297 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 60 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 237 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। इंडी की H1 FY27 के दौरान 197 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। नेक्सस की H1 FY27 के दौरान 98 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 1 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 97 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं।

मैग्नस की H1 FY27 के दौरान 65 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 1 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 64 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। रियो की H1 FY27 के दौरान 46 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 0 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 46 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। एक्टिवा ई की H1 FY27 के दौरान 3 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। ई-एक्सेस की H1 FY27 के दौरान 1 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। प्लेजर की H1 FY27 के दौरान 0 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 960 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 960 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं।