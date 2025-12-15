Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़sanjay dutt to akshaye khanna these cars raised the action level in dhruvandhar
संजय दत्त से अक्षय खन्ना तक, ‘धुरंधर’ में इन गाड़ियों ने बढ़ाया एक्शन का लेवल; देखें पूरी लिस्ट

संजय दत्त से अक्षय खन्ना तक, ‘धुरंधर’ में इन गाड़ियों ने बढ़ाया एक्शन का लेवल; देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप:

रणवीर सिंह की हालिया फिल्म ‘धुरंधर’ इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। फिल्म ने सिर्फ सिनेमा लवर्स ही नहीं, बल्कि कार और ऑटोमोबाइल के शौकीनों का भी ध्यान खींचा है। इन गाड़ियों ने हर सीन में अपनी अलग छाप छोड़ी है।

Dec 15, 2025 06:20 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणवीर सिंह की हालिया फिल्म ‘धुरंधर’ इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। दमदार कहानी, असरदार डायलॉग्स और शानदार परफॉर्मेंस के चलते इसे बॉलीवुड की हालिया बेहतरीन स्पाई थ्रिलर फिल्मों में गिना जा रहा है। फिल्म ने सिर्फ सिनेमा लवर्स ही नहीं, बल्कि कार और ऑटोमोबाइल के शौकीनों का भी ध्यान खींचा है। हाई-ऑक्टेन एक्शन के बीच फिल्म में दिखाई गई पावरफुल और आइकॉनिक गाड़ियां कहानी को और ज्यादा रियल और इंटेंस बनाती हैं। चाहे चेज सीन हों या दुश्मनों का पीछा, इन गाड़ियों ने हर सीन में अपनी अलग छाप छोड़ी है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

Lexus LX 470

फिल्म में संजय दत्त द्वारा निभाए गए एसपी आसलम चौधरी का किरदार जितना सख्त और दमदार है, उनकी गाड़ी भी उतनी ही ताकतवर दिखाई देती है। वह फिल्म में सफेद रंग की Lexus LX 470 चलाते नजर आते हैं। बुलेट्स से बचते हुए और खतरनाक चेज सीन में यह SUV अपनी मजबूती और रोड प्रेजेंस दिखाती है। वहीं, अर्जुन रामपाल के किरदार मेजर इकबाल को फिल्म में Land Rover Defender से उतरते हुए दिखाया गया है। डिफेंडर की रफ-टफ इमेज और मिलिट्री फील उनके किरदार के साथ पूरी तरह फिट बैठती है, जो फिल्म के एक्शन को और ज्यादा असरदार बनाती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Isuzu D-Max

Isuzu D-Max

₹ 10.55 - 11.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser

₹ 2.16 - 2.25 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Land Cruiser 250

Toyota Land Cruiser 250

₹ 1 करोड़ से शुरू

मुझे सूचित करें
Lexus LX

Lexus LX

₹ 2.82 - 3.12 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Isuzu V-Cross

Isuzu V-Cross

₹ 25.52 - 30.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

Isuzu D-Max

दूसरी ओर विलेन रिहान दकैत के काफिले की सुरक्षा में दमदार Isuzu D-Max नजर आती है। अपनी ऑफ-रोडिंग काबिलियत और मजबूत बॉडी के लिए मशहूर यह पिकअप फिल्म में ट्रैफिक और खराब रास्तों को आसानी से पार करती नजर आती है। वहीं, एसपी आसलम चौधरी की टीम यानी लियारी टास्क फोर्स के पास Tata Xenon पिकअप दिखाई देती है। हालांकि, फिल्म में कारों के लोगो हटाए गए हैं, लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स के लिए इन्हें पहचानना मुश्किल नहीं था। टाटा जेनॉन को रिहान दकैत का रास्ता रोकने और एक्शन सीक्वेंस को ज्यादा रियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

Toyota Land Cruiser 60

फिल्म का एक और खास पल तब आता है जब अक्षय खन्ना द्वारा निभाया गया रिहान दकैत अफगान विद्रोही से मिलने निकलता है। इस सीन में क्लासिक Toyota Land Cruiser 60 Series (FJ60) दिखाई देती है। बता दें कि 1980 से 1990 के बीच बनी यह SUV अब प्रोडक्शन में नहीं है लेकिन अपनी मजबूती और भरोसेमंद 4WD सिस्टम के लिए आज भी मशहूर है। फिल्म में इसकी मौजूदगी कहानी को रॉ और ग्रिटी टच देती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Dhurandhar ranveer singh Sanjay Datt अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।