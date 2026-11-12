2028 तक आ सकती हैं टाटा की ये 5 इलेक्ट्रिक SUV, लिस्ट में स्कार्लेट और Kuno भी शामिल

टाटा आने वाले सालों में कई नई, अपडेटेड और नेक्स्ट-जेनरेशन इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करेगी। इनमें मौजूदा टाटा ब्रैंड के साथ नए Avinya ब्रैंड के मॉडल भी शामिल होंगे। 2028 तक कंपनी की 5 नई इलेक्ट्रिक एसयूवी मार्केट में आ सकती हैं।

टाटा मोटर्स इंडियन में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को तेजी से बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का टारगेट FY2026 में 6.4 लाख यूनिट की सालाना बिक्री को FY2031 तक बढ़ाकर 12 लाख यूनिट तक पहुंचाना है। इसके लिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) इलेक्ट्रिक और CNG कारों पर ज्यादा फोकस करने वाली है। कंपनी की ईवी सब्सिडियरी Tata Passenger Electric Mobility (TPEM) की बात करें, तो यह आने वाले सालों में कई नई, अपडेटेड और नेक्स्ट-जेनरेशन इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कर सकती है। इनमें मौजूदा टाटा ब्रैंड के साथ नए Avinya ब्रैंड के मॉडल भी शामिल हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि कंपनी 2028 तक कौन सी 5 नई इलेक्ट्रिक एसयूवी मार्केट में ला सकती है।

1. Tata Safari.ev टाटा Safari.ev को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। यह कंपनी की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसका मुकाबला Mahindra XEV 9S और MG Hector Tomahawk EV जैसी गाड़ियों से होगा। इसे 6 और 7-सीटर ऑप्शन लाया जा सकता है। इसमें स्टैंडर्ड-रेंज RWD, लॉन्ग-रेंज RWD और लॉन्ग-रेंज AWD वेरिएंट मिल सकते हैं। इसके लॉन्ग-रेंज RWD वर्जन की रेंज एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 600 किलोमीटर हो सकती है। इसके बैटरी पैक, मोटर और कई दूसरे जरूरी कंपोनेंट Harrier.ev से लिए जा सकते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन भी मिलने की उम्मीद है।

2. Next-gen Tata Nexon.ev Tata Nexon.ev कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन मौजूदा मॉडल को बाजार में आए करीब सात साल हो चुके हैं। अब कंपनी इसकी नई जेनरेशन पर काम कर रही है, जिसे फिलहाल Garud कोडनेम दिया गया है। इसके शुरुआती प्रोटोटाइप को सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। नई Nexon.ev को Sierra.ev के ARGOS प्लेटफॉर्म के छोटे वर्जन पर तैयार किया जा सकता है। इसमें नया इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल (E/E) आर्किटेक्चर भी मिलने की उम्मीद है। इसका डिजाइन मौजूदा मॉडल से पूरी तरह अलग हो सकता है। इसे 2027 की दूसरी छमाही में लाया जा सकता है।

3. Tata Avinya EV टाटा के नए अविन्या ब्रैंड की पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक कार 2027 में आ सकती है। यह D-सेगमेंट एसयूवी होगी और इसे Safari.ev से ऊपर रखा जाएगा। इस मॉडल की झलक Auto Expo 2026 में Avinya X कॉन्सेप्ट के जरिए दिखाई गई थी। यह एसयूवी Chery Jaguar Land Rover के जॉइंट वेंचर के नए Freelander ब्रांड के लिए डिवेलप किए गए मल्टी-एनर्जी प्लेटफॉर्म के मॉडिफाइड वर्जन पर बेस्ड हो सकती है। इसकी लॉन्चिंग 2027 की चौथी तिमाही में होने की उम्मीद है।

4. Tata Kuno टाटा की एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को फिलहाल Kuno कोडनेम दिया गया है। इसे Nexon.ev और Sierra.ev के बीच पोजिशन किया जाएगा। इसकी लंबाई करीब 4.3 मीटर हो सकती है। इसका मुकाबला MG Windsor EV से होगा। टाटा मोटर्स इस मॉडल की सालाना 80,000 से 1 लाख यूनिट तक प्रोडक्शन कैपेसिटी का अनुमान लगा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इसे ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए आकर्षक कीमत पर लॉन्च कर सकती है। इसका प्रोडक्शन गुजरात के साणंद प्लांट में होने की उम्मीद है और इसे 2028 में लॉन्च किया जा सकता है।