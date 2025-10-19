Hindustan Hindi News
स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने ली टोयोटा की ये गजब 7-सीटर कार, फीचर्स ऐसे कि आप भी कहेंगे- वाह क्या गाड़ी है

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने ली टोयोटा की ये गजब 7-सीटर कार, फीचर्स ऐसे कि आप भी कहेंगे- वाह क्या गाड़ी है

संक्षेप: स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना ने 1.20 करोड़ की टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) खरीदी है। इस लग्जरी MPV में कई गजब शानदार फीचर्स हैं। इसका माइलेज और इंजन भी काफी दमदार है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sun, 19 Oct 2025 04:45 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना (Samay Raina) ने धनतेरस 2025 पर अपने लिए एक नई टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) MPV खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 1.20 करोड़ से 1.50 करोड़ तक जाती है। समय ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई लग्जरी राइड की तस्वीरें और वीडियो शेयर की है। तस्वीर में समय रैना ब्लैक कलर की वेलफायर (Vellfire) के साथ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, जबकि दूसरी फोटो में उनके माता-पिता भी कार के पास खुश नजर आ रहे हैं। अंदर से तो यह कार किसी मिनी प्राइवेट जेट जैसी लग रही थी और इसका कारण इसके दमदार फीचर्स और शानदार कम्फर्ट है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में टोयोटा वेलफायर के कीमत

भारत में टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) दो वैरिएंट में आती है। इसके एंट्री-लेवल हाइब्रिड ऑटोमैटिक की कीमत 1.38 करोड़ रुपये है। इसके टॉप-एंड वैरिएंट की कीमत 1.50 करोड़ तक है। दोनों ही वैरिएंट में हाइब्रिड इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (E-CVT) दिया गया है।

डिजाइन, कलर और लक्जरी फीचर्स

टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) का इंटीरियर काफी गजब का है। इसमें रिलाइनिंग कैप्टन सीट्स, मसाज फंक्शन, ऑटोमेटिक फुटरेस्ट और एम्बियंट मूड लाइटिंग मिलती है, जो हर सफर को बिजनेस-क्लास जैसा बना देती है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ब्लैक, सिल्वर मिका मेटालिक और नई पियर्ल व्हाइट जैसे रिच फिनिश इसे और प्रीमियम बनाते हैं।

इंजन और माइलेज

टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) में 2.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो 190hp की पावर जेनरेट करता है। इसे E-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। माइलेज की बात करें तो ये करीब 16 km/l का है, यानी यह सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि माइलेज के मामले में भी समझदारी भरा विकल्प है।

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी

वेलफायर (Vellfire) को भारत की सबसे सुरक्षित लक्जरी MPVs में गिना जाता है। इसमें 6 एयरबैग्स, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा यानी सेफ्टी और लग्जरी दोनों का बेहतरीन मेल है।

बॉलीवुड का फेवरेट व्हीकल

टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) सिर्फ समय रैना की पसंद नहीं है। इससे पहले आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, कृति सेनन, कियारा आडवाणी और आयुष्मान खुराना जैसे सेलेब्स भी इसे अपने गैरेज में शामिल कर चुके हैं। इसलिए, इसे अक्सर बॉलीवुड की मोस्ट लव्ड लक्जरी MPV कहा जाता है।

धनतेरस पर समय रैना का यह लक्जरी गिफ्ट साफ दिखाता है कि मेहनत और पैशन से मिली सफलता को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) ना सिर्फ एक कार है, बल्कि एक लक्जरी एक्सपीरियंस है, जो हर सफर को आराम, स्टाइल और परफॉर्मेंस से भर देता है।

