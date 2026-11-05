कार इंश्योरेंस पर हो सकती है 15% तक की बचत, सेफ ड्राइवर्स के लिए Hyundai की नई स्कीम

हुंडई ने Usage-Based Insurance (UBI) प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत सेफ ड्राइविंग करने वाले चुनिंदा ग्राहकों को कार इंश्योरेंस के Own Damage प्रीमियम पर 15% तक की बचत हो सकती है।

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने कार ओनर्स के लिए एक नया Usage-Based Insurance (UBI) प्रोग्राम शुरू किया है। इस स्कीम के तहत सेफ ड्राइविंग करने वाले ग्राहकों को कार इंश्योरेंस के Own Damage प्रीमियम पर 15% तक की बचत हो सकती है। यह बेनिफिट कंपनी की Bluelink कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी से जुड़ी कारों के मालिकों के लिए है। इस प्रोग्राम का मकसद अच्छी ड्राइविंग हैबिट को बढ़ावा देना और सेफ ड्राइवर्स को इंश्योरेंस में एक्स्ट्रा बेनिफिट देना है।

देखा जाएगा तीन महीनों की ड्राइविंग पैटर्न

इस स्कीम में ग्राहकों की पिछले तीन महीनों की ड्राइविंग पैटर्न को देखा जाएगा। इसके आधार पर उन्हें एक UBI स्कोर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल पार्टनर इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी रिन्यू कराते समय अडिशनल बेनिफिट तय करने के लिए कर सकती हैं। जिन ग्राहकों की इंश्योरेंस पॉलिसी अगले 90 दिनों में रिन्यू होने वाली है, वे Hyundai Bluelink ऐप पर अपना स्कोर देख सकेंगे। कस्टमर से अप्रूवल मिलने के बाद यह स्कोर इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर किया जाएगा। 70 या इससे ज्यादा स्कोर पाने वाले ग्राहक इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।

कैसे काम करेगा Hyundai का नया इंश्योरेंस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम में कार की ड्राइविंग से जुड़ा डेटा Bluelink कनेक्टेड-कार प्लेटफॉर्म से कलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए ग्राहकों को अलग से कोई डिवाइस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। स्कोर डिसाइड करते समय तेजी से एक्सीलरेटर दबाने, अचानक ब्रेक लगाने, हाई स्पीड ड्राइविंग, स्पीड कंट्रोल और इंजन को लंबे समय तक आइडल रखने जैसी आदतों को ध्यान में रखा जाएगा।

अगर किसी ग्राहक का स्कोर तय सीमा से कम रहता है, तो वह Bluelink ऐप पर मिलने वाले पर्सनलाइज्ड ड्राइविंग टिप्स की मदद से अपनी आदतों में सुधार कर सकता है। इससे अगली बार इंश्योरेंस रिन्यू कराते समय उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

इन इंश्योरेंस कंपनियों के साथ हुई पार्टनरशिप इस प्रोग्राम में Hyundai India Insurance Broking (HIIB) ऑटोमेकर और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभाएगी। ग्राहकों की सहमति के बाद यह ड्राइविंग स्कोर संबंधित इंश्योरेंस कंपनियों के साथ शेयर करेगी। शुरुआत में चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को शामिल किया गया है।