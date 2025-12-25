इस कंपनी ने रचा इतिहास! शुरू किया भारत की पहली फ्लाइंग टैक्सी का ट्रायल, बिना ट्रैफिक की झंझट 20 मिनट में 2 घंटे का सफर

संक्षेप: सरला एविएशन (Sarla Aviation) ने इतिहास रच दिया है। जी हां, क्योंकि इसने भारत की पहली फ्लाइंग टैक्सी की टेस्टिंग शुरू कर दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में फ्लाइंग टैक्सी का सपना अब सिर्फ कॉन्सेप्ट वीडियो या कंप्यूटर सिमुलेशन तक सीमित नहीं रहा। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी सरला एविएशन (Sarla Aviation) ने देश की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी की ग्राउंड टेस्टिंग शुरू कर दी है। यह भारत में अब तक का सबसे एडवांस स्टेज माना जा रहा है, जहां एक eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) एयरक्राफ्ट को हकीकत में परखा जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत की सबसे बड़ी निजी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग मशीन

SYLLA SYL-X1 भारत की सबसे बड़ी निजी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग मशीन है। सरला एविएशन (Sarla Aviation) द्वारा टेस्ट किया जा रहा एयरक्राफ्ट SYLLA SYL-X1 नाम का एक हाफ-स्केल eVTOL डेमॉन्स्ट्रेटर है।

इसमें विंगस्पैन 7.5 मीटर का है। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी निजी तौर पर बनी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग मशीन है। यह फाइनल मॉडल नहीं, बल्कि टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस डेमॉन्स्ट्रेटर का इस्तेमाल एयरफ्रेम की मजबूती, इलेक्ट्रिक मोटर्स की परफॉर्मेंस और फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता को जांचने के लिए किया जा रहा है।

जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ का सपोर्ट

इस प्रोजेक्ट को जेरोधा (Zerodha) के को-फाउंडर निखिल कामथ का समर्थन हासिल है। सरला एविएशन (Sarla Aviation) का लक्ष्य है कि 2028 तक भारत में कमर्शियल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस शुरू की जाए, जिससे शहर से शहर का सफर बेहद तेज और आसान हो सके।

‘शून्य’ होगी फाइनल फ्लाइंग टैक्सी

कंपनी का फाइनल प्रोडक्शन मॉडल ‘Shunya’ नाम से आएगा। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह एक पायलट और कई यात्रियों को ले जा सके। इसका कुल पेलोड करीब 680 किलोग्राम होगा। इसकी क्रूजिंग स्पीड 160 kmph है और मैक्स स्पीड 250 kmph की है। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, तो बेंगलुरु सिटी से एयरपोर्ट तक का सफर, जो आज ट्रैफिक में 2 घंटे से ज्यादा लेता है, 20 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा।

ऊबर ब्लैक जैसी हो सकती है कीमत

सरला एविएशन (Sarla Aviation) का दावा है कि फ्लाइंग टैक्सी की ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई-एंड कैब सर्विस के बराबर होगी, यानी यह कोई अल्ट्रा-लक्जरी सर्विस नहीं, बल्कि भविष्य में ऊबर ब्लैक (Uber Black) जैसी सर्विस को टक्कर दे सकती है।

सिर्फ 9 महीनों में तैयार हुआ डेमॉन्स्ट्रेटर

एयरोस्पेस इंडस्ट्री में जहां किसी प्रोटोटाइप को बनाने में सालों लग जाते हैं, वहीं सरला एविएशन (Sarla Aviation) ने अपना डेमॉन्स्ट्रेटर सिर्फ 9 महीनों में डिजाइन और तैयार कर लिया। यह तेजी जहां एक ओर शानदार इंजीनियरिंग को दिखाती है, वहीं इसमें रिस्क भी शामिल है। कंपनी को अब लंबी और कड़ी टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा।

100 करोड़ से ज्यादा फंडिंग और 500 एकड़ की फैसिलिटी

अब तक कंपनी को करीब 13 मिलियन डॉलर (100+ करोड़) की फंडिंग मिल चुकी है। इसके अलावा सरला एविएशन (Sarla Aviation) ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अनंतपुर में 500 एकड़ की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी लगाने का करार भी किया है।

भारत अभी भी ग्लोबल रेस में पीछे

दुनिया के कई देशों में फ्लाइंग टैक्सी पर तेजी से काम हो रहा है। अमेरिका की जॉबी एविएशन (Joby Aviation), यूरोप की Lilium और चीन की कई कंपनियां इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। ये सभी पैसेंजर फ्लाइट या रेगुलेटरी अप्रूवल के काफी करीब पहुंच चुकी हैं। हालांकि, भारत में DGCA ने हाल ही में eVTOL एयरक्राफ्ट के लिए नियमों पर चर्चा शुरू की है। कॉमर्शियल ट्रायल्स की बात 2026 से कही जा रही है, लेकिन टाइमलाइन बार-बार बदल रही है।

बैंग्लोर से होगी शुरुआत